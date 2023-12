Come spostare dati da un iPhone all'altro

Avete appena acquistato un nuovo iPhone e da possessori di uno smartphone Apple desiderate spostare tutti i file del vecchio dispositivo in quello più recente, così da non perdere foto, video, cartelle e applicazioni che avete utilizzato finora. Grazie ad alcune opzioni messe a disposizione dall'azienda di Cupertino, la procedura in questione non è soltanto possibile, ma è anche molto semplice da adottare. Vediamo insieme, quindi, come spostare dati da iPhone a iPhone. In un'altra guida vi abbiamo spiegato, invece, come trasferire i dati da Android a iPhone gratis.