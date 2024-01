Avete avviato come al solito Chrome per fare qualche ricerca su Internet, magari per risolvere un problema con il computer o per trovare un luogo dove portare gli amici per il vostro compleanno, ma vi siete accorti che il browser non vi reindirizza a Google o DuckDuckGo come al solito, ma a Bing.

Com'è possibile? Nessun problema, andiamo a vedere come togliere Bing da Chrome, da computer o telefono. Ma cosa fare se non dovesse trattarsi di un evento occasionale e alla sessione successiva l'app di Google vi rimandasse nuovamente al motore di ricerca di Microsoft?

In questo caso la soluzione potrebbe non essere così immediata, ma niente paura, andremo a comprenderne le cause e come risolvere anche questa situazione, ma non prima di ricordarvi la nostra guida su come impostare Chrome come browser predefinito.