Come nascondere le app installate in precedenza su App Store

Non ti è mai capitato di scaricare un'app sul tuo iPhone, iPad o Mac e desiderare che resti solo tra te e il dispositivo? Guilty pleasures, piaceri proibiti, si direbbe in inglese. Il problema è che quando scarichi un'app, anche se la cancelli rimane registrata nella cronologia dell'App Store e puoi (tu, i membri della tua famiglia in caso di condivisione degli acquisti o chi ha accesso al dispositivo) sempre vederla sotto forma di nuvoletta. Ma nulla è perduto: scopriamo come togliere la nuvoletta su App Store per mantenere private le nostre incursioni a Hello Kitty Island Adventure o Tinder. Vedremo come fare da iPhone e Mac, oltre a capire come ripristinarla, in caso invece tu l'abbia nascosta per sbaglio e voglia tornare a vedere la tua cronologia delle app scaricate.

Indice

Cos'è la nuvoletta su App Store

Forse ti starai chiedendo cosa sia la nuvoletta dell'App Store. Quando scarichi un'app sul tuo iPhone, iPad o Mac dall'App Store associato al tuo ID Apple, viene registrata la sua installazione, in modo che tu possa sempre vedere tutte le app mai scaricate, anche se poi le elimini. Questa lista è legata al tuo account, e consente di installare nuovamente le app su iPhone o iPad senza doversi autenticare nuovamente. Quando un'app è installata sul tuo dispositivo, vedrai sull'App Store, nell'elenco delle tue app installate sul dispositivo il pulsante con la scritta Apri, mentre se l'app è stata scaricata in passato con il tuo account non è installata attualmente vedrai un'icona: la nuvoletta, appunto. Per te è utile in quanto saprai sempre quali sono le app mai installate e potresti recuperare un'app che avevi installato tempo fa ma che poi hai cancellato. Ma se usi In Famiglia con la condivisione degli acquisti, qualcuno ha accesso al tuo dispositivo o si tratta di un dispositivo in comune, significa che qualcun altro potrà vedere cosa hai mai installato. E magari potrebbe non andarti bene. Nulla è perduto, però, perché è possibile nascondere la nuvoletta dall'App Store: vediamo come, da iPhone e Mac. Prima di procedere però tieni presente un paio di aspetti. Anche se nascondi la nuvoletta dall'App Store, l'app non sarà rimossa dal dispositivo o dai dispositivi che effettuano l'accesso con il tuo ID Apple. Per farlo, dovrai personalizzare la schermata Home rimuovendola da lì (senza disinstallarla, e tenendo presente che sarà visibile dalla Libreria). L'app inoltre sarà comunque visualizzata nella cronologia completa degli acquisti in Impostazioni, e, se utilizzi In famiglia, una volta nascosta i membri della famiglia non potranno scaricare nuovamente l'app dall'elenco di acquisti condivisi.

Come togliere la nuvoletta su App Store da iPhone e iPad

Se vuoi nascondere la cronologia dei tuoi acquisti, ovvero togliere la nuvoletta sull'App Store, da iPhone e iPad, avvia l'App Store. Per farlo, tocca l'icona azzurra con la "A" bianca nella Home o nella Libreria app del dispositivo, poi tocca l'icona di profilo in alto a destra sullo schermo. Adesso tocca App, poi se usi In Famiglia con la condivisione degli acquisti tocca Le mie app e ti verranno mostrate tutte le app che hai mai scaricato su un dispositivo associato a quell'ID Apple. Le app attualmente installate saranno riconoscibili dal pulsante Apri, sulla loro destra, mentre quelle scaricate e poi cancellate (o installate su altri dispositivi ma non su questo in particolare) mostreranno una nuvoletta con la freccia verso il basso: se la toccate l'app sarà installata nuovamente sull'iPhone o sull'iPad. Ma tu vuoi nasconderle. Per farlo, trova l'app desiderata e falla scorrere con il dito verso sinistra. Apparirà una scheda rossa con la scritta Nascondi: toccala. Ora l'app non sarà più visibile nella cronologia delle app sull'App Store (da qualsiasi dispositivo associato al tuo ID Apple). Ripeti i passaggi per ogni app da nascondere e quando hai finito tocca Fine in alto a destra.

