Come studiare con le app

Se vi abbiamo incuriosito a sufficienza e state ancora leggendo, probabilmente vi starete chiedendo in che modo potete studiare meglio. Ci sono delle applicazioni che possono venirvi incontro per uno studio più costante. Esatto, avete capito bene, in questa guida parliamo di app per studiare . Vi consigliamo di ritagliarvi un po' del vostro tempo de dedicare ai prossimi paragrafi, dove troverete alcune app consigliate. Non solo, perché non scaricarle e provarle subito, proprio mentre ve ne parliamo? In questo modo riuscirete subito a capire qual è quella che vi piace di più e quale fa al caso vostro.

Siete degli studenti di scuola o di università e avete dei compiti da fare o esami da preparare? Oppure, magari siete degli adulti alle prese con un corso e avete molto da studiare. Alle volte, trovare delle fonti utili su cui studiare , oltre a eventuali libri o manuali, può risultare complicato. Per integrare il materiale che già avete potete fare riferimento a quanto vi stiamo per proporre. Abbiamo scritto questa guida proprio per voi, per aiutarvi nello studio.

Indice

WeSchool

Iniziamo con la prima delle applicazioni che vi consigliamo per lo studio. Si chiama WeSchool ed è disponibile sia per Android, che per iOS. Potrete, dunque, cercarla, scaricarla e installarla direttamente dal Play Store o dall'App Store, in base allo smartphone che possedete. Si tratta di un'opzione utile per lo studio a distanza, che è nata per i docenti. Questi possono organizzare dei corsi in linea, a cui possono partecipare anche gli studenti. Se cercate dei corsi da seguire comodamente da casa ecco che questa soluzione può fare al caso vostro. Oltre all'app, WeSchool può anche essere usata via browser dal PC, ma con qualche funzione ridotta. Vediamo insieme come registrarvi e usare l'applicazione.

Dunque, dopo averla ottenuta avviatela con un clic sulla sua icona e poi fate tap su Registrati.

Vi verranno richiesti il nome, il cognome, la data di nascita, un indirizzo email e una password. Accettate i termini del servizio e l'informativa sulla privacy e confermate l'operazione con un clic su Registrati. A questo punto andate nelle mail e cercate quella che avete ricevuto da WeSchool. Al suo interno troverete un tasto per confermare la registrazione e iniziare a usare il servizio. Aprite nuovamente l'app ed effettuate il login. Fate poi clic sul tasto + che vedrete a destra in alto e premete su Usa codice di classe. Questo vi deve essere fornito dall'insegnante che organizza la lezione. Una volta digitato premete su Unisciti per iniziare. Se, invece, non conoscete nessun insegnante e cercate dei contenuti accessibili senza codice dovrete fare riferimento all'icona con la lente d'ingrandimento.