Microsoft è, per usare un eufemismo, piuttosto sensibile al fatto che utilizziate Edge come browser nel suo sistema operativo: non solo il browser dell'azienda è impostato come predefinito sui PC, ma sono numerosi gli avvisi, almeno in Windows, che vi invitano a non cambiare. Ma se incuranti di andare contro la volontà della casa di Redmond doveste installare comunque un'altra app per navigare, che si tratti di Chrome, Firefox, Opera o altre, incontrereste un problema: come far sì che cliccando su un collegamento venga utilizzato uno di questi strumenti al posto di Edge? Nessun problema, andiamo a vedere come togliere Microsoft Edge come browser predefinito, da PC Windows prima di tutto, ma anche da Mac, telefoni Android o iPhone in caso abbiate cambiato le impostazioni e non sappiate più come tornare indietro. Perché il browser di Microsoft è si una scelta eccellente, ricchissima di funzionalità anche legate all'intelligenza artificiale, ma tutti amano scegliere le app da usare sul proprio computer. Andiamo a vedere come cambiare questa impostazione, oltre a ricordarvi la nostra guida su come condividere i file con Edge.

Indice

Come togliere Microsoft Edge come browser predefinito

Prima di vedere come togliere Edge come browser predefinito sul vostro dispositivo, cerchiamo di capire velocemente cosa sia il browser della casa di Redmond e cosa offra. Innanzi tutto, ricordiamo che Microsoft Edge è stato lanciato nel 2015 insieme a Windows 10, mentre nel 2017 è arrivata la versione per Android e iOS. Nel 2019, poi, Microsoft ha cambiato base per la versione desktop, basandolo su Chromium come Google Chrome e Opera, mentre nel 2023, con l'esplosione dell'intelligenza artificiale, è stato introdotto il pulsante Bing per avviare Bing Chat, che poi a novembre 2023 è stato sostituito dal pulsante Copilot. Il browser è pre-installato nei PC Windows, dove è impostato come predefinito, mentre su Mac, dispositivi Android e iPhone o iPad in caso ve lo trovaste come predefinito significa che lo avete fatto voi senza magari accorgervene. Detto questo, potreste non essere interessati a utilizzare Edge, perché magari vi trovate meglio con Chrome, Firefox o altri browser, e quindi volete sapere come impostarli come predefiniti al posto dello strumento di Microsoft. Vediamo come fare a seconda del vostro dispositivo. Da PC Windows La prima cosa da fare per togliere Edge come browser predefinito è installare l'altro browser sul computer, che sia Chrome, Firefox, Opera o altro. Adesso, se usate Window 10 premete i tasti Windows + I per aprire le Impostazioni, poi cliccate a sinistra su App e nella schermata centrale selezionate App predefinite. Adesso si aprirà la pagina relativa, dove trovate le app impostate come predefinite per email, mappe, riproduzione di musica e video, visualizzazione di foto e altro ancora. Per cambiare il browser predefinito, scorrete verso il basso e sotto browser cliccate su Microsoft Edge (attualmente impostato come browser predefinito). Si aprirà un menu popup con un elenco dei browser installati: cliccate su quello di vostra scelta e verrà impostato come predefinito. Se invece state utilizzando Windows 11, dopo aver installato un browser alternativo premete i tasti Windows + I e a sinistra della finestra cliccate su App, poi al centro cliccate su App predefinite e vi verrà mostrato un elenco di app. Individuate il browser che volete utilizzare come predefinito, ad esempio Google Chrome, cliccateci sopra e in alto cliccate sul pulsante Imposta predefinito, a destra della scritta Imposta Google Chrome come predefinito.

