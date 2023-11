Come svuotare la cache su Android, anche automaticamente

E se questa frase al momento non è chiara non preoccupatevi, a breve spiegheremo cosa significa e come effettuare questa operazione per tutti i telefoni Android, che siano Pixel, Samsung o di altre marche. Ma prima di iniziare, vi ricordiamo il nostro approfondimento su come liberare spazio su Android .

Vediamo quindi a cosa serve e come svuotare la cache Android , sia per telefoni o tablet che per Android TV / Google TV o Android Auto. Perché se è vero che questa pratica potrebbe velocizzare il telefono in quanto l'accumulo dei file di cache nel tempo potrebbe riempire lo spazio di archiviazione , è altresì vero che farlo quotidianamente vanifica l'utilità dello strumento, sortendo l'effetto contrario.

Indice

A cosa serve svuotare la cache Android

Nell'introduzione abbiamo accennato a una serie di termini che necessitano qualche spiegazione, prima di tutto la parola cache, un componente software (ma non solo) che memorizza i dati in modo che possano essere recuperati molto velocemente.

Nei telefoni Android questo significa che le app (o il sistema operativo) creano dei file per caricare rapidamente le informazioni associate quando vengono aperte.

Ad esempio, un browser come Chrome memorizza nella cache le immagini di grandi dimensioni su un sito web che visitate regolarmente, in modo da non doverle scaricare ogni volta che aprite la pagina, oppure un'app di streaming musicale come Spotify potrebbe memorizzare nella cache le playlist utilizzate più frequentemente in modo da non doverle caricare da zero ogni volta che volete accedervi.

YouTube invece potrebbe salvare miniature video o la cronologia di ricerca per mostrarvi subito i contenuti per voi più interessanti.

Quindi la cache serve per non far ricaricare alcuni contenuti all'avvio, ma attenzione: un file di cache non è condiviso ma è utile solo al programma associato. A YouTube non interessa la cache di Chrome o di Spotify, ad esempio.

In generale, siti web, app e giochi utilizzano file di cache per offrirvi un'esperienza più fluida, quindi la cache è un bene per il funzionamento del vostro telefono (ma anche computer o altro dispositivo elettronico) ed è per questo che in apertura abbiamo detto che cancellare regolarmente la cache ha un effetto negativo.

L'effetto negativo è dovuto al fatto che questi file, nel tempo, si possono accumulare e riempiono la memoria del telefono, che spesso ha uno spazio di archiviazione limitato, con l'effetto di rallentarlo.

E questo ci porta al motivo principale per cui dovremmo cancellare la cache, ovvero per liberare spazio di archiviazione, mentre in secondo luogo potreste farlo per risolvere alcuni problemi minori dell'app, magari a seguito di un aggiornamento.

Prima di correre a farlo dovete però tenere presente che lo svuotamento della cache è una misura solo temporanea, perché usando il telefono e le app questi ricominceranno ad accumulare i file di cache. Inoltre come abbiamo detto la cache aiuta i processi a caricarsi più velocemente (i siti per i browser, le playlist per le app di streaming e così via), quindi dopo aver svuotato la cache questi potrebbero risultare, almeno all'inizio, più lenti.

C'è infine un punto importante da notare, ovvero la differenza tra dati e cache. Durante la procedura per cancellare la cache, come vedremo, arriveremo a un punto in cui avremmo anche la possibilità di cancellare i dati.

I dati non sono informazioni temporanee come la cache ma sono molto più importanti, in quanto rappresentano le impostazioni utente, i database e le informazioni di accesso a un'app.

In pratica quando cancellate i dati è come installare un'app da zero (e in effetti allo stesso tempo cancellate anche la cache), ed è quindi una soluzione molto più radicale che non dovrete attuare per velocizzare il telefono quanto per risolvere problemi gravi (come un'app che non funziona come dovrebbe e per cui la cancellazione della cache non è servita).

Chiariti questi aspetti, andiamo a vedere come svuotare la cache Android, per i telefoni (app, browser e sistema), Android Auto o Android TV.