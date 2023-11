Perché può capitare di trovarsi con un documento in una lingua straniera da tradurre, e scoprirete come la soluzione di Google sia ideale per risolvere il problema, velocemente e soprattutto gratis. Andiamo a vedere come fare, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento sui migliori programmi per modificare i PDF .

Google Traduttore è uno strumento eccezionale per tradurre siti Web o testi da varie fonti, come app di messaggistica o persino immagini, ma forse non sapete che può anche essere usato per tradurre documenti PDF .

Indice

Come tradurre un PDF con Google Traduttore

In alto vedrete quattro pulsanti: Testo, Immagini, Documenti, Siti web . Cliccate su Documenti e l'interfaccia cambierà, in quanto non avrete più a sinistra il campo in cui inserire il testo da tradurre e a destra quello tradotto. Visto che dobbiamo caricare un documento, a sinistra troverete una finestra in cui potete trascinare il file direttamente, mentre a destra c'è un pulsante, Sfoglia i tuoi file , che vi consente di sfogliare le cartelle nel computer.

Chiarito questo aspetto, vediamo come usare il sito di Google Traduttore per tradurre un file PDF. Prima di tutto, avviate un browser e andate sul sito del servizio .

Tenete presente però che se usate questa soluzione ci sono alcuni limiti. Innanzitutto, il file PDF non può essere più lungo di 300 pagine, e inoltre deve avere dimensioni inferiori ai 10 MB . Oltre ai PDF, inoltre, Google Traduttore supporta anche altri tipi di file, come .docx, .pptx, .xlsx.

L'interfaccia di Google Traduttore è estremamente semplice e intuitiva, come gran parte dei siti dell'azienda, e consente la traduzione in più di 100 lingue , gratuitamente.

Se volete sapere come tradurre un file PDF con Google Traduttore, il modo migliore è operare da computer, in quanto è la soluzione che mette nelle vostre mani il maggior numero di strumenti. Scopriamo come fare, utilizzando la pagina Web di Google Traduttore o Google Drive .

E se tradurre file di testo è abbastanza semplice, lo stesso non si può dire per un file PDF. Ma niente paura, con Google Traduttore potete sbrigare velocemente questa pratica: andiamo a vedere come, sia da computer che da dispositivi mobili, telefoni o tablet.

Qualunque sia la vostra situazione, avete per le mani un documento PDF (Portable Document Format), un formato di file sviluppato da Adobe allo scopo di distribuire e scambiare documenti mantenendo invariati caratteri, immagini e layout in maniera indipendente dal software, dall'hardware o dal sistema operativo utilizzato per aprirlo.

Dovete tradurre un articolo scientifico per una tesina, oppure avete comprato un dispositivo elettronico da un Paese straniero e il manuale di istruzioni non è tradotto in italiano?

In caso di errore, cliccate sul pulsante "x" a destra del file per effettuare un nuovo caricamento, mentre se volete tradurlo cliccate sul pulsante blu Traduci.

In alternativa, cliccate nella sezione di destra del sito Google Traduttore sul pulsante Sfoglia i tuoi file . Da Esplora file o Finder individuate il documento PDF sul computer, poi cliccate su Apri per caricarlo.

A destra, potete scegliere la lingua in cui tradurre il documento. Per impostazione predefinita, a meno che non usiate una VPN Google Traduttore saprà che lo state usando dall'Italia e vi proporrà l'italiano, ma potete cambiarla in caso vogliate tradurre da italiano a un'altra lingua. Cliccate sull'icona a forma di freccia verso il basso e scegliete una lingua tra quelle disponibili.

Per prima cosa, scegliete la lingua del documento e quella in cui volete tradurlo. A sinistra, potete lasciare su Rileva lingua , oppure cliccare sulla freccia verso il basso e scegliere la lingua originale tra quelle disponibili.

Quindi per un uso professionale non è proprio l'ideale, a meno che non togliate la scritta su ogni pagina manualmente.

Il file tradotto è sempre in formato PDF, ma è giusto notare che in alto a sinistra, su ogni pagina troverete la scritta Machine Translated by Google .

Scegliete dove scaricare il file, navigando con Esplora file o Finder a seconda del sistema operativo del vostro computer nella cartella in cui salvarlo, scegliete un nome (il file avrà lo stesso nome di quello originale, quindi se non volete cancellarlo aggiungete per esempio _[lingua] in fondo) e cliccate su Salva.

Come vedremo successivamente, anche se questa funzione è accessibile da browser, non è disponibile su dispositivi con schermo di piccole dimensioni come smartphone.

Con Google Drive

Un'alternativa al sito di Google Traduttore per tradurre un PDF è usare lo strumento da Google Drive, il servizio di archiviazione cloud della GrandeG con 15 GB di spazio gratuito disponibile. Come per il sito di Google Traduttore, anche questa soluzione è accessibile solo da computer e ha un limite di dimensioni di 10 MB per ogni documento, ma ha due differenze importanti.

La prima è che per usarla dovete convertire il documento PDF in un Documento Google, il che può essere un problema per PDF con layout complessi in quanto potrebbe cambiare la formattazione. La seconda differenza è che con questo sistema potete effettuare facilmente modifiche al documento, sia prima che dopo la traduzione, e Google non aggiunge il "watermark" Machine Translated by Google.

Chiariti questi aspetti, vediamo come tradurre un file PDF su Google Drive. Andate sul sito del servizio e cliccate sul pulsante Vai a Drive. In caso non abbiate già effettuato l'accesso con il vostro account Google, fatelo inserendo l'email e la vostra password.

Ora assicuratevi di avere il documento caricato sul vostro Drive, e nel caso non fosse così cliccate in alto a sinistra sul pulsante "+ Nuovo". Selezionate Caricamento di file e nella finestra che si apre andate a individuare il documento PDF che volete tradurre. Poi cliccate su Apri.

Ora individuate il file che volete tradurre nel vostro Drive (per esempio cliccando a sinistra sul pulsante Il mio Drive e scorrendo i file o le cartelle presenti). Poi cliccate sui tre puntini in alto a destra nella scheda del file e selezionate Apri con, per poi cliccare su Documenti Google.