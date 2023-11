Ma la pubblicità su YouTube è sempre più invadente, e la piattaforma sta rendendo più difficile aggirarla: vediamo come fare, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come funziona YouTube Premium .

Ma allora come togliere la pubblicità da YouTube ? Andiamo a scoprire come fare, da telefono Android o iPhone, oppure da computer, tenendo presente che alcuni metodi sono vietati dalle policy di Google e che qui descriveremo solo quelli consentiti.

Siete stufi di continuare a sorbirvi annunci mentre guardate i vostri filmati preferiti su YouTube? Purtroppo nessuno regala nulla, quindi se volete guardare un contenuto , chi lo crea e il servizio che ve lo offre devono avere in qualche modo un ritorno economico. Questo discorso è vero per la TV, è vero per la radio ed è vero per la piattaforma video di Google.

Come togliere la pubblicità da YouTube

Nel momento in cui scriviamo, l'app per Android è leggermente diversa da quella per iOS. Su Android, toccate l'icona del vostro avatar in basso a destra, mentre su iOS dovete toccarla in alto a destra. Selezionate le voce Passa a YouTube Premium e si aprirà una nuova finestra a scorrimento verticale con un'introduzione sul servizio che ne spiega i vantaggi e i costi.

Se volete abbonarvi a YouTube Premium da smartphone o tablet, dovete utilizzare l'app YouTube. Per dispositivi Android, dovrebbe essere già preinstallata, ma in caso non lo fosse potete farlo dalla pagina dedicata del Play Store, poi cliccate su Installa e poi su Apri . Se fosse già installata, andate nel cassetto delle app e toccate l'icona con il rettangolo rosso dagli angoli smussati e il triangolo bianco al centro.

Purtroppo YouTube Premium non è sottoscrivibile con fatturazione annuale, quindi non avete la possibilità di risparmiare pagando anticipatamente per dodici mesi.

La buona notizia è che, se vi state chiedendo come togliere la pubblicità da YouTube gratis, YouTube Premium offre, indipendentemente dal piano, un mese di abbonamento gratuito. Questo vi consente di provare le caratteristiche del servizio ed eventualmente decidere se possa fare per voi prima di passare a pagare.

Tenete presente che, nel momento in cui scriviamo, se attivate l'abbonamento a YouTube Premium da un dispositivo iOS il costo sarà maggiore: ovvero 15,99 euro al mese per il piano Individuale e 22,99 euro al mese per il piano Famiglia (il piano Studenti non è disponibile).

L'abbonamento a YouTube Premium è diviso in tre versioni, con prezzi differenti e diverse caratteristiche. Individuale, che consente la visione da un account a 11 euro al mese , Famiglia, per poter aggiungere fino a cinque membri del gruppo Famiglia (con età minima di 13 anni) residenti nella stessa abitazione e costa 17,99 euro al mese , e Studenti, per studenti universitari da 6,99 euro al mese ma per cui è necessaria la verifica annuale.

Sottoscrivere l'abbonamento vi consente di eliminare gli annunci, vedere i video anche senza connessione Internet, quindi scaricandoli per gustarli offline , riprodurli in background, ovvero anche con lo schermo bloccato o mentre usate altre app, per esempio in una finestra flottante, e permettervi l'accesso a YouTube Music , il servizio di streaming musicale di Google.

Come per l'app, potete scegliere tra diversi abbonamenti: vediamo come fare. Per prima cosa, andate sul sito ufficiale di YouTube Premium della GrandeG, poi in caso non l'abbiate già fatto cliccate in alto a destra su Accedi. Inserite i vostri dati di accesso, l'email, cliccate su Avanti e poi digitate la password e cliccate nuovamente su Avanti.

Per disattivare l'abbonamento, dovete toccare l'icona del vostro profilo e su Android toccate l'icona a forma di ingranaggio in alto a destra, poi toccate la voce Acquisti e abbonamenti (su iOS la troverete direttamente nella schermata che si apre).

In basso dovrete impostare un metodo di pagamento . Se non ne avete mai associato uno al vostro account Google, dovrete aggiungerlo, scegliendo tra carta di credito o debito dei circuiti MasterCard, VISA o American Express, PayPal o altri. Altrimenti cliccate sul metodo di pagamento predefinito e selezionate quello che preferite. In basso, toccate il pulsante Abbonati.

Nella schermata successiva vi verrà chiesto di scegliere il piano, toccate in basso Avanti e arriverete alla pagina di conferma. Qui verranno ricapitolati i dettagli dell'abbonamento, con indicato il giorno da cui inizierete a pagare (se avete diritto alla prova gratuita) e entro quando effettuare l'annullamento per non dover pagare.

Se volete disattivare il servizio entro i 30 giorni di prova gratuita, in modo da non vedervi addebitati costi al rinnovo, andate sul sito di YouTube e cliccate in alto a destra sull'icona del vostro profilo (se fosse necessario, cliccate prima su Accedi ed effettuate l'accesso).

Compilati i dati richiesti, cliccate su Acquista in basso a destra e verrà avviata la vostra prova gratuita di un mese per il servizio, che varrà per ogni dispositivo su cui avrete effettuato l'accesso con lo stesso account Google.

