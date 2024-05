Trasferire le foto da Android a iPhone: tutti i modi più semplici per farlo

Andiamo a vedere tutte gli strumenti a vostra disposizione per completare questa operazione. E vedrete che in men che non si dica avrete le foto sul vostro melafonino.

Il Bluetooth non funziona, e neanche collegandoli con un cavo riusciamo a risolvere. Che fare? Non preoccupatevi, ci sono diverse soluzioni per voi se volete sapere come trasferire foto da Android a iPhone .

Indice

Come passare foto da Android ad iPhone coi servizi cloud

Per OneDrive, aprite una cartella e toccate un'immagine. Poi toccate l'icona con la freccia verso l'alto in alto a destra. Ora toccate Salva foto . Per più foto, toccate e tenete premuta una foto, poi selezionate le altre, poi ripetete la stessa procedura.

Poi installate l'app su iPhone, effettuate l'accesso con lo stesso account e scaricate le foto sul dispositivo. Per Dropbox, aprite la cartella, poi toccate i tre puntini di fianco a una foto e selezionate Salva immagine . Per più foto, toccate in alto a destra l'icona con la spunta , poi selezionate le immagini e in basso toccate Esporta. Ora salvate le foto sul dispositivo.

In alternativa, potete usare un'altra app come Google Drive , OneDrive , Dropbox .

Se invece volete salvare solo delle foto , toccate in basso a destra Foto e selezionate la foto o le foto da salvare. Ora toccate il pulsante Condividi e poi selezionate Foto. Successivamente, toccate Carica su Foto e selezionate il pulsante Carica. Oppure, se volete inviarle a qualcuno, selezionate Invia in Google Foto e poi selezionate il contatto a cui inviarle.

Adesso potete scegliere se effettuare il backup di tutta la galleria o caricare solo certe immagini . Per effettuare il backup completo, toccate l'icona del vostro profilo in alto a destra, poi se vedete Backup disattivato toccate Attiva il backup .

Trasferire le foto da Android a iPhone con le app

Selezionate le foto tenendo premuto il dito su una e poi toccando le altre , poi toccate Aggiungi. Passate all'iPhone e toccate Save, poi toccate Download. Se non volete che vi venga richiesta conferma a ogni download, deselezionate la voce Ask to save each file before downloading . Tenete presente che le foto saranno salvate nella cartella Download di iCloud, che potete raggiungere dall'app File su iPhone.

Qui vedrete in basso il nome del dispositivo e nella schermata quello dell'altro (saranno dei nomi fittizi). Ora su Android toccate il nome dell'iPhone e selezionate la cartella in cui sono contenute le foto da inviare.

Infine, potete usare uno strumento come Snapdrop. Questo è un servizio che vi consente di trasferire foto o file tramite le rete Wi-Fi , per cui i due telefoni devono essere connessi alla stessa rete .

Questo però è un caso estremo. Se volete trasferire delle foto da Android a iPhone potete usare app di trasferimento, come Send Anywhere o AirDroid. Il funzionamento è simile per entrambe: installatele sia su Android che iPhone, poi apritele su entrambi i telefoni. Da Android selezionate le foto che volete trasferire e inviatele all'iPhone.

Usare il PC per trasferire le foto da Android ad iPhone

Un altro modo per trasferire le foto da Android a iPhone, infine, è utilizzare il PC come tramite. Se usate un computer Windows, connettete lo smartphone Android al PC tramite cavo USB.

Sul telefono, vedrete una notifica e sotto una scritta del tipo Ricarica questo dispositivo tramite USB: toccatela e vedrete delle opzioni. Sotto Usa connessioni USB per, selezionate la voce Trasferimento file o MTP (Media Transfer Protocol) o Android Auto. Potete anche scegliere se impostarla sempre o solo una volta

Adesso passate al PC, su cui dovrebbe aprire una finestra che mostra il contenuto della memoria del telefono. Se così non fosse, aprite Esplora file premendo contemporaneamente i tasti Windows + E. Andate in una posizione per esempio Desktop e create una cartella in cui inserire le foto dal telefono cliccando con il tasto destro su un punto vuoto. Selezionate Nuovo > Cartella e datele un nome.

