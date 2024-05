Come trasferire dati da Android ad Android

Questo non è l'unico modo per trasferire i dati da un telefono Android all'altro. Potete usare il Bluetooth, oppure l'email o le app di messaggistica.

Per usare il Bluetooth, assicuratevi che sia attivo su entrambi i dispositivi abbassando la tendina delle notifiche. La "B" squadrata deve essere illuminata, in caso toccatela.

Ora basta aprire il documento o selezionarlo da un'app come Files, poi toccate l'icona di condivisione. Successivamente selezionate il nome del dispositivo ricevente, che riceverà una notifica e deve confermare di voler ricevere il file.

Se volete, potete condividere il documento inviando un'email, oppure allegandolo a un messaggio tramite un'app come WhatsApp (anche senza memorizzare il numero), Telegram, Google Messaggi o Signal.

In alternativa potete usare un sito di trasferimento file come Sharedrop. Sbloccate il telefono Android, aprite un browser come Chrome e andate sul sito di Snapdrop. Fate lo stesso dall'altro telefono e vedrete in basso il nome del vostro dispositivo e nella schermata quello dell'altro (saranno dei nomi fittizi).

Ora sul primo Android toccate il nome del secondo e selezionate la voce a seconda che vogliate trasferire una foto o un documento.

Selezionatelo, poi toccate Aggiungi. Passate all'altro Android e toccate Save, poi toccate Download.

Se non volete che vi venga richiesta conferma a ogni download, deselezionate la voce Ask to save each file before downloading. Una volta salvate le foto, le troverete nella cartella Download. In alternativa a Snapdrop, potete usare ShareDrop, che funziona allo stesso modo.

Altri strumenti per trasferire file sono servizi come Google Drive, Google Foto, Dropbox, Onedrive o i siti di trasferimento file come Wetransfer, Wormhole o Swiss Transfer.

