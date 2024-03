Una delle funzioni di sicurezza degli iPhone riguarda l'acquisto o il semplice download di app dall'App Store, per cui è richiesta l'autorizzazione. Per quanto apprezzabile come misura di prevenzione da possibili acquisti non desiderati, non è proprio comodissima. Ecco perché potreste voler sapere come togliere l'autorizzazione per scaricare le app su iPhone. Vediamo come fare, oltre a capire come attivare e disattivare Chiedi di acquistare, la funzione di parental control integrata sugli iPhone. E se voleste sapere come impedire di scaricare le app su iPhone? Andremo a esplorare anche questa funzione, in modo da avere il massimo controllo anche sul telefono dei nostri figli.

Cosa significa togliere l'autorizzazione per scaricare le app su iPhone

Il vostro iPhone è ricco di funzioni di sicurezza. Nondimeno, vi sarà sicuramente capitato di indispettirvi quando avete ricevuto la richiesta di password quando volevate scaricare un'app. Questa funzione rappresenta una protezione per assicurarsi che ogni download e acquisto sull'App Store sia autorizzato. Ma non è sempre comoda. Dover recuperare la password e inserirla nel campo dell'App Store ogni volta può far perdere la pazienza anche al fan più accanito. Per fortuna, Apple dà la possibilità di semplificare questo processo in due modi. Il primo è abilitando l'autorizzazione tramite Face ID o Touch ID. Il secondo, più drastico è disattivando il requisito della password, almeno per le app gratuite. Sappiate infatti che, se volete sapere come togliere l'autorizzazione per scaricare le app iPhone, questo può essere fatto per le app gratuite. Non può essere fatto per le app a pagamento. Per queste ultime, potete solo attivare un'opzione che vi consenta di richiedere la password solo dopo 15 minuti. Vediamo come fare.

Come togliere la password per scaricare le app su App Store

Per impostazione predefinita, quando aprite l'App Store e toccate il pulsante per installare un'app, vi viene chiesta la password. Questa soluzione permette una relativa sicurezza che vengano installate (o comprate) sul dispositivo solo app approvate. Ma è scomoda. Vediamo come togliere la password, mettendo il Face ID o Touch ID o togliendo proprio l'autenticazione. Come attivare il Face ID (o il Touch ID) al posto della password

Il modo più semplice per non dover più mettere la password quando si vuole installare un'app da App Store è attivare l'autenticazione biometrica. Ovvero il Face ID o il Touch ID. Per farlo, andate nelle Impostazioni del telefono toccando l'icona a forma di ingranaggio nella Home o nella Libreria app. Scorrete verso il basso e toccate Face ID e codice (o Touch ID e codice). Inserite il codice di sblocco del telefono, poi attivate l'interruttore di fianco a iTunes Store e App Store. Come togliere la password per scaricare le app su iPhone

Ma la soluzione precedente non elimina l'autenticazione, solo la password. In questo caso, potrete farlo solo per le app gratuite, e solo se avete disattivato l'autenticazione con impronta o Face ID. Assicuratevi quindi che in Impostazioni > Face ID (Touch ID) e codice il pulsante di fianco a iTunes Store e App Store non sia attivo. A questo punto tornate nella pagina principale delle Impostazioni. Toccate il vostro nome in alto. Nella pagina seguente toccate File multimediali e acquisti. Dal basso spunterà una finestra, toccate Impostazioni password. Ora vedrete due voci, Quando effettui un acquisto e Download gratuiti. Non è possibile disattivare completamente la protezione tramite password per gli articoli a pagamento su iPhone, iPad, o computer (su Apple TV sì). Quello che potete fare è scegliere tra Richiedi sempre password o Richiedi dopo 15 minuti. Nel caso di app gratuite, invece, potete far sì che non vi venga mai richiesta la password. Per farlo, disattivate l'interruttore di fianco a Richiedi password sotto Download gratuiti.

