Essere sempre raggiungibili va bene, d'altronde i telefonini servono a questo, ma ci sono certe situazioni in cui non possiamo proprio essere disturbati: per poter scegliere le varie occasioni, Apple ha pensato a una serie di impostazioni, automatizzate, programmabili o attivabili manualmente. Ma cosa succede se decidete che non ne avete bisogno e volete sapere come togliere il Non disturbare da iPhone? Andiamo a scoprirlo per tutte le varie situazioni in cui potremmo averlo attivato, in base alla programmazione o altro, oltre a far sì che attivando il Non disturbare su altri dispositivi della casa di Cupertino non lo abilitiamo anche sul nostro iPhone. Come vedrete è semplicissimo, e magari nel farlo scoprirete qualche interessante funzione del vostro melafonino che potrebbe tornarvi utile, come i nostri consigli per risparmiare batteria.

Indice

Cos'è e come attivare il Non disturbare

Tutti i telefoni hanno da tempo una funzione che consente di silenziare le notifiche in determinate situazioni. Apple nell'ultimo periodo ha sviluppato ulteriormente questo concetto con Full Immersion, una funzionalità che permette di limitare le distrazioni e di ridurre l'uso del dispositivo mobile in certe situazioni. Non disturbare fa parte di questo "pacchetto", ed è deputato alla disattivazione dell'audio di chiamate, avvisi e notifiche che potreste ricevere quando il dispositivo è bloccato. Ma come attivarlo? A disposizione avete diverse opzioni. Quella manuale è da Centro di Controllo, apritelo, scorrendo verso il basso dall'angolo il alto a destra dello schermo (su iPhone X e successivi) o scorrendo verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo (iPhone SE e iPhone 8 e precedenti). Ora toccate il tasto con il disegno della Luna con la scritta Full Immersion e Non disturbare sarà attivo (la Luna cambierà colore), oppure toccatelo e tenetelo premuto e nella pagina che si apre toccate il pulsante Non disturbare.

Ma questa è solo l'attivazione della funzione, senza controllare nello specifico cosa comporterà. Per avere accesso a più possibilità di personalizzazione, toccate l'icona con tre puntini e scegliete se attivare il Non disturbare Per un'ora, Fino a domattina o Fino a quando non me ne vado da qui (per esempio Casa). Se volete un controllo ancora più capillare, toccate Impostazioni, oppure chiudete il Centro di controllo toccando un punto vuoto dello schermo due volte, poi toccando l'icona a forma di ingranaggio nella Home o nella Libreria app per andare nelle impostazioni del telefono. Qui, toccate Full immersion e successivamente toccate il pulsante Non disturbare. Scorrete verso il basso e potrete scegliere quando attivarlo. Sotto Imposta le automazioni potete scegliere quando attivare il Non disturbare toccando Aggiungi automazione. A vostra disposizione c'è l'attivazione a seconda dell'orario (per esempio alle 9, prima di andare al lavoro), della posizione (per esempio quando arrivate al lavoro), delle App, per esempio se state usando un'app per leggere gli eBook, oppure Attivazione smart, per attivare la funzione in base a diverse situazioni combinate come appunto situazione, orario o altro. Toccando le singole voci potrete attivare e impostare Non disturbare secondo le vostre necessità, e se toccate in alto le voci Persone o App sotto Consenti notifiche, potrete decidere, ad esempio, se far passare le chiamate di alcuni contatti anche di notte, o le notifiche di alcune app specifiche (per esempio le telecamere di sicurezza). Ma noi siamo qui per scoprire come disattivare il Non disturbare. Vediamo come fare.

Come togliere il non disturbare da iPhone

Il modo per disattivare manualmente il Non disturbare è attraverso il Centro di Controllo, proprio come abbiamo fatto per attivarlo: basta toccare un pulsante e il nostro iPhone continuerà a mandarci le notifiche di app e chiamate. Aprite il Centro di Controllo scorrendo verso il basso dall'angolo il alto a destra dello schermo (su iPhone X e successivi) o scorrendo verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo (iPhone SE e iPhone 8 e precedenti). Ora toccate il tasto con il disegno della Luna con la scritta Full Immersion, che sarà attivato, ovvero con l'icona della Luna illuminata, e Non disturbare sarà disattivato (l'icona della Luna si spegnerà).

