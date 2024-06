Come togliere la carta dal Wallet di iPhone

Il Wallet di Apple è uno strumento utile per gestire carte di credito, biglietti e pass in modo digitale dall'iPhone. Ma può capitare di dover rimuovere una carta dal Wallet per vari motivi, come la scadenza di una carta di credito o il semplice desiderio di fare pulizia. Vediamo allora come fare passo dopo passo. Di certo c'è che nell'era digitale, la gestione delle finanze e dei biglietti elettronici è diventata sempre più centralizzata grazie a strumenti come il Wallet di iPhone. Questa applicazione, nativa su tutti i dispositivi iOS, permette agli utenti di conservare carte di credito e debito, carte fedeltà, biglietti per eventi in un unico posto facile da accesso.

Cos'è il Wallet di iPhone

Negli ultimi anni, il Wallet di iPhone ha rivoluzionato il modo in cui gli utenti Apple interagiscono con le loro finanze e biglietti digitali. L'applicazione, che è preinstallata in tutti i dispositivi iOS, fa da hub centrale per carte di credito e debito, biglietti per eventi, carte d'imbarco e carte fedeltà. Entriamo allora nel dettaglio delle modalità d'uso ovvero come fare a rimuovere una carta nel contesto delle numerose funzionalità del Wallet di iPhone e le implicazioni per la sicurezza.

Quali sono le funzionalità chiave

Wallet è strettamente integrato con Apple Pay, il sistema di pagamento mobile di Apple. Gli utenti possono aggiungere carte di credito o debito al Wallet e utilizzarle tramite Apple Pay per effettuare acquisti sicuri in negozi, app e sul web. Oltre alle carte di pagamento, Wallet può memorizzare biglietti aerei, biglietti del cinema, pass per eventi sportivi e carte fedeltà. Questi elementi possono essere aggiunti manualmente tramite codici QR o collegamenti, oppure automaticamente attraverso app che supportano l'integrazione con Wallet. Una funzionalità particolarmente utile di Wallet è la geolocalizzazione, che consente di far apparire automaticamente pass o biglietti sulla schermata di blocco quando l'utente raggiunge una determinata località, come un aeroporto o un cinema. I pass nel Wallet, come i biglietti aerei o i biglietti del cinema, possono ricevere aggiornamenti in tempo reale. Ad esempio, se il gate di un volo cambia, il biglietto nel Wallet viene aggiornato in automatico.

La configurazione e la gestione del Wallet

Per iniziare, si deve sbloccare l'iPhone e aprire l'app Wallet. Se non è mai stata usata prima, l'app guiderà attraverso una configurazione iniziale che include l'aggiunta delle prime carte. Per aggiungere una carta di credito o debito: si tocca il simbolo "+" nell'angolo superiore destro dell'app;

si seguono le istruzioni per aggiungere una nuova carta. È possibile scansionare la carta usando la fotocamera dell'iPhone o inserire i dati manualmente;

si verifica la carta con la banca attraverso un SMS di verifica o un'app bancaria. È anche possibile aggiungere biglietti elettronici e carte fedeltà scansionando un codice QR o scegliendo da un'app compatibile che offre l'integrazione con Wallet. Toccando una qualsiasi carta o biglietto nel Wallet, si possono visualizzare dettagli come il saldo della carta di credito o le informazioni del volo. È possibile riordinare le carte nel Wallet tenendo premuto su una carta e trascinandola nella posizione desiderata. Questo può aiutare a mantenere le carte più usate facilmente accessibili. Per effettuare un pagamento con Apple Pay in un negozio che supporta i pagamenti NFC: si avvicina l'iPhone al lettore di carte;

si fa doppio clic sul pulsante laterale per attivare Apple Pay;

si verifica l'identità con Face ID, Touch ID o il codice di accesso;

si tiene il telefono vicino al lettore finché non si vede la conferma del pagamento. Quando si fanno acquisti in app o online che supportano Apple Pay, si sceglie Apple Pay al momento del pagamento e si conferma la transazione come descritto sopra.

Carta dal Wallet di iPhone, come toglierla

Per iniziare, sbloccare il proprio iPhone e aprire l'applicazione Wallet. Questa è preinstallata su tutti gli iPhone e l'icona somiglia a un portafoglio. Una volta aperta l'app, si vedono tutte le carte elencate. Toccare quella da rimuovere per accedere ai dettagli della carta. Con i dettagli della carta visualizzati, cercare il pulsante "…" situato in alto a destra dello schermo. Toccandolo, si verrà portati a una nuova schermata con ulteriori opzioni. Nel menu delle opzioni, scorrere fino a trovare l'opzione "Rimuovi questa carta" o "Rimuovi carta", a seconda della versione del sistema operativo. Toccare questa opzione. Dopo aver selezionato di rimuovere la carta, viene chiesto di confermare la scelta. Questo passaggio è importante perché impedisce la rimozione accidentale di carte importanti. Confermare la propria decisione e la carta viene rimossa dal Wallet.

