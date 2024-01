Come tradurre una pagina web con Google Chrome

Tra le innumerevoli funzionalità di Google Chrome, ce n'è una che risulta particolarmente comoda a chi è solito consultare siti web in un'altra lingua: la traduzione. Ma come tradurre una pagina con Google Chrome? Andiamo a vederlo insieme, da telefono Android, iPhone o computer, e scoprirete che grazie all'integrazione con Google Traduttore è incredibilmente facile trasformare una pagina scritta in un idioma a noi sconosciuto in una normalissima pagina in italiano. E che dire se volessimo far tradurre una pagina automaticamente? Anche questo è possibile, in modo che non sia necessaria alcuna azione da parte vostra quando aprite un sito in una lingua diversa. Ma prima di capire come aprire uno scorcio sull'informazione di tutto il mondo, vi ricordiamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento su come tradurre un PDF con Google Traduttore.

Indice

Come tradurre una pagina con Google Chrome

Molti strumenti online consentono di tradurre pagine web, ma se usate Google Chrome il più semplice è Google Traduttore, che è integrato direttamente nel browser, e soprattutto è gratis! Vediamo come usarlo da computer o telefono, perché a disposizione avete diverse soluzioni che posso venire incontro alle vostre esigenze. Da computer Se volete sapere come tradurre una pagina con Google Chrome dal computer, dovete ovviamente avere installato il browser sul vostro computer, che potete scaricare da questo indirizzo. Cliccate sul pulsante Scarica Chrome e il file di installazione sarà salvato nella cartella Download. Dopodiché installate il programma cliccandoci sopra due volte e seguendo le istruzioni a schermo (da Windows dovrete cliccare su Sì e autorizzare l'installazione, per poi cliccare su Fine, mentre da Mac dovrete semplicemente spostare l'app Chrome nella cartella Applicazioni). Avviate Chrome (da Mac dovrete cliccare su Apri comunque visto che lo avete scaricato da Web e non dall'App Store) e se volete potete renderlo il vostro browser predefinito come vi verrà proposto e, sempre se volete, potete effettuare l'accesso con il vostro account Google per sincronizzare la cronologia e altro. Adesso controllate che la funzione sia attiva (dovrebbe esserlo per impostazione predefinita) cliccando sull'icona con tre puntini in alto a destra e selezionando dalla finestra che si apre la voce Impostazioni. A sinistra cliccate su Lingue e nella scheda centrale, sotto la sezione Google Traduttore, controllate che il pulsante di fianco a Usa Google Traduttore sia attivo. Subito sotto controllate anche che Traduci in questa lingua sia su italiano (o sulla vostra lingua preferita). In caso cliccate sul menu a tendina e selezionate la lingua corretta. Come ultima voce, potete impostare di non proporre mai di tradurre alcune lingue. Sotto a Non proporre mai di tradurre queste lingue, controllate che ci sia italiano (o la vostra lingua), e potete aggiungerne altre cliccando su Aggiungi lingue e selezionando le lingue da non proporre mai di tradurre.

Adesso siete pronti a utilizzare lo strumento. Chiudete la pagina delle impostazioni e inserite nel campo degli indirizzi l'URL di una pagina Web in una lingua straniera (e che non avete aggiunto alla sezione Non proporre mai di tradurre queste lingue). Adesso in alto a destra dovrebbe apparire una finestra pop-up con due voci: a sinistra la lingua del sito riconosciuta automaticamente e a destra quella preferita in cui lo strumento vi propone di tradurla. Sotto, troverete la scritta Google Translate, ovvero lo strumento utilizzato per tradurre. In caso doveste perdere il pop-up o non venisse mostrato, non dovete fare altro che cliccare sull'icona di Google Traduttore a destra nel campo degli indirizzi (un'icona con un fumetto metà con un carattere cinese, 文, che significa testo, e metà con un carattere latino, la G di Google). Adesso cliccate su italiano (o la lingua impostata) e la pagina sarà tradotta in un attimo.