In alternativa, potete toccarlo e premerlo per un istante potete disattivare il pulsante Non disturbare tra le altre full immersion, anche qui toccandolo.

Come togliere Non disturbare con Full immersion da iPhone

Come abbiamo visto nel primo capitolo, Non disturbare non è semplicemente un pulsante da attivare o da disattivare, ma una vera e propria Full immersion, con la possibilità di impostare un aspetto per la schermata di blocco e la Home, Automazioni per la sua attivazione e disattivazione, filtri, e notifiche personalizzate da persone e app specifiche. Andiamo a vedere come impostarle. Automazioni Le automazioni consentono di programmare una Full immersion perché si attivi in determinati momenti, quando vi trovate in un certo luogo, quando aprite un'app specifica o lasciando fare a iOS, che deciderà automaticamente in base alle vostre abitudini. Per disattivare Non disturbare in caso abbiate attivato una di queste opzioni, dovrete andare nelle Impostazioni Full immersion. Potete arrivarci aprendo il Centro di controllo, toccando e tenendo premuto il pulsante Full immersion e poi toccando l'icona con tre puntini di fianco a Non disturbare. Ora toccate Impostazioni. In alternativa, toccate l'icona a forma di ingranaggio nella Home o nella Libreria app, toccate Full immersion e poi Non disturbare. A questo punto, scorrete verso il basso e sotto la voce Imposta le automazioni toccate l'automazione (o le automazioni) che mostra la voce Attivata. Qui potete scegliere se eliminare l'automazione, toccando il pulsante Elimina automazione e poi dando conferma selezionando Elimina automazione.

Oppure pote semplicemente disattivarla toccando il pulsante verde in alto a destra, di fianco a Programma per Orario, Automazione per Posizione e App e Attivazione smart per l'omonima automazione. In alternativa, potete riprogrammare l'automazione, per esempio per Orario potete cambiare l'ora di inizio e fine, oppure i giorni di attivazione, toccando i vari giorni della settimana in cui non volete che Non disturbare sia attivo. Notifiche da persone o app Se volete sapere come togliere il Non disturbare da iPhone solo per certe persone o app, potete farlo grazie all'impostazione apposita. In questo modo, anche con il Non disturbare attivo avrete la possibilità di ricevere le notifiche che desiderate. Per farlo, andate nelle impostazioni di Non disturbare, per esempio toccando l'icona a forma di ingranaggio nella Home o nella Libreria app del telefono, poi toccate Full immersion e infine Non disturbare. Sotto Consenti notifiche trovate le voci Persone e App. Toccate Persone e per disattivare il Non disturbare per certe persone lasciate selezionato Consenti notifiche da. Sotto, toccate Aggiungi per aggiungere i contatti da cui volete ricevere notifiche. Toccate quelli che volete consentire e poi toccate Fine in alto a destra. Tutti gli altri saranno silenziati. Se sbagliate ad aggiungere un contatto, per eliminarlo toccate il pulsante "-" in alto a sinistra nell'immagine del contatto. Se volete disattivare il Non disturbare solo per le chiamate, toccate il menu a tendina di fianco a Consenti chiamate da. Ora scegliete se consentire tutti, solo persone consentite (quelle che avete selezionato poc'anzi), Preferiti, Solo contatti e Autori. In ogni caso, le persone selezionate per gli Avvisi di emergenza potranno contattarvi. Infine, potete scegliere se far passare la seconda telefonata nell'arco di tre minuti da parte di chiunque. Per gestire le app consentite, toccate la voce Non disturbare in alto a sinistra e toccate App. Qui potete aggiungere le app che possono inviarvi notifiche anche con Non disturbare attivato. Lasciate selezionato o selezionate Consenti notifiche da in alto.

Sotto, toccate il pulsante + Aggiungi e toccate le app per cui togliere il Non disturbare. Dopo averle toccate tutte, toccate Fine in alto a destra. Sotto, se volete consentire anche alle app non incluse nell'elenco ma con notifiche urgenti di potervi inviare notifiche, attivate il pulsante di fianco a Notifiche urgenti. Non disturbare inoltre offre un altro modo per filtrare i contenuti, quindi consentire le notifiche da alcune app, anche di sistema. Sempre dalle impostazioni di Non disturbare, in fondo trovate la voce Filtri Full immersion. Questi consentono di personalizzare il comportamento di alcune app quando Non disturbare è attivo. Toccate Aggiungi filtro e nella schermata seguente potrete scegliere alcune impostazioni di app. In alto trovate Filtri app, che consentono di personalizzare il comportamento della modalità per Calendario, per mostrare solo alcuni calendari, oppure Mail, per ricevere messaggi solo da alcuni account, Messaggi, per filtrare le persone che possono inviarvi messaggi e Safari, per scegliere il gruppo di pannelli che si possono vedere con Non disturbare attivo.

