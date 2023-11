Come trasferire i dati da Android ad iPhone gratis

Per trasferire le email, vi basta aprire Gmail (potete installarla da App Store), e se invece volete utilizzare l'app Mail non dovete fare altro che attivare il pulsante di fianco a Mail sopra Contatti e Calendario per sincronizzare le email senza dover utilizzare l'app di Google.

Foto e video

Se volete trasferire foto e video da Android a iPhone, avete tre possibilità. La prima è usare Google Foto. Assicuratevi di avere Google Foto sullo smartphone Android e installatela sull'iPhone, poi avviate l'app sul telefono Android.

Toccate l'icona del vostro avatar in alto a destra, poi Impostazioni e infine Backup.

Attivate il pulsante di fianco a Backup e, se volete salvare altre foto oltre a quelle del rullino fotografico, tornate alla schermata principale di Foto. In basso a destra, toccate Raccolta, toccate le altre raccolte oltre a Fotocamera e assicuratevi che il pulsante di fianco a Backup in alto sia attivo. Passate all'iPhone e avviate Google Foto, effettuate l'accesso con l'account Google corretto, poi toccate Continua, consentite l'accesso alla memoria e date il consenso a eseguire il backup. Ora eseguite gli stessi passaggi visti sopra per Android. Una seconda possibilità è trasferire foto e video direttamente con uno strumento come Snapdrop. Sia dal telefono Android e da iPhone aprite un browser e andate all'indirizzo di Snapdrop. Sul telefono Android, toccate l'icona al centro che indica l'altro dispositivo (con un nome inventato), scegliete File e scegliete le foto o i file da trasferire. Per selezionarne più di uno, tenete premuto sul file. In alto, toccate Seleziona. Sull'iPhone, toccate Save e poi Scarica.

La terza possibilità è usare un computer come tramite, come abbiamo visto nel capitolo precedente. Per prima cosa, create una cartella in cui copiare foto e video dal telefono Android (mettetela in una posizione facile da ricordare, come la scrivania).

Per farlo, basta cliccare con il tasto destro del mouse sulla scrivania e selezionare la voce Nuova cartella.

Collegate il dispositivo Android al computer, abbassate la tendina delle notifiche e toccate Opzioni USB. Selezionate Trasferimento file per montare il disco. Passate al computer e selezionate il nome del telefono Android dalla scheda di sinistra di Esplora file o Finder. Navigate nella cartella DCIM e poi Camera. In caso abbiate un Mac, sarà necessario installare Android File Transfer, poi apritelo e andate nella cartella sopra indicata.

A questo punto, selezionate le foto e i video che volete trasferire sull'iPhone e trascinateli nella cartella che avete creato prima.

Quando sono stati copiati, scollegate il telefono Android e collegate l'iPhone. Per trasferire le foto da Windows, potete seguire quanto descritto qui, ma seguendo il processo inverso, ovvero trasferite le foto da PC a iPhone e non viceversa. Da Mac, seguite questa guida, sempre procedendo in senso inverso.

Musica

Se volete trasferire la vostra libreria musicale, potete usare due dei tre metodi descritti sopra, ovvero Snapdrop per trasferire direttamente i file da telefono a telefono, oppure collegando il telefono Android a un computer. In questo caso copierete la cartella della Musica e non Camera, poi scollegherete il telefono Android e collegherete il'iPhone, per copiare la cartella musicale al suo interno.

Un altro modo può essere quello di usare un servizio di archiviazione cloud come Google Drive, OneDrive o Dropbox. Qui sotto trovate i link:

Installate l'app di vostra scelta su entrambi i dispositivi (tenete presente dei limiti di archiviazione nella versione gratuita delle singole app, 15 GB per Google Drive, 2 GB per Dropbox e 5 GB per OneDrive). Avviate l'app su Android e se necessario effettuate l'accesso con il vostro account o createne uno.

Create una cartella o caricate direttamente la cartella musica cliccando sul pulsante "+" e poi selezionando la cartella da caricare.

Una volta completato il caricamento, andate sull'iPhone, effettuate l'accesso alla stessa app e scaricate il contenuto nella memoria del telefono. Su iPhone, potete mostrare il contenuto delle app di archiviazione anche dall'app File aprendola e poi toccando l'icona con tre puntini in alto a destra. Ora toccate Modifica e attivate il pulsante di fianco all'app di archiviazione, per esempio OneDrive.

A questo punto potete entrarci e selezionare cartelle o file per scaricarle sul dispositivo. Per farlo, toccate l'icona con tre puntini in alto a destra una volta entrati nello spazio di archiviazione, toccate Seleziona e selezionate file o cartelle. Poi toccate l'icona con tre puntini in basso a destra e toccate Scarica adesso per averli disponibili sul telefono.

In caso invece utilizziate un servizio di streaming la procedura è ancora più semplice, perché vi basterà scaricare l'app che utilizzavate sul telefono Android, Spotify, Apple Music, YouTube Music o Amazon Music, accedere con lo stesso account e avrete di nuovo la vostra playlist a portata di mano.

Documenti

Se volete trasferire documenti dal vecchio telefono Android al nuovo iPhone, potete usare uno dei metodi sopra esposti, ovvero trasferirli direttamente con Snapdrop, utilizzare un servizio cloud come Google Drive, OneDrive o Dropbox o copiarli prima sul computer e poi sull'iPhone.