Fatto, ora il browser è impostato come predefinito al posto di Edge, ma c'è un aspetto da considerare: adesso quando cliccate su un link, che sia su un'email, un PDF o altro, si aprirà nel nuovo browser al posto di Edge, ma alcuni continueranno ad aprirsi nel primo: come mai? Perché una serie di file resteranno associati a Edge, che resterà l'app predefinita per aprirli. Per cambiare questa impostazione vi rimandiamo al capitolo dedicato, dove parleremo dei file PDF, ma il discorso vale per tutti i file. Infine tenete presente che potete cambiare il browser predefinito anche dall'interno delle impostazioni del nuovo browser, senza dover per forza scavare nelle Impostazioni di Windows. Se volete impostare Chrome come predefinito, per esempio, avviatelo e cliccate sui tre puntini in alto a destra, poi cliccate sulla voce Impostazioni e nella nuova finestra cliccate a sinistra su Browser predefinito. Per concludere la procedura, nella scheda centrale cliccate sul pulsante Imposta come predefinito. Per Firefox, la procedura è simile: cliccate in alto a destra sull'icona con tre linee orizzontali e cliccate su Impostazioni, poi nella finestra che si apre cliccate a sinistra su Generale e nella scheda centrale cliccate sul pulsante Imposta come browser predefinito. Da Mac Se state usando un Mac, il browser predefinito è Safari, ma è possibile che abbiate cambiato questa impostazione senza accorgervene, oppure l'abbia fatto qualche altra persona che utilizza il computer. Ma a voi Edge non piace: come tornare a Safari o Chrome? Per prima cosa, assicuratevi di avere installato il browser da impostare come predefinito (a parte Safari che è preinstallato, ovviamente), poi cliccate in alto a sinistra sul menu Apple (quello a forma di mela morsicata) e, se state usando una versione di macOS successiva a Ventura, selezionate la voce Impostazioni di sistema.

Adesso cliccate sulla voce Scrivania e Dock a sinistra, poi nella scheda centrale scorrete verso il basso e sotto Widget vedrete la voce Browser web di default: a destra cliccate sul menu a tendina dove vedete Microsoft Edge. Ora selezionate dall'elenco il nuovo browser. Se invece state utilizzando una versione di macOS precedente a Ventura, cliccate sul menu Apple in alto a sinistra e selezionate Preferenze di sistema, poi cliccate su Generali e nella scheda centrale, di fianco a Browser web di default, cliccate sul menu a tendina, dove ci sarà la voce Microsoft Edge. Selezionate un nuovo browser predefinito. Come per Windows, potete impostare il browser predefinito direttamente dalle impostazioni del browser. Per Chrome. cliccate sui tre puntini in alto a destra, poi cliccate sulla voce Impostazioni e nella nuova finestra cliccate a sinistra su Browser predefinito. Per concludere la procedura, nella scheda centrale cliccate sul pulsante Imposta come predefinito, poi confermate la vostra decisione cliccando su Imposta come predefinito nella finestra popup. Per Firefox, la procedura è simile: cliccate in alto a destra sull'icona con tre linee orizzontali e cliccate su Impostazioni, poi nella finestra che si apre cliccate a sinistra su Generale e nella scheda centrale cliccate sul pulsante Imposta come browser predefinito, per poi confermare la scelta. Da telefono Android Se invece utilizzando il vostro telefono o tablet Android vi siete accorti che cliccando su un qualunque link si apre Microsoft Edge, e vi state chiedendo come modificare questa impostazione, sappiate che come da computer avete diverse possibilità. La prima è dalle impostazioni del telefono, tenendo presente che potrebbero variare da marchio a marchio a causa delle differenze tra interfacce. In generale, comunque, bisogna cliccare sull'icona a forma di ingranaggio nella schermata iniziale o nel cassetto delle app del telefono (potete trovarla anche nella tendina delle notifiche, dopo averla abbassata due volte), poi toccate App. Ora toccate la voce App predefinite e selezionate App browser: vi verrà mostrata una schermata con tutti i browser installati sul telefono. Sceglietene uno e sarà impostato come predefinito.

In alternativa, potete agire direttamente dalle impostazioni del browser (almeno per alcuni). Per Chrome non è possibile, anche se l'app all'avvio potrebbe chiedervi se volete impostarla come predefinita, in caso sceglietela dall'elenco. Per Firefox, invece, avviate l'app e toccate l'icona con tre puntini in basso a destra, poi selezionate Impostazioni e in basso attivate il pulsante di fianco a Imposta come browser predefinito: si aprirà il menu per la scelta del browser e toccate l'icona relativa. Un altro modo per modificare Edge come browser predefinito è toccando un link da un'altra app: in questo caso Google potrebbe chiedervi se volete aprirlo con Edge o un altro browser, al che potete scegliere quello alternativo e toccare la voce Sempre per confermare di volerlo impostare come predefinito. Da iPhone Da iOS e iPadOS 14 Apple consente di impostare su iPhone e iPad un browser predefinito diverso da quello impostato di fabbrica, Safari, quindi è possibile che dopo aver scaricato Edge abbiate toccato (voi o qualcun altro che abbia accesso al dispositivo) l'opzione per renderlo la scelta di default. Ma come tornare a Safari (o al vostro browser preferito)? Semplicissimo, prima di tutto scaricate il browser che volete usare come predefinito (operazione non necessaria per Safari), poi andate nelle impostazioni del dispositivo toccando l'icona a forma di ingranaggio che trovate nella Home o nella Libreria app. Adesso toccate l'icona del browser (Safari sarà più in alto, tra le app di sistema, mentre Chrome, Firefox o altri saranno più in basso), poi selezionate la voce App per il browser di default. Nella finestra che si apre selezionate il browser che volete impostare come predefinito al posto di Edge e l'operazione è conclusa. Tenete presente che non tutti i browser supportano questa funzione (i principali sì), quindi dipende dall'app di vostra scelta.

