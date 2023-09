Al giorno d'oggi la quasi totalità dei contenuti multimediali può essere vista in streaming. Questo vale ovviamente anche per lo sport, e in particolare per il calcio italiano. Nel nostro paese tra le principali piattaforme per vedere le partite di calcio troviamo DAZN. DAZN attualmente offre dei pacchetti in abbonamento esclusivi che permettono di vedere la Serie A e non solo. DAZN offre la possibilità di vedere le partita da smart TV, telefono e tablet, e con la sua interfaccia include diverse informazioni che riguardano tanto la partita che si sta vedendo quanto le altre che stanno giocando in parallelo. In questa guida andremo a vedere come togliere le informazioni e le statistiche DAZN. Nello specifico, andremo a vedere come disattivare le informazioni fornite da Pulse e la funzione Momenti salienti.

Indice

Come disattivare informazioni e statistiche DAZN live

Se avete un abbonamento a DAZN per vedere le partite di calcio allora sicuramente vorrete vedere gli incontri in diretta. DAZN offre chiaramente la possibilità di vedere singolarmente tutte le partite di calcio che rientrano nel pacchetto di abbonamento. Oltre a questo, avete la possibilità di visualizzare, durante il match, delle informazioni aggiuntive che riguardano sia il match che state guardando ma anche gli altri che stanno giocando in contemporanea. Questa funzionalità per la visualizzazione di informazioni e statistiche aggiuntive durante la visione dei match in diretta si chiama Pulse. Sicuramente può rivelarsi molto utile, visto che permette di avere informazioni sugli altri match in tempo reale, mentre si sta guardando la partita della propria squadra del cuore. Ma in altri casi può essere scomoda, visto che in ogni caso interrompe e distrae parzialmente dalla visione del match. Se però vi state chiedendo come disattivare Pulse, allora rimarrete delusi. Attualmente Pulse non è disattivabile sulle partite in diretta. Le notifiche verranno visualizzate per 15 secondi, e successivamente scompariranno a meno che non decidiate di aprirle.

Come disattivare informazioni e statistiche DAZN in differita

Insomma, avrete capito che l'abbonamento a DAZN offre anche la possibilità di avere informazioni e statistiche aggiuntive che riguardano i match dei vari campionati disponibili su DAZN e il contenuto che si sta guardando. Soprattutto per le partite che vengono viste in differita, ovvero non in diretta, sono disponibili ulteriori informazioni rispetto a quelle incluse con la funzione Pulse. Queste informazioni si chiamano Momenti salienti e sono il corrispettivo degli highlight che troviamo sui video YouTube. I Momenti salienti infatti mostrano quali sono le porzioni del match in cui sono accaduti agli avvenimenti più di rilievo, come ad esempio un gol oppure un'occasione particolarmente rilevante.