Come attivare o disattivare Chiedi di acquistare

Se vostra figlia o vostro figlio utilizza un iPhone, probabilmente lo avrete impostato con un account per bambini. Uno degli strumenti di parental control che potete attivare è Chiedi di acquistare, che vi permette di autorizzare gli acquisti sull'App Store. Questa funzione consente quindi ai figli di prendere le proprie decisioni e allo stesso tempo a voi di mantenere il controllo sulle spese Il funzionamento dello strumento è semplice. Quando uno dei vostri figli vuole acquistare o scaricare un nuovo contenuto, vi invierà una richiesta (se siete responsabili). Dal vostro dispositivo potete vedere per esempio l'app che vuole acquistare vostro figlio e approvare o meno la richiesta. Per attivare Chiedi di acquistare dovete essere i responsabili di In famiglia e la persona di cui approvare gli acquisti deve essere un minore. La funzione è attiva di default per tutti i minori di 13 anni, ma comunque vi verrà chiesto se volete attivarla per i minori di 18 anni. Se volete attivare Chiedi di acquistare, avviate l'iPhone ed entrate nelle Impostazioni, poi toccate il vostro nome in alto. Toccate In famiglia e selezionate il nome dell'utente per cui attivare lo strumento. Toccate Chiedi di acquistare, mentre su iOS 15 e precedenti dovrete toccare prima Chiedi di acquistare e poi il nome del membro della famiglia. Adesso attivate o disattivate la funzione. Quando il bambino proverà ad acquistare un prodotto, dovrà autenticarsi e poi toccare Chiedi, oppure chiedervi di autorizzare direttamente. Per approvare una richiesta, quando ricevete una notifica su Messaggi, toccatela. Vi verrà mostrato l'articolo, poi toccate Approva o Non approva in alto. Accedete con il vostro ID Apple e password per completare l'acquisto. Il contenuto verrà aggiunto all'account del minore, e se avete attivato la condivisione degli acquisti sarà disponibile per altri membri della famiglia.

Come impedire di scaricare le app su iPhone

Il vostro iPhone contiene un altro strumento per impedire acquisti non autorizzati sull'App Store, Tempo di utilizzo. Potete scegliere se richiedere una password per gli acquisti, impedire determinati tipi di acquisti o disabilitare completamente gli acquisti. Per usarlo, andate nelle Impostazioni del telefono (toccando l'icona a forma di ingranaggio), poi selezionate Tempo di utilizzo. Attivatelo, se disattivato. Poi se volete toccate Blocca impostazioni di "Tempo di utilizzo" e create un PIN. Questo impedisce al bambino di disabilitare le vostre impostazioni. Adesso, sempre da Tempo di utilizzo, toccate Restrizioni contenuti e privacy e attivate l'interruttore di fianco a Restrizioni contenuti e privacy. Successivamente, toccate Installazioni di app e acquisti. In questa pagina potete scegliere le impostazioni che preferite. Per bloccare l'installazione di app, toccate in alto Installazione di app e selezionate Non consentire. Potete toccare anche App Store e selezionare Non consentire. Lo tesso sotto, alla voce Acquisti su iTunes Store Book Store e App Store. Toccate Acquisti in app e selezionate Non consentire. Ora se tornate alla schermata iniziale non vedrete più l'icona dell'App Store. Se volete ripristinare l'installazione di app, toccate l'icona Impostazioni nella Home del telefono. Qui potete scegliere se ripristinare l'installazione o rimuovere le restrizioni. Nel primo caso, toccate Tempo di utilizzo, selezionate Restrizioni contenuti e privacy, e toccate Installazioni di app e acquisti. Selezionate Installazione di app e toccate Consenti. Se invece volete disattivare le restrizioni, dalle Impostazioni toccate Tempo di utilizzo. Poi toccate Restrizioni contenuti e privacy e disattivate l'interruttore di fianco a Restrizioni contenuti e privacy.

Domande e risposte

Come togliere autorizzazione app su iPhone? Se non volete inserire la password quando volete installare o acquistare un'app dall'App Store, potete attivare il Face ID o Touch ID, oppure disattivare le password (solo per le app gratuite). Nel caso delle app a pagamento, potete disattivare l'inserimento della password solo per 15 minuti.