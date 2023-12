Come togliere il rinnovo automatico di PlayStation Plus

Perché disdire il rinnovo automatico di PlayStation Plus è utile

PlayStation Now, conosciuto anche come PlayStation Plus, è il servizio in abbonamento di Sony che ti permette di accedere a un immenso catalogo di giochi, vecchi e nuovi, e immergerti nel mondo del gaming senza dover acquistare i tuoi titoli, ma limitandoti a un abbonamento mensile, trimestrale o annuale. In questa guida però vogliamo guidarti passo dopo passo sul perché disdire il rinnovo automatico di PlayStation Plus è così utile.

Forse non sapevi che il 29 marzo 2022 PlayStation Now e PlayStation Plus, due abbonamenti un tempo diversi, si sono fusi in un unico servizio al cliente. Da giugno 2022 infatti PlayStation Now non esiste più, ma esiste solo PlayStation Plus.