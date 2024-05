In questa guida vedremo come spegnere Apple Watch e come fare un riavvio forzato dello smartwatch

Gli smartwatch possono tornare utili in tantissime circostanze (come sveglia o timer, per monitorare il sonno e il battito cardiaco) ed è per questo motivo che è meno avvertita l'esigenza di spegnere questi dispositivi in caso di inutilizzo. Ci sono dei casi, però, in cui è necessario spegnere lo smartwatch, magari perché è rimasto bloccato in una schermata o risulta improvvisamente lento, e anche l'orologio di Apple non fa eccezioni. Se avete acquistato da poco un indossabile della "mela" e non sapete come spegnere Apple Watch, questo articolo vi aiuterà a sciogliere ogni dubbio. Vedremo anche come si fa a spegnere Apple Watch bloccato e se è possibile portare a termine la procedura direttamente dal telefono (in questo caso iPhone, giacché lo smartwatch di Apple non è compatibile con Android). Prima di iniziare, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro articolo su come configurare Apple Watch, specie per chi è novizio con l'orologio dell'azienda americana.

Indice

Come spegnere Apple Watch

Iniziamo da una precisazione: quanto diremo appresso vale per qualsiasi smartwatch di Apple, trattandosi, infatti, di una procedura unica che prescinde dal modello o dalla versione di orologio acquistato. Per cui, tanto per essere chiari, non c'è alcuna differenza tra spegnere Apple Watch SE o spegnere Apple Watch Ultra, tanto per citare due dei modelli per così dire agli antipodi (il più economico e il più caro della linea Apple Watch). Tutto quello che bisogna fare è sbloccare, innanzitutto, il dispositivo e premere e tenere premuto il pulsante laterale accanto alla Digital Crown: si tratta del pulsantino a forma ovale o a pillola posto immediatamente sotto alla corona. Eseguite questa operazione premendo tale bottone per almeno 3-5 secondi, fino a quando non sentirete un feedback aptico che vi avviserà del cambiamento di schermata. A questo punto, non dovete fare altro che terminare la procedura in base al tipo di sistema operativo installato sul vostro indossabile: Su watchOS 8 e versioni precedenti: Dovete semplicemente scorrere il cursore di spegnimento verso destra e attendere il completamento della procedura. Su watchOS 9 e versioni successive: In questo caso, bisognerà toccare il pulsante dell'icona di accensione posto nell'angolo in alto a destra e scorrere il cursore di spegnimento verso destra. Visto che abbiamo parlato di sistema operativo, vi lasciamo al nostro articolo di approfondimento su come aggiornare Apple Watch per installare l'ultima release disponibile in base al vostro modello. Come accendere Apple Watch Ok, abbiamo spento Apple Watch. Ma come si fa ad accenderlo adesso? La procedura è davvero semplice: basterà tenere premuto il pulsante laterale (sì, lo stesso bottone di cui abbiamo parlato fino a poco fa) finché non apparirà il logo Apple sullo schermo. E se Apple Watch non si accende? Ebbene, in questo caso è probabile che la batteria sia scarica, o comunque non abbia carica a sufficienza per mantenere attivo il dispositivo. Vi suggeriamo, pertanto, di recuperare il caricabatterie e posizionare l'orologio sopra la basetta di carica. Se la batteria è molto scarica, sul display dello smartwatch apparirà un lampo rosso, che diventerà verde quando inizierà la carica. Lasciate caricare l'orologio per almeno trenta minuti. Se la procedura non dovesse funzionare, provate una presa diversa o un caricabatteria diverso; assicuratevi, inoltre, che sia il caricatore che l'indossabile siano entrambi puliti.

Come spegnere Apple Watch dal telefono

Se vi state chiedendo se è possibile spegnere Apple Wach da iPhone, purtroppo dobbiamo deludervi: ad oggi non è previsto lo spegnimento dello smartwatch da telefono, per cui dovrete seguire la procedura che abbiamo illustrato poc'anzi.

Come spegnere Apple Watch bloccato

A volte può capitare la necessità di spegnere Apple Watch bloccato, magari perché lo smartwatch non risponde più ai comandi o è troppo lento. La procedura non differisce rispetto a quanto illustrato in precedenza, pertanto sarà necessario: Premere e tenere premuto il pulsante laterale fino a quando non sentirete un feedback aptico

Scorrere direttamente il cursore verso destra su Apple Watch con watchOS 8 e precedenti , oppure pigiare il bottone di spegnimento (sugli smartwatch con watchOS 9 e superiori) e trascinate il cursore " Spegni " verso destra

, oppure pigiare il bottone di spegnimento (sugli smartwatch con watchOS 9 e superiori) e trascinate il cursore " " verso destra Adesso accendete Apple Watch tenendo premuto il tasto laterale fino a quando non viene visualizzato il logo di Apple. Come suggerito dall'apposita pagina di supporto del sito Apple, può essere utile in alcuni casi riavviare iPhone, anziché lo smartwatch di Apple. Vi abbiamo già spiegato come fare. Qui basterà dire che è sufficiente premere il tasto laterale e un tasto del volume sui modelli con Face ID (ad esempio, iPhone 15), oppure tenere premuto il tasto laterale o superiore sui modelli con Touch ID, finché non compare il cursore: a questo punto, trascinate quest'ultimo verso destra e riaccendete iPhone.

Come riavviare Apple Watch

In caso di problemi, è sempre possibile riavviare Apple Watch, a patto di rispettare una condizione: non è possibile riavviare lo smartwatch collegato alla basetta di ricarica. Per forzare il riavvio di Apple Watch non dovete fare altro che tenere premuti contemporaneamente il tasto laterale e la Digital Crown per almeno dieci secondi e rilasciare tali pulsanti non appena viene visualizzato il logo Apple.