Poi premete ancora Windows + E per aprire una nuova finestra di Esplora file e andate su Questo PC. Cliccate sull'icona corrispondente al telefono (in genere il nome del produttore).

Da qui, andate nella cartella DCIM per recuperare le foto del telefono e trascinate le foto nella cartella appena creata.

Oppure potete selezionarle e copiarle con Ctrl+C, per poi incollarle con il comando Ctrl+V.

Una volta finito, espellete il telefono cliccando sul pulsante Rimozione sicura dell'hardware (un dischetto con una "v") nella Barra delle applicazioni, sulla destra (potrebbe essere necessario cliccare sulla freccia verso l'alto) e scollegate il telefono.

Adesso dovete collegare l'iPhone al PC per trasferire le foto, ma c'è un problema. Apple ha modificato le proprie app e iTunes non è più lo strumento utilizzato per sincronizzare l'iPhone con il PC. Adesso c'è un'app chiamata Dispositivi Apple che non sempre funziona come dovrebbe. Se dovesse funzionare, usatela per trasferire le foto dal PC all'iPhone.

Selezionate il dispositivo nella barra laterale, poi cliccate su Foto e selezionate il riquadro "Sincronizza foto sul tuo dispositivo da". Cliccate su Cartelle selezionate e cliccate su Cerca cartelle per individuare la cartella con le foto da Android. Infine cliccate su Applica.

In caso non dovesse riconoscere l'iPhone dopo che l'avete installata e avete collegato il telefono al PC, dovete usare un altro sistema. Il più semplice è andare sul sito di iCloud, effettuate l'accesso con il vostro ID Apple e cliccate su Foto. Ora caricate le foto dal PC. In alternativa potete usare uno degli strumenti indicati in precedenza come Google Foto, Google Drive, OneDrive o Dropbox.

iPhone con i PC Windows e Android con Mac richiedono un programma apposta

Se invece avete un Mac, il problema è far riconoscere Android. Potete usare OpenMTP, un'app gratuita e open source. Scaricatela e collegate il telefono Android al Mac con un cavo USB. Sul telefono, abbassate la tendina delle notifiche e selezionate la voce USB. Cliccate su Trasferimento file.

Ora andate sul Mac e avviate l'app OpenTMP. A destra troverete le cartelle sul telefono, a sinistra quelle sul Mac. In quest'ultimo andate in una cartella (esempio Desktop, dovete concedere l'accesso).

Cliccate con il tasto destro del mouse su un punto vuoto e selezionate New folder. Poi datele un nome.

Adesso potete trasferire le foto dalla scheda del telefono Android sulla destra, nella cartella DCIM, verso la nuova cartella appena creata. Completato il processo, scollegate il telefono Android.

Adesso collegate l'iPhone al Mac e se richiesto concedete l'autorizzazione sul telefono. Sul Mac, cliccate sul Finder (l'icona con la faccina nel Dock), selezionate l'iPhone a sinistra e cliccate su Foto in alto.

Adesso se vi viene detto che l'iPhone utilizza Foto di iCloud dovete andare nelle Impostazioni del telefono e toccare Foto, poi disattivate l'interruttore di fianco a Foto di iCloud.

Tornate sul Mac e selezionate Sincronizza in basso. Cliccate sul menu a tendina in basso e selezionate Scegli cartella. Adesso andate a cliccare sulla cartella in cui avete salvato le foto dal telefono Android. Cliccate su Applica e le foto verranno trasferite sull'iPhone.

Infine, cliccate a sinistra sull'icona di espulsione di fianco all'iPhone e scollegatelo.