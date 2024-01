Se, spinti dalla curiosità o attratti dalle incredibili funzionalità legate all'intelligenza artificiale, siete passati al browser Microsft Edge, avrete notato che utilizza come motore di ricerca predefinito Bing. Ma per quanto valido sia, proprio non vi trovate e volete sapere come cambiarlo e tornare a Google, DuckDuckGo o lo strumento che eravate soliti utilizzare prima di cambiare. Vediamo quindi come togliere Bing da Edge, da computer o telefono, ma che dire invece se volete togliere il pulsante Bing dal browser della casa di Redmond? Nessun problema: anche in questo caso abbiamo la soluzione ai vostri problemi, quindi continuate a leggere e non scordatevi di dare un'occhiata anche al nostro approfondimento su come condividere file con Edge rapidamente.

Come togliere Bing da Edge

Navigando con Microsoft Edge vi siete accorti che il motore di ricerca predefinito Bing, per quanto ottimo per la ricerca di immagini e video, non soddisfa le vostre esigenze, e quindi avete deciso di eliminarlo per tornare a Google o un altro strumento che utilizzavate in precedenza. Ma come fare cambiare questa impostazione? Andiamo a scoprirlo, da computer o telefono, Android o iPhone. Da Windows e Mac Su Microsoft Edge troverete Bing non solo come motore di ricerca predefinito quando effettuate una ricerca direttamente dalla barra degli indirizzi, ma vi verrà proposto anche nella pagina iniziale e nelle nuove schede. Vediamo come cambiare queste impostazioni. Per cambiare il motore di ricerca predefinito, avviate Edge e cliccate sull'icona con tre puntini in alto a destra. Successivamente, selezionate la voce Impostazioni e dal pannello di sinistra cliccate sulla voce Privacy, ricerca e servizi (il secondo dall'alto). Nella finestra centrale scorrete verso il basso, fino in fondo, e cliccate sulla voce Barra degli indirizzi e ricerca, al che si aprirà una schermata con alcune voci. La prima è chiamata Motore di ricerca usato nella barra degli indirizzi: cliccate sul menu a tendina sulla destra, dove vedete la voce Bing (scelta consigliata, predefinito), e selezionate quello di vostra scelta.

Se non doveste vedere il motore di ricerca che cercate, cliccate sotto sulla voce Gestisci motori di ricerca e cliccate sul pulsante Aggiungi in alto a destra. Nella finestra che si apre, inserite il nome del motore di ricerca e il collegamento, poi cliccate su Aggiungi. Adesso cliccate sull'icona con tre puntini a destra del nome e selezionate la voce Imposta come predefinito, oppure tornate al menu a tendina di fianco a Motore di ricerca usato nella barra degli indirizzi e selezionatelo. Ma come abbiamo detto Edge imposta Bing anche nella schermata iniziale: per cambiare questa scelta cliccate sul menu con tre punti in alto a destra e cliccate su Impostazioni. Ora a sinistra cliccate su Start, Home e nuove schede. Nella schermata centrale, in alto, vedrete la voce All'avvio di Microsoft Edge. Sotto vedrete che è selezionata la voce Apri queste pagine, con la pagina https://www.bing.com. Ora potete cambiare la pagina cliccando sul pulsante con tre punti e selezionare Elimina, per poi cliccare su Aggiungi una nuova pagina e mettere un altro indirizzo, come ad esempio https://www.google.com, se volete Google.

In alternativa, potete selezionare la voce Apri le schede della sessione precedente, per essere sempre sicuri di ricominciare da dove avete interrotto. Da Android e iPhone/iPad Volete invece eliminare Bing da Microsoft Edge sul telefono? In questo caso, avviate il browser, che siate da dispositivo Android o iPhone o i Pad, e toccate l'icona con tre linee orizzontali in basso a destra, poi selezionate l'icona Impostazioni che vedete nella finestra che si apre, a metà schermo a destra. Adesso toccate la voce Generale e in alto toccate Seleziona Motore di ricerca, dove vedrete Bing. Toccate il motore di ricerca preferito tra quelli disponibili, poi toccate la freccia in alto a sinistra.

In caso la schermata iniziale di Microsoft Edge mostri la ricerca Bing, potete cambiare questa impostazioni da qui (nella schermata Generale), alla sezione Home page. Qui probabilmente vedrete selezionata la voce Una pagina specifica che rimanda a Bing. Potete selezionare Nuova scheda o toccate Una pagina specifica e inserite, ad esempio, l'indirizzo di Google, ovvero https://www.google.com. Sempre dalla sezione Generale potete scegliere se disattivare il pulsante Copilot, il nuovo assistente virtuale di Microsoft, toccando la voce Copilot in alto e disattivando il pulsante di fianco a Mostra Copilot, poi toccate la freccia in alto a sinistra tre volte di seguito e tornate alla schermata iniziale di Microsoft Edge.

Come togliere il pulsante di Bing da Edge

Dalla versione 111.0.1661.41, Microsoft Edge ha incluso un pulsante nell'angolo in alto a destra per accedere alle funzionalità di ricerca Bing (Discover in inglese, Individua in Italiano), ma da novembre 2023 la casa di Redmond ha deciso che Copilot dovesse essere il centro dell'esperienza Windows, anche delle app. Per questo Bing è stato sostituito con l'ultimo chatbot IA.

