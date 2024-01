Come togliere o mettere i sottotitoli su Prime Video

Vediamo come fare da qualunque dispositivo, che sia computer, telefono smart TV o anche Fire TV Stick , oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come noleggiare e acquistare film su Prime Video .

Su Prime Video avete a disposizione un enorme catalogo di film e serie TV a cui potete accedere senza costi aggiuntivi oltre al vostro abbonamento Amazon Prime , e grazie ai sottotitoli si può vedere il contenuto in una lingua che non si conosce o si può godere di un video anche se si hanno problemi di udito .

Indice

Come togliere e mettere i sottotitoli su Prime Video

Cliccate su Guarda ora . A riproduzione avviata, cliccate in alto a destra sull'icona dei sottotitoli (quella a forma di fumetto, se non la vedete cliccate sullo schermo e apparirà) e se volete metterli dalla colonna di sinistra selezionate la lingua da impostare per i sottotitoli (quella indicata con CC sarà quella delle didascalie).

Nella schermata iniziale, cercate un contenuto da riprodurre, cliccateci sopra e in basso cliccate su Dettagli (di fianco a Contenuti correlati). Qui troverete le lingue disponibili per i sottotitoli, sotto la voce Sottotitoli.

Questa soluzione è particolarmente semplice da attivare, o disattivare in caso li abbiate attivati involontariamente e ora disturbano la visione della vostra serie TV preferita. Vediamo come fare dai diversi dispositivi.

Ma magari non tutti i contenuti sono disponibili nella vostra lingua nativa , oppure avete problemi di udito, che fare? Nessun problema, il servizio offre i sottotitoli, che vi consentono di avere una trascrizione dei dialoghi, e in alcuni casi anche le didascalie (identificate dal simbolo CC, Closed Captions), che offrono anche una descrizione dei contenuti audio, nella lingua che preferite.

Adesso tornate indietro e cliccate su Guarda ora, poi mettete in pausa e in basso a sinistra cliccate sul pulsante Sottotitoli. Per mettere i sottotitoli in caso non ci siano, cliccate su Disattivati e scegliete una lingua tra quelle disponibili, mentre se volete toglierli cliccate su Attivati e selezionate Disattivati.

In caso invece vogliate togliere i sottotitoli toccate in alto a sinistra No o Disattiva. Volete cambiare lo stile? In caso di dispositivi iOS andate nelle Impostazioni, toccate Accessibilità e qui selezionate Sottotitoli per non udenti. Ora toccate la voce Stile e cliccate su Crea nuovo stile , dove potete scegliere le impostazioni che meglio preferite, come dimensioni, colore e molto altro.

Toccate Guarda ora e, una volta avviata la riproduzione, toccate lo schermo per far apparire i controlli. In alto a destra toccate l'icona a forma di fumetto e se volete mettere i sottotitoli dalla colonna di sinistra selezionate la lingua di vostro gradimento tra quelle disponibili.

Volete sapere come mettere o togliere i sottotitoli su Prime Video da un telefono o tablet? In questo caso la procedura è sostanzialmente la stessa appena vista da computer.

Da app desktop la procedura è molto simile, e comunque prevede l'inizio della riproduzione di un contenuto, in quanto l'attivazione o disattivazione dei sottotitoli può avvenire solo in questo modo.

Se invece volete sapere come toglierli, selezionate in alto la voce Disattiva, e i sottotitoli saranno disattivati. La disponibilità di sottotitoli varia a seconda del contenuto, e se numerosi titoli su Prime Video includono diverse lingue, altri meno o affatto.

In questa pagina potete anche impostare le dimensioni e lo stile dei sottotitoli, mentre se volete modificare gli stili in maniera più approfondita dovete andare sul sito di Prime Video, a questo indirizzo, effettuare l'accesso e scegliere uno stile tra quelli disponibili. Se volete effettuare delle modifiche, cliccate sotto uno stile su Modifica e cambiate le voci che ritenete opportune.

Apple TV

Attivare o disattivare i sottotitoli su Prime Video da Apple TV è sostanzialmente simile a quanto visto da app per dispositivi mobili. Avviate l'app Prime Video e scegliete un contenuto. Qui, se cliccate su Dettagli, potete vedere i sottotitoli disponibili, poi tornate indietro e cliccate su Guarda ora.

Mettete in pausa e dal menu di riproduzione cliccate sull'icona Sottotitoli per accedere ai sottotitoli. Ora potete scegliere la lingua, per attivarli, o cliccare su No per disattivarli.

In caso vogliate cambiare le impostazioni dei sottotitoli, dovete agire dalle impostazioni di Apple TV. Cliccate sull'icona Impostazioni di Apple TV, selezionate Accessibilità e poi cliccate su Sottotitoli per non udenti. Qui selezionate Stile e nella pagina seguente cliccate su uno stile o cliccate su Crea nuovo stile per crearne uno secondo le vostre preferenze.

Per avere didascalie automatiche generate automaticamente, in caso il contenuto su Prime Video non le contenga nella lingua che desiderate, andate nelle Impostazioni di Apple TV, selezionate Accessibilità e poi cliccate su Sottotitoli per non udenti. Ora attivate il pulsante di fianco a Sottotitoli non udenti +SDH.

Fire TV Stick

Infine, potete mettere o togliere i sottotitoli anche da Fire TV o Fire TV Stick. La procedura è molto simile a quella vista da app per smart TV.

Avviate Prime Video da Fire TV Stick, scegliete un contenuto e cliccateci sopra, poi cliccate su Dettagli per vedere i sottotitoli disponibili (sotto la voce Sottotitoli a destra).

Successivamente, tornate indietro e cliccate su Guarda ora. Durante la riproduzione, cliccate il tasto Menu del telecomando, poi selezionate la voce Sottotitoli. Per attivarli, cliccate in basso a sinistra sulla scritta Disattiva, poi selezionate una lingua tra quelle disponibili. Per togliere i sottotitoli, selezionate invece Disattiva dopo aver cliccato sulla lingua dei sottotitoli attualmente in uso.