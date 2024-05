Come trasferire dati da iPhone ad iPhone, senza perdere nulla

Avete appena preso un nuovo iPhone e volete trasferire tutti i vostri dati dal vecchio? Come immaginerete, Apple ha reso questa procedura estremamente semplice. Potete portarla a termine sia semplicemente avvicinandoli che con iCloud, o anche passando dal PC, Windows o Mac che sia. Scopriamo quindi come trasferire dati da iPhone a iPhone in modo da trovarvi esattamente le stesse impostazioni del precedente melafonino. Oppure non avete comprato un nuovo telefono della mela e volete solo sapere come mandare una foto o un documento a un amico? Anche in questo caso sappiate che avete numerose opzioni a vostra disposizione. Gli iPhone sono infatti dotati di una funzione, AirDrop, che vi consente di trasferire velocemente ogni tipo di file. Ma non è l'unica opzione: vedremo anche le altre alternative che potrete usare.

Indice

Preparati per un nuovo iPhone

Con iOS 15, Apple ha introdotto una funzione che rende ancora più facile il trasferimento dei dati da iPhone a iPhone. Si chiama Prepara per un nuovo iPhone e offre spazio di archiviazione temporaneo gratuito in iCloud per 21 giorni. Questa novità vi consente, anche se non avete spazio sufficiente su iCloud, di effettuare comunque il backup dell'iPhone senza pagare. Dura solo per 21 giorni, ma c'è la possibilità di richiedere altri 21 giorni in caso di necessità. Non inizializzate il telefono prima di aver ripristinato il backup temporaneo sul nuovo dispositivo. Prima di tutto, assicuratevi di aver aggiornato il vecchio iPhone all'ultima versione di iOS. Inoltre tenete sottomano ID Apple e password del vostro account. Adesso andate nelle Impostazioni del telefono e toccate Generale. Quindi scorrete fino in fondo allo schermo e toccate Trasferisci o Reimposta iPhone. Sotto Prepara per un nuovo iPhone toccate Inizia. Se compare il messaggio Il backup di iCloud è disattivato, toccate Attiva il backup per eseguire il trasferimento. Poi la situazione dipende dal vostro spazio su iCloud. Se ne avete a sufficienza per effettuare un backup del telefono, non visualizzerete nessun messaggio. Se invece lo spazio di archiviazione su iCloud non è sufficiente, comparirà un messaggio che indica l'idoneità a ottenere spazio di archiviazione su iCloud aggiuntivo gratuito, quindi toccate Continua. Selezionate Sposta tutti i dati delle app con iCloud e toccate Fine. Le app e i dati inizieranno a essere caricati su iCloud. Potete controllare lo stato di avanzamento del backup nella schermata principale delle impostazioni. Se volete estendere di altri 21 giorni la durata del backup temporaneo, andate nelle Impostazioni e toccate Conserva il backup più a lungo. Una volta trasferito i dati sul nuovo dispositivo, il backup sarà disponibile per altri 7 giorni prima di essere eliminato.

Come trasferire i dati da un vecchio iPhone a uno nuovo con iCloud

Adesso siete pronti per trasferire i dati sul nuovo iPhone da iCloud. Questa procedura non necessita del vecchio iPhone, ma come abbiamo anticipato è meglio inizializzarlo solo dopo averla completata. Accendete il nuovo iPhone. Se non è nuovo ma è di un parente o l'avete comprato usato, assicuratevi che sia stato resettato. Inserite la lingua e il Paese e nella pagina Inizia subito cliccate su Configura manualmente, in basso. Scegliete una rete Wi-Fi e connettetevi, toccate Avanti e accettate i termini sulla privacy, poi attendete qualche minuto. Successivamente configurate il Face ID o il Touch ID e impostate un codice di accesso per il l'iPhone. Quindi nella schermata App e dati toccate Ripristina da backup iCloud. Adesso dovrete accedere con il vostro ID Apple, poi accettate le condizioni d'uso e selezionate il backup iCloud più recente. Ora dovete solo aspettare mentre i dati vengono trasferiti sul nuovo iPhone.

Come usare "Inizia subito" per trasferire i dati da un iPhone all'altro

Ma c'è un modo ancora più semplice per trasferire i dati se state configurando un nuovo iPhone: Inizia subito. Questa procedura vi consente di trasferire i dati da un iPhone all'altro semplicemente avvicinandoli. Per usarla, dovete avere un iPhone con iOS 12.4 o successivi, mentre con iOS 11 (fino a iOS 12.3) potrete solo trasferire i dati dell'account. Successivamente, assicuratevi che il vecchio iPhone sia connesso al Wi-Fi e abbia il Bluetooth acceso. Ora avviate il nuovo iPhone e selezionate lingua e Paese, poi alla schermata Inizia subito avvicinatelo al vecchio iPhone. Su quest'ultimo apparirà una finestra con la scritta Configura il nuovo iPhone. Toccate Continua e autenticatevi con il vostro Face ID o Touch iD. Sul nuovo iPhone apparirà sul nuovo iPhone: inquadratela con la fotocamera del vecchio iPhone. Toccate Trasferisci da iPhone. È consigliato lasciare entrambi i dispositivi collegati all'alimentazione durante il processo di trasferimento dei dati. Quando vedete il messaggio Concludi sul nuovo iPhone, passate al nuovo iPhone e inserite il codice di sblocco che usavate sul vecchio iPhone. Ora seguite le istruzioni di configurazione. Quando raggiungete la schermata Trasferisci i tuoi dati, toccate Trasferisci direttamente da iPhone e conferma le impostazioni e i dati che desiderate trasferire.