Se la lingua riconosciuta automaticamente non fosse corretta o voleste tradurre la pagina in un'altra lingua, cliccate sull'icona con tre puntini a destra della finestra e cliccate su Traduci in un'altra lingua per ottenere la pagina in un'altra lingua, e poi selezionarla dal menu a tendina. Infine, cliccate su Traduci. Se la pagina non dovesse essere nella lingua indicata, cliccate invece sull'ultima voce La pagina non è in [lingua] e selezionate la lingua corretta dal menu a tendina, poi cliccate su Traduci. In mezzo, trovate altre opzioni per tradurre la pagina, come Traduci sempre [lingua], Non tradurre mai [lingua], Non tradurre mai questo sito. Ma questo non è l'unico modo per tradurre una pagina: se cliccate con il tasto destro del mouse su un punto vuoto della pagina, selezionate la voce Traduci in [lingua predefinita] e la pagina verrà immediatamente tradotta. E se volete tradurre non un'intera pagina ma solo un testo? In questo caso avete diverse opzioni. La più semplice è selezionare il testo di una pagina web scritta in un'altra lingua e cliccarci sopra con il tasto destro del mouse. Qui selezionate la voce Traduci selezione in [lingua predefinita]. In alto a destra, nella posizione della finestra pop-up che abbiamo visto prima, apparirà la traduzione. Se la volete cambiare la lingua o la lingua non è quella riconosciuta dal sistema, cliccate sull'icona con tre puntini e selezionate Seleziona un'altra lingua o La selezione non è in [lingua] per scegliere un'altra lingua di destinazione o di origine rispettivamente. C'è però un'alternativa: l'estensione Google Traduttore, che rende la traduzione di una selezione molto più potente. Per installarla, andate a questo indirizzo e cliccate in alto a destra su Aggiungi, per poi cliccare su Aggiungi estensione nella finestra pop-up che appare. Adesso quando selezionate una parola o una breve frase apparirà l'icona di Google Traduttore in sovrimpressione e se ci cliccate sopra otterrete la traduzione immediata, che potete volendo copiare, o potete cambiare la lingua di origine operando sul menu a tendina nella finestra, sopra alla traduzione.

E se la selezione fosse troppo lunga, l'icona non apparirà, ma cliccandoci sopra con il tasto destro del mouse avrete una nuova voce nel menu contestuale, l'icona di Google Traduttore, appunto. Cliccandoci sopra verrete rimandati alla pagina di Google Traduttore, dove vi verrà offerta la traduzione. Normalmente, Google Chrome recupera la vostra lingua da quella di sistema del computer, ma è sempre bene controllare che sia effettivamente così in modo da ottenere la traduzione corretta immediatamente. Per farlo, cliccate in alto a sinistra l'icona con tre puntini, selezionate Impostazioni e a sinistra cliccate su Lingue. Qui, in alto, nella sezione Lingue preferite, cliccate sull'icona accanto alla lingua in cima all'elenco e scegliete se spostarla in giù o rimuoverla dall'elenco in modo da avere più in alto un'altra lingua. Oppure potete cliccare su una lingua in basso e cliccare sui tre puntini per poi selezionare Sposta in alto o, se non c'è la lingua che desiderate, cliccate in alto a destra su Aggiungi lingue e mettete la spunta alla lingua. Dal cellulare Android State navigando sul Web da un telefono o tablet Android? Allora vi interesserà sapere come tradurre una pagina da Chrome da questo tipo di dispositivi. Avviate Chrome e come primo passo andiamo a configurare le lingue. Toccate i tre puntini in alto a destra e selezionate la voce Impostazioni, poi scorrete in basso e toccate Lingue. Nella pagina che si apre, in alto sotto la sezione Lingue di Chrome, trovate la lingua corrente: se volete cambiarla toccatela e selezionatene un'altra dall'elenco, la lingua verrà scaricata e vedrete il messaggio Lingua pronta nella nuova lingua, poi toccate la voce Riavvia nella barra degli strumenti. Sempre in questa pagina, scorrete verso il basso e toccate Avanzate, poi Assicuratevi che sotto Traduci in questa lingua sia indicata la lingua che desiderate, e sotto Non proporre di tradurre queste lingue ci siano quelle o quella che volete. In caso Toccate le voci e scegliete un'altra lingua. Per usare lo strumento, nel campo degli indirizzi inserite l'URL di un sito in un'altra lingua: in alto vedrete una finestra pop-up che vi propone di tradurre la pagina: per cambiare lingua toccate l'icona a forma di ingranaggio e poi Altre lingue, per poi selezionare la lingua.

Per tradurre le pagine sempre in quella lingua, toccate l'icona a forma di ingranaggio e selezionate Traduci sempre le pagine in [lingua]. Nel caso non doveste vedere la finestra pop-up in alto, toccate l'icona con tre puntini in alto a destra e selezionate la voce Traduci. Se invece volete tradurre un testo selezionato, aprite una pagina Web in un'altra lingua e toccate e tenete premuta una parola, poi fate scorrere le "maniglie" della selezione per evidenziare la frase che vi interessa tradurre. In basso vedrete apparire una finestra: fatela scorrere verso l'alto e vi verrà proposta la traduzione con Traduttore, che potete copiare.

Da iPhone Se volete tradurre una pagina da Chrome su iPhone o iPad, la procedura è molto simile a quanto appena visto per Android. Se andate in una pagina in un'altra lingua, vi verrà mostrato in alto una finestra pop-up che vi consente di tradurre la pagina, mentre se non la vedete toccate i tre puntini in basso a destra e poi selezionate nella finestra che si apre la voce Traduci, in basso. Se invece volete tradurre un testo, toccate e tenete premuto il dito su una parola, che verrà evidenziata, poi spostate le maniglie e selezionate la frase da tradurre. A questo punto toccate Google traduttore, e vi verrà mostrata la traduzione (potete anche farla leggere toccando l'icona a forma di altoparlante). Se volete tradurre più di 5000 caratteri, toccate Traduci pagina intera.

