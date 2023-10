Come svuotare il cestino su Windows 11 e 10 con una scorciatoia

In questa guida vi sveleremo un piccolo "trucco" per svuotare cestino Windows tramite scorciatoia

Svuotare il cestino del computer è un'operazione assai frequente, per quanto comunque standardizzata. Nel corso degli anni si sono susseguite, infatti, nuove versioni di Windows, ma non è cambiato il modo di ripulire il PC dai file inutili o doppioni. Almeno apparentemente. La modalità classica (che poi è quella conosciuta da tutti) prevede giusto una manciata di clic con il mouse: bisogna prima tornare nella scrivania del computer (vale a dire la schermata principale di Windows) e cliccare con il tasto destro del mouse sull'icona del cestino, facendo poi tap sull'opzione "Svuota cestino" dal menu a tendina. E se volessimo rendere questa procedura ancora più immediata, velocizzando un'operazione così frequente da essere portata a termine più volte al giorno (soprattutto se siete maniaci dell'ordine)? I sistemi operativi Windows 11 e Windows 10 consentono all'utente di creare uno speciale collegamento per svuotare il cestino del computer. A tale percorso è poi possibile associare una scorciatoia, con una combinazione di tasti a scelta della persona, per cancellare questi file letteralmente in un lampo. Non ci credete? Vi spieghiamo come fare in questo articolo.

Indice

La prima cosa da fare è creare un collegamento per svuotare il cestino del computer. Tale operazione richiede l'uso del prompt dei comandi (a proposito, avete letto la nostra guida su come personalizzarlo?). A fine procedura, sulla schermata principale di Windows apparirà una specifica icona per liberare file dal PC: basterà fare doppio clic su di essa per svuotare il cestino. Questo passaggio è sostanzialmente propedeutico alla seconda parte della procedura, che consiste, come vi abbiamo già anticipato, nella creazione di una scorciatoia da tastiera. Limitarsi al solo collegamento potrebbe essere, infatti, poco profittevole se non, addirittura, ridondante: non avrebbe senso, infatti, fare doppio clic su di esso, quando è possibile, invece, cliccare con il tasto destro del mouse sull'icona del cestino per procedere con lo svuotamento. Vi suggeriamo, pertanto, di seguire tutti i passaggi della presente guida. Per prima cosa, vediamo come creare un collegamento per svuotare il cestino.

Come creare un collegamento sul desktop per svuotare il cestino

Come abbiamo anticipato nelle precedenti righe, l'intera operazione prevede l'uso del prompt dei comandi. Ma non preoccupatevi: si tratta di una procedura molto intuitiva, anche per chi è poco esperto con il computer. Accendete (ovviamente) il computer e, dopo avere eseguito l'accesso (a questo proposito, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro articolo di approfondimento su come creare un nuovo account su Windows), attendete qualche secondo per far completare il caricamento del sistema operativo, dei processi e dei file. Se la vostra macchina è pronta all'uso, cliccate con il tasto destro del mouse su uno spazio vuoto della scrivania del computer e, dal menu a tendina, fate tap prima su "Nuovo" e, poi, su "Collegamento" (come in foto di apertura di paragrafo).

Digitate, a questo punto, la seguente stringa nella nuova schermata: Cliccate su "Avanti" e impostate un nome del file (per comodità abbiamo scritto "CestinoRapido"). Cliccate su "OK" per concludere.

Come da foto, la schermata principale di Windows si aggiornerà con il file di collegamento che abbiamo appena creato. Ma non abbiamo concluso. Cliccate, adesso, due volte con il tasto sinistro del mouse sull'icona in questione per fare apparire una finestra del prompt dei comandi: il sistema provvederà a svuotare il cestino in un batter d'occhio. Immaginiamo che questa icona possa risultare poco estetica per chi è, invece, attento al design. Potete adattarla in base ai vostri gusti, scegliendo magari un'immagine molto più appropriata per l'operazione che stiamo analizzando, come ad esempio l'icona del cestino. Vi basterà cliccare su di essa con il tasto destro del mouse e, dal menu a tendina, cliccare su "Proprietà". Spostatevi su "Collegamento" (dovrebbe già essere la schermata predefinita all'apertura del comando) e fate tap sul pulsante "Cambia icona". A questo punto, è giunto il momento di passare alla seconda parte della presente guida, creando una scorciatoia da tastiera per rendere l'operazione in questione ancora più veloce e semplice. In alternativa, potete sempre spostare questa icona nella barra delle applicazioni, così da essere sempre a portata di mano in qualsiasi schermata. Immaginiamo, ad esempio, di aver cancellato alcuni file nella cartella Download. Cliccando sull'icona appena creata dalla barra delle applicazioni, potrete immediatamente svuotare il cestino del computer con un solo clic (sinistro) del mouse senza dover tornare nella schermata principale. Se state utilizzando Windows 10, tutto quello che dovete fare è cliccare sull'icona creata in precedenza e fare tap sull'opzione "Aggiungi alla barra delle applicazioni" dal menu a tendina.

Se, invece, state utilizzando Windows 11, bisognerà ricorrere ad un piccolo "trucco" per fare apparire l'opzione appena citata, non presente di default nel primo menu a tendina. Cliccate quindi sull'icona e selezionate l'opzione "Mostra altre opzioni" come nella foto.

A questo punto, cliccate su "Aggiungi alla barra delle applicazioni" dal nuovo elenco. Niente di più semplice e veloce. Potete anche inserire questa icona nel menu Start, ma non ne vediamo il motivo in termini di praticità.

Come creare scorciatoia da tastiera per svuotare cestino di Windows

Siamo finalmente entrati nel "vivo" della nostra guida e possiamo passare, dopo la preliminare e propedeutica operazione che abbiamo descritto sopra, alla creazione di una scorciatoia da tastiera per svuotare il cestino del computer. Per funzionare, bisognerà seguire (ovviamente) la prima parte dell'articolo: impostare un tasto di scelta rapida per svuotare il cestino non è, infatti, da solo sufficiente. Pertanto, non ripeteremo i passaggi sopra descritti, ma proseguiamo oltre. Una volta aggiunto il collegamento come indicato nel precedente paragrafo, dovrete innanzitutto cliccare con il tasto destro del mouse sul collegamento stesso e selezionare la voce "Proprietà". Assicuratevi di essere nella sezione "Collegamento" e posizionate il cursore del mouse in corrispondenza della voce "Tasto di scelta rapida", come in foto di apertura di paragrafo.

A questo punto, inventatevi una combinazione di tasti per svuotare il cestino in qualsiasi schermata senza dover fare clic con il mouse. Ad esempio, abbiamo scelto di utilizzare la combinazione CTRL + ALT + S per svuotare il cestino (vedasi in foto). Tale combinazione dovrà essere riportata per intero accanto alla voce "Tasti di scelta rapida". Attenzione, non dovrete digitare alcunché: piuttosto, posizionate il cursore del mouse accanto all'appena richiamata voce, cliccate con il tasto sinistro del mouse su quest'ultima e premete la combinazione di tasti che desiderate associare alla funzione per svuotare il cestino. Sarà il sistema ad assegnare in automatico i tasti di scelta rapida. Cliccate prima su "Applica" e poi su "OK" per confermare le modifiche e uscire dalla schermata. A questo punto, siete pronti a svuotare il cestino in un batter d'occhio, ma soprattutto in qualsiasi schermata (anche durante la navigazione su Internet). Comodissimo, non è vero?