Volete usare il PC? Ecco come fare

Un'alternativa alle procedure sopra esposte è ripristinare un backup dal PC. Per usare questo sistema dovete ovviamente prima fare un backup del vecchio iPhone sul PC e successivamente ripristinarlo sul nuovo. Per farlo su Windows, una volta si usava iTunes, ma da febbraio 2024 Apple ha scisso l'app in tre. Ora infatti ci sono Dispositivi Apple (l'app che utilizzeremo per fare il backup), Apple Music e Apple TV. iTunes sarà l'app dedicata ad audiolibri e podcast. Dispositivi Apple non funziona benissimo, ma potete provare a usarla. Per farlo, installatela e collegate telefono e computer con un cavo USB. Poi sbloccate il telefono e cliccate su Autorizza, andate sul computer e cliccate anche lì su Autorizza. Adesso cliccate a sinistra su Generali (o sull'icona a forma di telefono), poi in basso, sotto Backup, selezionate Effettua il backup di tutti i dati di iPhone sul computer. Se volete potete effettuare la crittografia del backup locale mettendo la spunta a Crittografia backup locale. Infine cliccate su Applica in basso a destra e attendete la fine del backup. Quando avviate il nuovo iPhone, passate la configurazione iniziale e nella schermata Inizia subito cliccate su Configura manualmente. Seguite le istruzioni a schermo finché non raggiungete la schermata Ripristina da Mac o PC. Collegate il telefono al PC e seguite le istruzioni a schermo, poi sul PC dovrete cliccare su Ripristina. Avete un Mac? In questo caso se utilizza macOS Mojave o precedenti, aprite iTunes, mentre per i sistemi operativi successivi aprite il Finder. Ovvero cliccate sull'icona a forma di faccia sorridente nel Dock. Collegate l'iPhone al Mac con il cavo USB in dotazione e se richiesto inserite il codice del dispositivo o autorizzate il computer. Poi se usate iTunes cliccate in alto a sinistra sull'icona a forma di iPhone, mentre con il Finder cliccate a sinistra sul nome del telefono. Ora cliccate su Generali nel Finder o su Riepilogo in iTunes. Adesso mettete la spunta a Effettua il backup di tutti i dati di iPhone sul computer. Se volete potete effettuare la crittografia del backup locale mettendo la spunta a Esegui crittografia backup locale. Quando avviate il nuovo iPhone, arrivate alla schermata Inizia subito e selezionate Configura manualmente. Seguite le istruzioni sullo schermo finché non raggiungete la schermata App e dati e toccate Ripristina da Mac o PC. Ora seguite le istruzioni a schermo, poi collegate l'iPhone al Mac e cliccate su Ripristina.

AirDrop è un ottimo modo per trasferire qualunque file da iPhone a iPhone

Nel caso non dobbiate trasferire tutti i dati da un iPhone all'altro ma un file, una foto o altro, potete usare AirDrop. La funzione è molto intuitiva: selezionate una o più foto, video file o altro su un iPhone. Poi toccate in basso a sinistra l'icona di condivisione (il quadrato con la freccia verso l'alto) e toccate AirDrop. Selezionate l'altro iPhone (deve essere nelle vicinanze) e i file saranno inviati in un attimo. Se non vedete l'iPhone di destinazione, controllate su quest'ultimo le impostazioni di AirDrop. Aprite il Centro di controllo: Su iPhone X e successivi, scorrete verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo.

e successivi, scorrete verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo. Su iPhone SE e iPhone 8 e modelli precedenti (in pratica gli iPhone con tasto Home), scorrete verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo. Adesso toccate e tenete premuto il pulsante Wi-Fi o un qualsiasi punto della scheda Impostazioni di rete: si aprirà una seconda finestra. Toccate AirDrop e selezionate Solo contatti o Tutti per 10 minuti a seconda se l'iPhone di destinazione appartenga a un contatto o meno. La stessa operazione, se gli iPhone sono aggiornati a iOS 17 e successivi, si può effettuare avvicinandoli. Andate nelle impostazioni del telefono, toccate Generali e selezionate AirDrop. Ora assicuratevi che l'interruttore di fianco a Avvicinando i dispositivi sia attivo. Adesso selezionate un file, poi toccate l'icona di condivisione (quella a forma di quadrato con la freccia verso l'alto). Avvicinate i due iPhone e il file verrà trasferito. In alternativa, se volete trasferire i dati di contatto, potete trasferirli, sempre su iPhone aggiornati a iOS 17, con NameDrop. Anche in questo caso basta avvicinare i due iPhone.

Altre soluzioni facili facili

AirDrop non è l'unico modo per trasferire file da un iPhone all'altro. Potete usare una qualsiasi app di messaggistica, come iMessage, WhatsApp, Telegram e Signal, o l'email. Oppure app apposite come Send Anywhere: scaricatela su entrambi gli iPhone (o usate il sito web), poi avviatela su entrambi i dispositivi. Adesso dal primo iPhone cliccate su Invia e toccate il tasto centrale per selezionare i file da inviare. Verrà mostrato un codice: andate sul secondo iPhone, cliccate su Ricevi e digitate il codice. Cliccate sul tasto di fianco con la freccia verso il basso per scaricare i file. Un'altra alternativa sono i siti di trasferimento file, utili soprattutto per file di grandi dimensioni. Tra questi i più popolari sono Wormhole, SwissTransfer o WeTransfer. In alternativa, potete condividere un file tramite iCloud, o anche usando un altro servizio di archiviazione su cloud come Google Drive, OneDrive o Dropbox.