Come togliere la nuvoletta su App Store da Mac

Vuoi nascondere la nuvoletta dall'App Store sul Mac? Vediamo la procedura da seguire. Apri l'App Store cliccando sull'icona azzurra con la "A" stilizzata nel Dock o che puoi trovare cliccando sul Launchpad (l'icona con nove quadrati colorati nel Dock) e poi scrivendo in alto App Store. Adesso, se hai già effettuato l'accesso con il tuo ID Apple, clicca semplicemente sul tuo nome in basso a sinistra. Altrimenti, se non l'hai ancora fatto, clicca in basso a sinistra su Accedi e inserisci email e password del tuo ID Apple, poi clicca sul tuo nome in basso a sinistra. Ora vedrai tutte le app mai scaricate sul Mac: come su iPhone e iPad, quelle con il pulsante Apri sono attualmente installate sul computer, mentre quelle con la nuvoletta e la freccia verso il basso sono quelle scaricate e poi cancellate. Oppure puoi trovare quelle installate su altri dispositivi associati allo stesso ID Apple e non scaricate su quel Mac. Per nascondere una nuvoletta, individua l'app in questione e passa il mouse sopra la sua scheda, poi clicca sul pulsante con tre puntini di fianco alla nuvoletta. Adesso clicca sulla voce Nascondi acquisto nel menu che si viene ad aprire, e ti verrà chiesta conferma: clicca su Nascondi acquisto per confermare la tua intenzione.

Come ripristinare la cronologia degli acquisti

Hai cambiato idea o ti sei sbagliato e vuoi recuperare la app nascoste? Nessun problema, d'altronde può fare sempre comodo avere una cronologia completa di tutte le tue app scaricate e acquistate. Vediamo come mostrare le app nascoste dalla cronologia, su iPhone / iPad e su Mac. Per farlo da iPhone o iPad, apri l'App Store, tocca l'icona del tuo profilo in alto a destra e seleziona il tuo nome o ID Apple in alto. Adesso autenticati con Face ID, Touch ID o inserisci il codice di accesso al dispositivo e scorri verso il basso. Tocca la voce Acquisti nascosti e ti verranno mostrate la app di cui hai nascosto la nuvoletta da qualsiasi dispositivo associato al tuo ID Apple. Individua l'app che vuoi mostrare nella cronologia e tocca il pulsante Mostra. Ripeti la procedura per ogni app e quando hai finito tocca Fine in alto a destra. Tocca nuovamente Fine per tornare all'App Store. Per mostrare nuovamente le app nascoste, ma da Mac, apri l'App Store e clicca sul tuo nome in basso a sinistra. Ora clicca in alto su Impostazioni account e se richiesto inserisci email e password del tuo ID Apple. Adesso scorri in basso e nella scheda dedicata agli Elementi nascosti clicca a destra su Gestisci: qui dovresti vedere tutte le app nascoste e per visualizzarle nuovamente clicca su Mostra. Ripeti la procedura e quando hai finito clicca su Fine: a questo punto l'app apparirà di nuovo nell'elenco. Nelle nostre prove, abbiamo rilevato alcuni problemi a mostrare le app nascoste da Mac, mentre da iPhone o iPad nessuno.

Perché nascondere la cronologia degli acquisti?

Ma perché dovresti voler nascondere la nuvoletta dall'App Store, ovvero le app scaricate e poi cancellate sul dispositivo? Come abbiamo anticipato nell'introduzione e nel primo capitolo, ogni app che scarichi sul tuo dispositivo è elencata nella cronologia degli acquisti dell'App Store. In genere, questo potrebbe non essere un problema, ma se hai abilitato la condivisione degli acquisti in In Famiglia, significa che tutti gli appartenenti al gruppo vedranno le app che hai scaricato. Ad esempio, se sei un genitore e i tuoi figli sono stati aggiunti a In famiglia, potresti non volere che vedano ed eventualmente scarichino le app che hai acquistato, oppure per altri motivi con persone aggiunte. Un'alternativa più drastica è rimuovere gli utenti del gruppo In famiglia, ma la possibilità di nascondere le app è molto più comoda.