Adesso si aprirà una finestra con i dettagli relativi al pagamento: aggiungete un numero di carta di credito o debito, con numero CVC per confermare l'acquisto, oppure cliccate sulla freccia verso il basso a destra del campo relativo alla carta e selezionate paysafecard o PayPal. In caso non l'abbiate mai fatto, il sito potrebbe richiedervi di inserire il vostro indirizzo di residenza, completo di codice postale, città e provincia.

Cliccate sul pulsante Avvia prova in alto o in corrispondenza del piano di vostra scelta e selezionate nella finestra che si apre il tipo di abbonamento.

Altri modi per togliere la pubblicità da YouTube gratis

Ma come fare per togliere la pubblicità da YouTube gratuitamente? Il modo più semplice è utilizzare la prova gratuita di un mese del servizio, come abbiamo descritto nel capitolo precedente.

Più di recente, alcuni adblock si sono aggiornati per superare queste restrizioni e Google ha iniziato a rallentare il caricamento dei video per rendere l'esperienza utente comunque diversa rispetto a chi paga lecitamente per accedere ai contenuti.

Un altro strumento che viola i termini di servizio di YouTube sono i programmi di terze parti, per Android o Fire TV Stick. Ma queste non sono le uniche soluzioni a vostra disposizione.

Vediamo alcune alternative per togliere la pubblicità su YouTube gratuitamente e in modo legale, iniziando con la più semplice: attendere qualche secondo.

Alcuni annunci infatti sono molto brevi, e potete interromperne la riproduzione anche dopo appena 5 secondi, il che è un buon compromesso tra doverseli sorbire completamente ed evitarli con metodi poco etici. Il problema è che non appena cliccate sul pulsante Salta annuncio dopo i cinque secondi richiesti, la clip non conta più per il creatore di video. Non è, come la chiama YouTube, una visualizzazione coinvolta: per soddisfare questo requisito, dovete guardare almeno 10 secondi.

Ecco perché i creatori di contenuti hanno la possibilità di rendere inevitabili gli annunci. Se invece il video mostra banner pubblicitari pop-up (che ormai dovrebbero essere rimossi, potete provare a trascinare la barra di avanzamento fino alla fine, e successivamente riprodurre il video. Questo non permette di saltare l'annuncio iniziale, ma potrebbe aiutare a evitare alcuni fastidiosi banner.

Chiarito questo aspetto, vediamo altre soluzioni specifiche per i vari dispositivi per evitare la pubblicità.

Da browser (Chrome, Firefox o altri)

Se siete soliti guardare YouTube da browser, sicuramente avrete la tentazione di utilizzare degli adblock, ovvero estensioni in grado di bloccare la pubblicità della piattaforma.

Abbiamo però spiegato come queste soluzioni non solo violino i termini di servizio di Google, ma siano attivamente osteggiati, tanto da bloccare la visualizzazione dei contenuti o rallentarne fortemente il caricamento. Nel momento in cui scriviamo, c'è una certa discussione in rete sul fatto che Google rallenti il caricamento solo su certi browser e non su Chrome, ma la GrandeG ha diffuso un comunicato in cui afferma che questa soluzione è adottata per chiunque usi un adblock, indipendentemente dal browser.

Come consigli per usare comunque gli adblock è di uscire da YouTube o usare la navigazione privata, oppure eliminare i cookie. Questo perché il divieto di Google sui blocchi degli annunci è basato su account e cookie.

Quindi potete provare a disconnettervi da YouTube, cosa che potete fare cliccando sull'icona del vostro avatar in alto a destra e poi cliccando su Esci, ma attenzione: facendo così uscirete da tutti i servizi dell'azienda, come Gmail, Calendar o altro.

Per questo motivo, potrebbe essere meglio aprire una finestra di navigazione privata (o in incognito), che apre un'istanza "pulita" del browser che non salva i dati e consente di utilizzare i servizi Google senza dover uscire dal proprio account (su Chrome, cliccate sui tre puntini in alto a destra e selezionate la voce Nuova finestra di navigazione in incognito).

Un'altra soluzione può essere quella di eliminare i cookie del browser. Queste due operazioni hanno consentito agli utenti di utilizzare nuovamente gli adblock con YouTube.

Ma per chi non vuole usare gli adblock, potete limitare la visione di certi annunci. Durante l'annuncio iniziale prima del video, potete provare a premere contemporaneamente i tasti Tab+Invio sulla tastiera per mostrare la casella Informazioni su questo annuncio con i dettagli sul perché state vedendo l'annuncio e chi lo mostra. Da lì, potete segnalare lo spot, o almeno chiedere di smettere di vederlo in futuro.

Se optate per questa decisione, vi verrà comunicato che quel particolare annuncio non dovrebbe apparire di nuovo, ma tenete presente, tuttavia, che questo non vi impedirà di vedere contenuti in futuro dallo stesso inserzionista.

Se invece cliccate su Segnala questo annuncio, verrete reindirizzati a una nuova pagina, dove potete contattare l'inserzionista per aver violato le politiche di YouTube su marchi, prodotti contraffatti o anche solo mostrando più annunci (il che è contro la politica di "vantaggio ingiusto" dell'azienda).