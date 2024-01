E se volete sapere come tradurre automaticamente una pagina? Nessuna paura, abbiamo la soluzione per voi, ma prima di affrontare questo argomento, non scordatevi di dare un'occhiata al nostro approfondimento su come personalizzare la pagina principale di Safari su iPhone e iPad .

Ma c'è un problema. Magari siete ferrati in una lingua, forse due, ma come rapportarsi con siti di cui non conoscete l'idioma ? È qui che vengono in aiuto i sistemi di traduzione dei browser, e Safari splende in questo contesto. Vediamo quindi come tradurre una pagina web su Safari , da Mac o iPhone, in modo da poter leggere un sito in (quasi) qualunque lingua e ottenere le informazioni che ci interessano.

Internet è, per definizione, senza confini: potete esplorare siti da qualunque parte del mondo per conoscere culture diverse, apprendere notizie prima che vengano condivise dagli organi di stampa nazionali e farvi un'opinione più completa di quello che succede in altre zone del pianeta.

Indice

Come tradurre una pagina web su Safari

Se la pagina web non è stata visualizzata in modalità di navigazione privata (ovvero in incognito), Safari invia anche l'indirizzo della pagina web (non il contenuto) ai server Apple, che lo memorizza per un massimo di 5 anni. La procedura è effettuata per migliorare i prodotti, i servizi e le tecnologie della mela, ma né l'indirizzo né il contenuto della pagina vengono associati al vostro ID Apple , indirizzo email o altri dati, bensì a un identificativo a rotazione casuale.

Nella pagina di supporto relativa, sembrerebbe che questa azione avvenga immediatamente, ma in un punto dei termini di utilizzo, Apple afferma che il testo da tradurre viene inviato ad Apple per elaborare le richieste, e può conservarlo per due anni, oltre a esaminarlo per migliorare i suoi prodotti.

La pagina web può essere tradotta in una qualsiasi delle lingue preferite che avete scelto nelle impostazioni del dispositivo, ma la traduzione, in teoria a meno che non abbiate scaricato una lingua per la traduzione offline (ma su questo punto Apple non è chiarissima), avviene nei server Apple , a cui Safari invia il contenuto della pagina web (incluso il testo completo).

E il bello è che è tutto integrato nel browser: non avete bisogno di installare alcun strumento di terze parti o estensioni. Ma la privacy? A questo proposito, sappiate che Safari analizza ogni pagina web che visitate per determinarne la lingua, un processo che avviene interamente sul dispositivo.

Adesso noterete un paio di cose. La prima è, ovviamente, che la pagina sarà nella lingua che avete scelto, quindi per esempio in italiano. La seconda è che l'icona di Traduttore è ora colorata in blu, il che indica che la funzione è attiva, mentre la terza è che anche le scritte sulle immagini saranno tradotte, con la traduzione apposta direttamente sull'immagine su una casella colorata (immagine sotto a destra).

Se ci passate sopra con il cursore del mouse, vi verrà riproposta la scritta Traduzione disponibile, mentre se ci cliccate sopra apparirà una finestra pop-up con una scritta in alto Traduci in: italiano (se italiano è la lingua di sistema). Se avete impostato altre lingue preferite appariranno qui, sempre di fianco a Traduci in: .

La funzione è particolarmente utile perché se visitate una pagina diversa, ma dello stesso sito, cliccando per esempio su un collegamento interno, questa verrà tradotta automaticamente.

Nel caso vogliate invece riportare il sito alla lingua originale, non dovete fare altro che cliccare sull'icona blu di Traduttore in alto a destra nella barra degli indirizzi e selezionare la voce Lingua originale.

Se invece avete notato problemi nella traduzione, cliccate sull'icona blu di Traduttore in alto a destra e selezionate la voce Segnala un problema di traduzione. A questo punto la traduzione verrà inviata ad Apple, che la analizzerà per migliorare il suo strumento.

Come dicevamo, sul Mac potete impostare le vostre lingue preferite, in modo da poter ottenere la traduzione non solo nella lingua di sistema, ma in quella che decidete voi.

Per farlo, cliccate sull'icona a forma di mela morsicata in alto a destra, poi selezionate Impostazioni di sistema. Qui, a sinistra, cliccate su Generali e nella finestra centrale cliccate sulla voce Lingua e zona. Ora potete fare due cose.

Se volete aggiungere più lingue per la traduzione delle pagine web, ovvero le lingue preferite, cliccate in alto sotto la voce Lingue preferite, dove vedrete italiano (o la vostra lingua di sistema).

Subito sotto a sinistra, cliccate sul pulsante "+" e aggiungete una lingua preferita da quelle in elenco, per poi cliccare su Aggiungi in basso a destra.

macOS vi chiederà quale lingua volete impostare come lingua principale tra la precedente e quella appena aggiunta (o le altre).

Effettuate la vostra selezione e la lingua scelta apparirà in alto nella finestra di Traduttore.

Un'altra operazione che potete compiere da questa finestra delle Impostazioni è decidere se volete effettuare la traduzione sul dispositivo. Scaricando alcune lingue avrete la possibilità di tradurre sempre offline, il che potrebbe comportare una minore precisione. In ogni caso, tenete sempre presente che Siri e Safari elaboreranno sempre le traduzioni online.

Per aggiungere le lingue per la traduzione offline, cliccate in basso a destra su Lingue per la traduzione e cliccate su Scarica di fianco alle lingue di vostro interesse, per poi cliccare in basso a destra su Fine.

Per elaborare le traduzioni sul Mac anche quando siete connessi a Internet, selezionate il pulsante Modalità sul dispositivo, e sappiate che questa traduzione non è riservata a Safari, ma riguarda la traduzione di contenuti in tutto il sistema.

Come tradurre un testo selezionato

Ma magari non è un'intera pagina web che volete tradurre, bensì solo alcune righe, una frase o una certa parte. Anche in questo caso, Safari ha la soluzione per voi.

Per farlo, avviate Safari e andate su una pagina Web in una lingua diversa da quella di sistema. Ora individuate una frase da tradurre, cliccate e tenete premuto il tasto sinistro del mouse all'inizio della prima parola e trascinate il cursore fino in fondo alla frase, parola o paragrafo.

In alternativa, potete cliccare il tasto sinistro del mouse all'inizio della frase, tenere premuto il tasto Maisc sulla tastiera e cliccare in fondo alla frase da tradurre.

In ogni caso, avrete selezionato una frase, che sarà evidenziata in azzurro, poi cliccateci sopra con il tasto destro del mouse e cliccate su Traduci "[inizio della frase]...".