Se cliccato, lo strumento apre una scheda laterale che ci consente di "conversare" con Copilot, uno strumento simile a ChatGPT e basato su GPT-3.5 o GPT-4 (a seconda delle proprie preferenze) per cercare su Internet, fare domande, chiedere riassunti di pagine, generare contenuti come post di blog, email e molto altro. Ma magari a voi non interessano le funzionalità IA: come fare per rimuoverlo? Inizialmente, solo gli utenti iscritti al canale Canary potevano farlo, ma poi Microsoft ha aperto la possibilità a tutti. Avviate Microsoft Edge (da Mac o PC Windows) e cliccate sul pulsante con tre puntini in alto a destra, poi cliccate su Impostazioni. Nella schermata che si apre, a sinistra, cliccate su Barra laterale e cercate nella schermata centrale individuate la voce Impostazioni specifiche dell'app. Ora in alto vedrete Copilot: cliccateci sopra e nella pagina che si apre disattivate il primo interruttore in alto a destra, quello di fianco alla voce Mostra Copilot. Il pulsante sparirà immediatamente, ma e rendere effettiva la modifica dove riavviare il browser chiudendolo (su Windows cliccate sulla "x" in alto a destra e su Mac premete i tasti command + Q) e riavviandolo.

Facendo così disattiverete Copilot, ma potrete comunque utilizzare la barra laterale di Edge per le sue utilissime funzioni come Drop, Outlook, Strumenti (convertitore, calcolatrice e traduttore) e quelli che volete aggiungere.

Come togliere la chat di Bing da Edge

Togliere la chat di Bing da Edge è la stessa cosa che abbiamo visto nel capitolo precedente, ovvero togliere il pulsante Copilot dal browser dalle impostazioni. C'è però un punto da osservare. A partire dalla versione 119 di Edge Microsoft ha spostato il pulsante che consente di attivare o meno la sidebar in Edge nelle impostazioni di Copilot che abbiamo visto sopra. Se disattivate Copilot, infatti, noterete che il pulsante Mostra sempre barra laterale rimane sempre attivo, e non è più possibile disattivarlo. Quindi per Microsoft avete tre alternative a disposizione: avere Copilot e la barra laterale, avere la barra laterale ma non Copilot e avere Copilot ma non la barra laterale. Ma gli utenti di Windows, si sa, sono incontentabili. Cosa fare se non si vuole né la barra laterale né Copilot? A questo punto l'unica soluzione è agire dall'editor di registro di sistema. ATTENZIONE: questa procedura è potenzialmente rischiosa, in quanto l'editor di registro di sistema può modifica tutti gli aspetti del computer. Per questo motivo, attenetevi scrupolosamente alle indicazioni e seguitele solo se sapete cosa state facendo. Noi abbiamo testato questa procedura sui nostri computer, ma non ci assumiamo nessuna responsabilità per eventuali problemi. A ogni buon conto, è sempre buona norma fare un backup delle impostazioni di registro in questo modo. Premete il tasto Windows e scrivete Regedit, poi cliccate sulla voce corrispondente e cliccate su Sì. Adesso cliccate in alto su File, selezionate Esporta e nella finestra che appare selezionate in basso Tutto. Date un nome al file e salvatelo in una posizione comoda, per esempio la Scrivania, poi cliccate su Salva. Ora che siete nell'Editor di Registro di sistema, dal pannello di navigazione a sinistra andate a questo indirizzo HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft

Volendo potete copiare semplicemente questo indirizzo e incollarlo in alto, nel campo di navigazione tra la riga degli strumenti (quella con File) e le icone delle cartelle. Ora cliccate con il tasto destro su Microsoft, selezionate Nuovo e cliccate su Chiave. Nel pannello di sinistra apparirà la chiave evidenziata in blu: digitate il nome Edge e premete il tasto Invio. Adesso cliccate con il destro su Edge, cliccate su Nuovo e nella finestra che appare selezionate Valore DWORD (32 bit). Nella finestra centrale apparirà un file evidenziato in blu: inserite come nome HubsSidebarEnabled e premete Invio. Cliccateci sopra due volte e digitate 0 come valore, poi premete nella finestra il pulsante OK. Ci siamo quasi: andate su Edge e inserite nel campo degli indirizzi questa riga: edge://policy In alto vedete un pulsante con la scritta Ricarica criteri, cliccatelo e vedrete apparire il criterio appena creato sotto Microsoft Edge Policies. Se guardate a destra, non vedrete più né il pulsante Copilot né la barra laterale.

Siete pentiti? Nessun problema, tornate all'Editor di Registro di sistema, navigate in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft e cliccate con il tasto destro del mouse a sinistra sulla chiave Edge. Selezionate Elimina e confermate, poi tornate a Edge, andate su edge://policy, cliccate su Ricarica criteri e Copilot e barra laterale riappariranno.

Domande e risposte

Come si toglie Bing da Edge? Se volete rimuovere Bing da Edge, avviate il browser, cliccate sui tre puntini in alto a destra, selezionate Impostazioni e poi a sinistra cliccate su Privacy, ricerca e servizi. Scorrete fino in fondo, selezionate Barra degli indirizzi e ricerca, poi di fianco a Motore di ricerca utilizzato nella barra degli indirizzi cliccate sul menu a tendina e selezionate Google o un altro motore di ricerca Riavviate Edge.