Come togliere persone dalle foto con le app

Avete scattato tante foto nelle ultime vacanza e vi siete accorti, riguardandole, che ci sono tante persone a rovinare l'immagine? Purtroppo, è una cosa comune quando si scatta in posti affollati. Non sempre si ha la possibilità di attendere che i passanti si spostino per consentirci di avere una fotografia in solitaria. Cosa fare, quindi? C'è una soluzione per voi, non vi preoccupate. Nei prossimi paragrafi andremo a vedere insieme come togliere persone dalle foto. Esatto, avete capito bene, esistono dei modi per eliminare i soggetti non desiderati dai vostri scatti. Potrete farlo direttamente dal vostro dispositivo mobile. Se vi abbiamo incuriosito e siete ancora qui, allora ritagliatevi un po' del vostro tempo da dedicare alla lettura di questa nostra guida che abbiamo scritto proprio per voi. Vi consiglieremo alcune applicazioni da scaricare e installare per ottenere degli scatti perfetti, che abbiano solo voi come protagonisti. Inoltre, vi suggeriamo di provarle subito, proprio mentre ve ne parliamo. Capirete così come funzionano, se fanno al caso vostro e quale preferite. Che ne dite, siete pronti per iniziare?

Indice

Snapseed

Se volete utilizzare lo smartphone per comodità, allora l'app che vi consigliamo di utilizzare è Snapseed. È disponibile sia per Android che per iOS. Potrete, dunque, cercarla, scaricarla e installarla direttamente dal Play Store o dall'App Store, in base allo smartphone che avete. Una volta ottenuta, non vi resa che avviarla con un clic sulla sua icona, che sarà presente sullo schermo del vostro smartphone o tablet. Cliccate sullo schermo per poter caricare la foto su cui volete lavorare dalla vostra galleria. La foto verrà caricata e poi farete clic sul tasto Strumenti, che vedrete in basso. Fate poi tap sulla voce Correzione. Dovrete così selezionare con il dito la zona della foto in cui è presenta la persona che andrà rimossa. Cercate di essere più precisi possibile, evitando di selezionare altre parti della foto. Cliccate poi sull'icona del rettangolo tagliato, che troverete a destra in alto. Potrete così visualizzare il prima e dopo, per comprendere meglio la differenza. Se siete contenti con la modifica allora fate clic sul segno di spunta a destra in basso e poi selezionate il comando Esporta.

Adobe Photoshop Express

La prossima app che vi consigliamo si chiama Adobe Photoshop Express. Disponibile sia per Android che per iOS, la potrete scaricare direttamente dal Play Store o dall'App Store, in base allo smartphone che possedete. Avviatela con un clic sulla sua icona dopo averla installata. Effettuate il login con una delle opzioni di account e concedete i permessi necessari al suo utilizzo. Caricate la foto dal vostro dispositivo, quella su cui volete lavorare. Appena apparirà potrete selezionare l'icona con il cerotto e passare il dito sulla persona da eliminare. Non appena otterrete l'effetto desiderato potrete premere su Avanti e poi salvare l'immagine.

Pixlr

Se non volete scaricare un'altra applicazione sul vostro dispositivo mobile, allora vi consigliamo di fare riferimento a Pixlr. Vediamo insieme come eliminare persone dalle foto. Dunque, vi diciamo che con questo sito potrete fare esattamente la stessa cosa che con l'app precedente: scegliere una foto ed eliminare una persona dallo scatto. Come si usa? Andate sulla pagina principale del servizio e fate clic sulla voce Open image che vedrete. Potrete anche fare riferimento al comando Load url se volete utilizzare un'immagine presente online. Dovrete incollare il link specifico per poter caricare la foto in questione su Pixlr. Attendete il caricamento e selezionate l'icona con il cerotto, che fa riferimento allo strumento Heal e che troverete nella barra di sinistra. Dovrete regolare le dimensioni del pennello con la voce Size e poi indicare il modo con cui verranno eliminati gli elementi della foto che non volete. Usate la voce Metod per scegliere tra Patch e Infill, provando i metodi per capire qual è meglio. Una volta rimossa la persona dovrete fare clic su File e poi su Save, indicando il formato e la destinazione per salvare l'immagine sul vostro computer.