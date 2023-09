Come trasferire contatti da iPhone ad Android

In questa guida vedremo come trasferire i contatti da iPhone a Android , a prescindere dal modello di smartphone acquistato. Anche perché, come vedremo appresso, le soluzioni da adottare sono più di una. Vi basta scegliere quella più adatta alle vostre esigenze, o comunque quella più pratica. Prima di augurarvi buona lettura, vi suggeriamo di leggere il nostro approfondimento su come organizzare la rubrica dell'iPhone .

Se avete deciso di passare da iPhone ad Android , vi tornerà utile sapere come trasferire i contatti dal vecchio al nuovo cellulare . Questa operazione, che rientra spesso tra cose da fare quando si configura un dispositivo con un sistema operativo diverso, contribuisce a rendere meno traumatico il cambio della piattaforma ed evita di perdere elementi importanti, come è il caso dei numeri memorizzati nella rubrica del vecchio telefonino.

Indice

Come trasferire contatti da iPhone a Android tramite iCloud

Come dite? Avete configurato il nuovo device ma i contatti iPhone non compaiono su Android? Provate, allora, a "forzare" la sincronizzazione sul dispositivo, seguendo i passaggi di seguito illustrati:

Come fare, dunque, per importarli sul nuovo smartphone? Non occorre procedere direttamente dal device con a bordo Android (né, tantomeno, che questo sia già configurato), visto che la restante parte della procedura è eseguibile sempre da PC , tramite un browser Internet e, nello specifico, sfruttando la sezione Contatti di Gmail . Ecco cosa bisogna sapere.

Per il corretto funzionamento di questo metodo, è essenziale verificare che sia stata già abilitata la sincronizzazione automatica della rubrica dell'iPhone con iCloud . Vediamo come.

Per esportare contatti iPhone verso Android , è possibile sfruttare un servizio molto popolare come iCloud .

Come trasferire contatti da iPhone a Android tramite file VCF

Abbiamo visto nel precedente paragrafo che la piattaforma iCloud permette di generare un file in formato VCF da esportare in Gmail per trasferire rubrica iPhone ad Android. In realtà, quella illustrata non è l'unica soluzione a disposizione degli utenti.

Infatti, è possibile esportare file VCF da iPhone a Android direttamente dallo smartphone con a bordo iOS e importare tale file direttamente dal device con il "robottino verde". In buona sostanza, anziché utilizzare un dispositivo esterno come il computer, è possibile far tutto dai due cellulari.

Questa procedura è utile se lo smartphone Android è stato già configurato ed è, quindi, "pronto all'uso".

Per spostare file VCF da iOS ad Android è possibile utilizzare app esterne come l'applicazione di posta elettronica, piattaforme cloud come Google Drive oppure app di messaggistica istantanea come Telegram e WhatsApp. C'è però un requisito da rispettare affinché tale procedura vada a buon fine: iPhone deve essere aggiornato a iOS 16 o versioni successive. A tal proposito, vi suggeriamo di leggere la nostra guida su come aggiornare iPhone e quali sono gli iPhone compatibili con iOS 16.

Rispettata tale condizione, vediamo come procedere.

Sbloccate l'iPhone Aprite l'app Contatti Cliccate su Elenchi in alto a sinistra Premete e tenete premuto sulla prima voce, vale a dire Tutti i contatti Nel menu a tendina, fate tap su Esporta Selezionate la fonte, come Mail, WhatsApp, Telegram, Gmail, Google Keep, Google Drive e via discorrendo.

Non vi resta, adesso, che aprire tale file direttamente dallo smartphone Android (ad esempio, tramite WhatsApp, Telegram, Gmail, Google Drive, o altra fonte esterna) e attendere il completamento della procedura di download, dopodiché procedere come segue:

Aprite l'app Contatti Entrate nelle impostazioni o cliccate sui tre puntini Fate tap su Importa Selezionate Importa da archivio Selezionate il file VCF precedentemente scaricato.

Come dite? Il vostro iPhone non è aggiornato a iOS 16? In questo caso, la procedura non potrà essere completata direttamente da iOS, bensì tramite un'app esterna presente sull'App Store come, ad esempio, My Contacts Backup, che permette di spostare gratuitamente fino a 500 contatti presenti nella rubrica di iOS tramite file VCF o CSV (altrimenti, l'app ha un costo di 2,99 euro).

Scarica da App Store

Ecco i passaggi da seguire per spostare rubrica da iPhone non aggiornati a iOS 16 verso Android:

Scaricate l'app My Contacts Backup Avviate tale app Cliccate sull'icona a forma di ingranaggio Selezionate il formato di file da generare (VCF o CSV) Cliccate su Fine Tornate nella pagina principale del'app Cliccate su Backup Attendete il completamento del backup della rubrica di iPhone Fate tap sul pulsante E-mail per inviare il file VCF o CSV così generato tramite posta elettronica Inserite il vostro indirizzo e spedite il messaggio

A questo punto potete procedere in due modi:

Tramite PC

Aprite il browser che utilizzate solitamente sul PC Entrate nella vostra email Aprite il messaggio di posta elettronica precedentemente inviato e scaricate il file in allegato (file in formato VCF o CSV) Entrate nella pagina web dei Contatti di Gmail Se non lo avete ancora fatto, eseguite il login cliccando su Accedi e inserendo l'indirizzo di posta elettronica e la password associati all'account Google Utilizzate la barra laterale per accedere alle impostazioni Fate tap su Importa Premete Seleziona file Individuate il file in formato VCF o CSV precedentemente scaricato e importatelo.

Tramite smartphone Android