Per cambiare lingue o se non vedete le opzioni sopra esposte, toccate i tre puntini in basso a destra, selezionate l'icona Impostazioni nella riga in alto (quella con l'icona a forma di ingranaggio) e toccate Lingue. Qui potete selezionare le lingue da non tradurre mai e da proporre di tradurre. A differenza di Android, dovete toccare una lingua e scegliere l'opzione relativa (Non tradurre mai / Proponi di tradurre), mentre se volete aggiungere una lingua toccate la voce Aggiungi lingua e selezionate la lingua dall'elenco. Per eliminare una lingua, toccate in basso a destra la voce Modifica e toccate l'icona rossa a sinistra della lingua da eliminare. Se non potete tradurre, assicuratevi che in basso l'interruttore di fianco a Traduci pagine sia attivo. Quando avete finito, toccate Fine in alto a destra.

Come tradurre una pagina con Google Chrome in automatico

Per alcune lingue, però, potreste preferire che Chrome vi traduca automaticamente la pagina, senza che vi venga proposto. In questo modo, risparmierete tempo e potrete leggere direttamente i contenuti in un idioma che comunque non capirete. Vediamo come fare, da computer o telefono. Da computer Se volete tradurre automaticamente le pagine in una lingua da computer, avete due opzioni per farlo. Il primo è direttamente dal campo degli indirizzi: avviate Chrome e inserite l'URL di un sito in un'altra lingua, poi nella finestra pop-up in alto a destra che vi propone di tradurla controllate che sia stata rilevata la lingua corretta e che vi venga proposto di tradurla nella lingua di vostro gradimento. Cliccate sull'icona con tre puntini (nella finestra pop-up di traduzione) e selezionate la voce Traduci sempre [lingua]. Se non doveste vedere la finestra pop-up, cliccate sull'icona di Google Traduttore a destra nel campo degli indirizzi. Il secondo metodo è dalle Impostazioni del browser, e vi permettere di aggiunger epiù lingue senza dover visitare prima le pagine Internet. Avviate Chrome e cliccate in alto a destra sull'icona con tre puntini, poi selezionate la voce Impostazioni. A sinistra cliccate sulla voce Lingue e nella finestra centrale, in basso sotto la voce Google Traduttore, individuate la voce Traduci queste lingue automaticamente. A destra, cliccate sul pulsante Aggiungi lingue e mettete la spunta alle lingue che volete vengano tradotte automaticamente, poi chiudete le impostazioni e inserite nel campo degli indirizzi l'URL di un sito in un'altra lingua.

Dal cellulare Android La stessa procedura vale anche per i telefoni o i tablet Android. Se volete che Google Chrome traduca automaticamente una pagina in un'altra lingua, avviate Chrome e inserite nel campo degli indirizzi un'URL di una pagina in un'altra lingua, poi toccate l'icona a forma di ingranaggio nella finestra pop-up che appare in alto e vi propone di tradurre la pagina. Selezionate la voce Traduci sempre le pagine in [lingua]. In alternativa, per immettere più lingue senza doverle visitare preventivamente, toccate l'icona con tre puntini in alto a destra, poi selezionate la voce Impostazioni in basso. Ora scorrete verso il basso, toccate Lingue e nella schermata successiva scorrete verso il basso. Toccate la voce Avanzate per espandere il menu e toccate la voce Traduci queste lingue automaticamente. Toccate + Aggiungi lingua e scorrete l'elenco o cercate una lingua toccando l'icona a forma di lente d'ingrandimento in alto a destra e digitandola. Poi toccatela e ripetete la procedura per tutte le lingue da tradurre automaticamente. Tornate alla pagina principale e inserite nel campo degli indirizzi l'URL di un sito in un'altra lingua. Da iPhone Volete tradurre automaticamente una pagina Internet su Google Chrome da iPhone? In questo caso sappiate che avete solo un'opzione a vostra disposizione per farlo. Se dopo aver avviato Chrome inserite nel campo degli indirizzi l'URL di un sito in un'altra lingua, toccate l'icona a forma di ingranaggio nella finestra pop-up che appare in alto per offrirvi di tradurre la pagina e selezionate la voce Traduci sempre [lingua].

Purtroppo su iPhone manca la possibilità di aggiungere più lingue da tradurre automaticamente senza dover visitare la pagina.

Domande e risposte

Come si fa a tradurre una pagina con Google Chrome? Se volete far tradurre una pagina a Google Chrome, non dovete fare altro che toccare la lingua in cui tradurla nella finestra pop-up che appare in alto a destra dopo aver visitato una pagina in un'altra lingua. Se non appare una finestra pop-up, cliccate sull'icona di Google Traduttore a destra nel campo degli indirizzi. Trovate tutti i dettagli qui