Alla stessa pagina potete arrivare anche dalle impostazioni del browser. Per Chrome, per esempio, toccate l'icona con tre puntini in basso a destra, selezionate l'icona Impostazioni e toccate la voce Browser predefinito. Successivamente toccate in basso la voce Apri impostazioni di Chrome. Per Firefox, toccate l'icona con tre linee orizzontali in basso a destra, poi in alto toccate la voce Imposta come browser predefinito, e arriverete alla schermata delle Impostazioni dove potrete toccare App per il browser di default e scegliere il browser di Mozilla.

Come togliere Microsoft Edge come browser predefinito per i PDF

Sui PC Windows forse avrete notato che Edge non è impostato come app predefinita solo per l'apertura dei link alle pagine web nelle e-mail, nei documenti e altro, ma anche per altri tipi di file non necessariamente associati alla navigazione. Per esempio, i file .svg e i PDF saranno ancora associati al browser di Microsoft, quindi se ci cliccate sopra da qualunque parte del sistema operativo apriranno una finestra all'interno dell'app. Come fare? Fondamentalmente, seguire la stessa procedura indicata nel capitolo relativo a Windows, ma scavare un po' più a fondo nelle impostazioni. Se usate Window 10 premete i tasti Windows + I per aprire le Impostazioni, poi cliccate a sinistra su App e nella schermata centrale selezionate App predefinite. Adesso si aprirà la pagina relativa: cliccate su Scegli le app predefinite per tipo di file, scorrete fino a trovare .pdf e cliccate su Microsoft Edge sulla destra. Ora selezionate l'app che volete utilizzare, come ad esempio Firefox o Sumatra PDF, oppure potete anche cercarla sul Microsoft Store cliccando su Cerca un'app nel Microsoft Store o nel computer cliccando su Scegli un'app sul PC (dovrete selezionare il file .exe). In alternativa, potete anche selezionare Per tipo di app per selezionare l'app predefinita per i PDF. Se invece state utilizzando Windows 11, premete i tasti Windows + I e a sinistra della finestra cliccate su App, poi al centro cliccate su App predefinite e vi verrà mostrato un elenco di app. Ora selezionate l'app che volete utilizzare per aprire i PDF, poi scorrete in basso tra i tipi di file e protocolli, cliccate sulla scheda associata ai PDF, dove vedrete Microsoft Edge e nella schermata che si viene ad aprire selezionatela, per poi cliccare su Imposta predefinito. Anche qui potete scegliere un'altra app nel Microsoft Store o nel computer (in questo caso dovrete selezionare il file .exe), in caso non venisse visualizzata.

Un altro sistema per cambiare l'app per aprire i PDF è dal menu contestuale, ovvero il menu tasto destro. Per usare questo strumento, premete i tasti Windows + E per aprire Esplora file, poi cercate un file PDF da aprire. A questo punto cliccateci sopra con il tasto destro del mouse e selezionate la voce Apri con. Adesso cliccate su Scegli un'altra app, selezionate la nuova app predefinita per aprire i file PDF e in basso cliccate su Sempre. Se l'app desiderata non è nell'elenco, cliccate sull'opzione Cerca un'altra app su questo PC per individuare manualmente l'applicazione (dovrete selezionare il file .exe).

Domande e risposte

Come faccio a disattivare edge di Microsoft? Volete disattivare Edge all'avvio di Windows? Per farlo, premete i tasti Windows + I, poi cliccate a sinistra su Account e nella schermata che si apre scorrete in basso. Cliccate su Opzioni di accesso e nella finestra disattivate il pulsante di fianco a Salva automaticamente le app riavviabili e riavviale quando accedo di nuovo.