Sotto, toccate i Filtri di sistema. Aspetto vi consente di scegliere se mostrare un certo aspetto, chiaro o scuro, con Non disturbare attivo, mentre Risparmio energetico è per attivare il risparmio energetico in questa modalità. Per aggiungere un filtro, dopo aver effettuato le scelte del caso, toccate Aggiungi in alto a destra. Se volete eliminarlo, toccatelo e poi toccate la voce Elimina filtro in alto. Condivisione sui dispositivi C'è un'altra funzione del Non disturbare che potete scegliere di disattivare. Per impostazione predefinita, attivando una modalità Full immersion qualsiasi come il Non disturbare, questa verrà condivisa su tutti i dispositivi della mela associati allo stesso ID Apple. Questo significa che se attivate il Non disturbare su iPhone, lo attiverete anche sul vostro iPad, Mac e Apple Watch. Ma se volete togliere Non disturbare solo su iPhone senza che questa operazione si rispecchi sugli altri dispositivi, tutto quello che dovete fare è disattivare il pulsante relativo. Andate nelle impostazioni di Full immersion, per esempio toccando l'icona a forma di ingranaggio nella Home o nella Libreria app del telefono, poi toccate Full immersion. Qui, sotto le varie modalità Full immersion, trovate il pulsante Condividi sui dispositivi. Per disattivare il Non disturbare solo su iPhone senza che questo si rispecchi sugli altri dispositivi, toccate il pulsante per disattivarlo.

Come rimuovere Full immersion personalizzate

Ma Non disturbare è solo una delle modalità Full immersion. Questo significa che potreste aver attivato diverse modalità per non ricevere certe notifiche quando lavorate, ad esempio, o mentre dormite. Queste, insieme e Non disturbare, sono le modalità Full immersion predefinite. Le funzionalità di queste Full immersion sono le stesse del Non disturbare, ma vi permettono di scegliere capillarmente quando ricevere certe notifiche e da chi o quali app in certe condizioni, a seconda dell'orario, della posizione o altro. Per aggiungere una modalità Full immersion, toccate l'icona a forma di ingranaggio nella Home o nella Libreria app del telefono, poi toccate Full immersion e infine il pulsante "+" in alto a destra. In alternativa, aprite il Centro di Controllo, toccate e tenete premuto il pulsante Full immersion e in basso toccate il pulsante "+". Ora apparirà una serie di modalità Full immersion che si attiveranno in diversi contesti. A disposizione c'è Fitness, Guida, Lettura, Mindfulness e Videogiochi, oppure Personalizzata, per crearne una secondo le vostre necessità. Guida per esempio vi permette di silenziare le notifiche o personalizzare le schermate e le app, toccatela e poi toccate Personalizza full immersion. Il telefono la attiverà quando riconoscerà che state guidando secondo l'automazione relativa (tramite connessione Bluetooth, a Carplay o manualmente) e potete decidere da quali persone ricevere notifiche o altro. Per eliminare una modalità Full immersion qualsiasi, andate nelle sue impostazioni dal Centro di Controllo (toccando i tre puntini e poi impostazioni) o da Impostazioni telefono > Full immersion. Scorrete verso il basso e toccate Elimina Full immersion. Tenete presente che Non disturbare non può essere eliminato.

Domande e risposte

Perché si attiva la modalità Non disturbare da sola? Se avete notato che la modalità Non disturbare si attiva da sola significa che avete abilitato delle impostazioni per automatizzarla. Queste possono essere una programmazione oraria, per posizione, da app o un'attivazione smart. Per disattivarle, andate nelle Impostazioni del telefono, toccate Full immersion e poi toccate Non disturbare. Qui scorrete verso il basso e sotto Imposta le automazioni toccatene una. Potete eliminarla toccando Elimina automazione, disattivarla disattivando il pulsante in alto o cambiarne la programmazione (per esempio ora o giorni in cui si attiva).