Tra privacy e sicurezza

Le informazioni sulle carte nel Wallet sono protette da una forte crittografia. Per transazioni più sicure, Apple Pay genera un numero specifico per il dispositivo e un codice di transazione unico ogni volta che si effettua un pagamento. Il Wallet di iPhone non è solo uno strumento per semplificare i pagamenti, ma anche un modo efficace per organizzare e accedere rapidamente a biglietti e carte fedeltà senza dover portare con sé un portafoglio fisico. Con queste informazioni, si dovrebbe essere in grado di sfruttare appieno le potenzialità di questa potente applicazione, rendendo la vita quotidiana un po' più digitale e molto più comoda. Il Wallet può influenzare i comportamenti di spesa incrementando la facilità e la velocità dei pagamenti. Questa comodità può portare a un aumento delle spese impulsive, dato che pagare con un tap sullo schermo del telefono è meno tangibile rispetto all'uso di contanti o carte fisiche. Utilizzando il Wallet per sostituire biglietti stampati e carte plastiche, gli utenti contribuiscono alla riduzione dei rifiuti. Questa modalità favorisce la sostenibilità ambientale ma incoraggia anche un approccio più ecologico e responsabile al consumo e alla gestione delle risorse.

Il nodo della condivisione dei dati

Il nodo della condivisione dei dati

Il Wallet di iPhone utilizza tecnologie di sicurezza per proteggere le informazioni degli utenti. È utile comprendere quali dati sono condivisi con Apple e terze parti e quali misure sono in atto per proteggere la privacy degli utenti. Ad esempio, durante un pagamento con Apple Pay, il numero di carta reale non viene mai trasmesso ai venditori, ma viene utilizzato un numero di dispositivo specifico e un codice di transazione unico. Apple afferma di non condividere le informazioni delle carte con nessuno all'infuori degli emittenti delle carte e delle reti di pagamento, senza il consenso esplicito dell'utente. Gli utenti hanno il controllo totale su quali carte e pass aggiungere al Wallet e possono rimuoverli in qualsiasi momento. Infine, è possibile gestire le impostazioni di localizzazione e le notifiche per ciascun pass o carta per personalizzare ulteriormente l'esperienza e la gestione dei dati.

Come utilizzare il Wallet di iPhone al meglio

Per iniziare a utilizzare Wallet è sufficiente aprire l'app e aggiungere le carte seguendo le istruzioni a schermo. È possibile scansionare le carte con la fotocamera o inserire manualmente i dettagli delle carte. Organizzare e gestire le carte e i pass in Wallet è intuitivo. Gli utenti possono riordinare le carte, rimuoverle o aggiungere nuove in qualsiasi momento. È anche possibile condividere pass come biglietti del cinema o carte d'imbarco con altre persone tramite iMessage. La sicurezza è considerata una delle priorità di Apple, e Wallet non fa eccezione. Le informazioni delle carte sono criptate e protette con il codice di accesso di iPhone, Touch ID o Face ID. Quando si effettua un pagamento con Apple Pay, Apple non memorizza né condivide i dettagli della carta di credito. Gli utenti utilizzano il Wallet in una varietà di situazioni quotidiane, dalla raccolta di punti fedeltà nei supermercati locali al pagamento veloce nei caffè o stazioni di servizio. È utile in ambienti urbani, dove carte di trasporto pubblico e pass digitali possono essere rapidamente scansionati per accedere a metro e autobus. Per chi viaggia frequentemente, il Wallet si rivela uno strumento strategico. Consente di conservare in modo organizzato e sicuro carte d'imbarco aeree, biglietti ferroviari e documenti di viaggio necessari, riducendo lo stress e migliorando l'esperienza complessiva di viaggio.

L'integrazione con altri servizi Apple

Il Wallet di iPhone è integrato con altri dispositivi Apple, inclusi Apple Watch e Mac. Le informazioni si sincronizzano automaticamente, consentendo agli utenti di utilizzare le carte salvate su iPhone per effettuare pagamenti tramite Apple Watch, o accedere ai biglietti dal Mac. Questa funzionalità assicura una coerenza e una comodità nell'uso quotidiano, indipendentemente dal dispositivo che si sta utilizzando. Molte applicazioni di terze parti, come quelle delle compagnie aeree o dei servizi di trasporto pubblico, offrono l'opzione di aggiungere biglietti e pass direttamente al Wallet tramite le loro app. Questo facilita l'accumulo e l'accesso a tutti i pass necessari, eliminando la necessità di stamparli o scaricarli separatamente. Il Wallet di iPhone utilizza la tecnologia Near Field Communication (NFC) per comunicare con i terminali di pagamento per transazioni rapide e sicure. Ogni transazione è protetta dal Secure Element, un chip speciale dentro l'iPhone che crittografa e protegge i dati delle carte di pagamento. Questo sistema impedisce la duplicazione o il furto di informazioni sensibili. Il futuro del Wallet potrebbe includere l'aggiunta di nuovi tipi di documenti digitali, come patenti di guida o carte d'identità. Apple sta esplorando modi per espandere le funzionalità di Wallet per supportare una gamma più ampia di servizi e aumentare la convenienza per gli utenti.

