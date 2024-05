Come trasferire foto da Android a PC Windows e Mac

Nel corso degli anni, avrete sicuramente accumulato migliaia di foto sul vostro telefono Android. Ma perché limitarsi a vederle dallo schermo dello smartphone quando si possono ammirare comodamente dal computer? Ma per farlo dovete sapere come trasferire le foto da Android a PC. Scopriamo come si fa, con o senza cavo, via Wi-Fi, attraverso dei siti di trasferimento, o anche usando delle piattaforme di archiviazione su cloud. E che dire del sempreverde Bluetooth? Per trasferimenti di poche immagini va benissimo, e lo stesso vale per servizi di messaggistica come WhatsApp o via email. Attenzione, però. A causa della natura aperta di Android, trasferire le foto su PC Windows è semplicissimo, anche con cavo. Con il Mac, invece, avete bisogno di un programma di terze parti, perché altrimenti non sarà in grado di riconoscerlo. Ma non temete, anche in questo c'è la soluzione ai vostri problemi, gratuita e semplice da usare. Prima di iniziare, vi segnaliamo anche la guida per trasferire foto da Android ad iPhone, visto che siamo sempre in tema.

Indice

Come trasferire le foto da Android a un PC Windows con il cavo USB

Avete un PC Windows? In questo caso, trasferire le vostre foto da un telefono Android con un cavo USB è semplicissimo. Tutto quello che dovete fare è collegare il telefono al computer con il cavo. Successivamente, sul telefono vedrete una notifica e sotto una scritta del tipo Ricarica questo dispositivo tramite USB. Toccatela e tra le opzioni sotto Usa connessioni USB per, selezionate la voce Trasferimento file o MTP (Media Transfer Protocol) o Android Auto. Potete anche scegliere se impostarla sempre o solo una volta. Ora passate al PC, dove si dovrebbe aprire una finestra che mostra il contenuto della memoria del telefono. Se così non fosse, aprite Esplora file premendo contemporaneamente i tasti Windows + E. Cliccate a sinistra su Questo PC e poi cliccate sull'icona corrispondente al telefono (in genere il nome del produttore). Ora andate nella cartella delle foto, in genere chiamata DCIM. Premete ancora i tasti Windows + E e andate in una posizione per esempio Desktop. Adesso cliccate con il tasto destro su un punto vuoto e selezionate Nuovo > Cartella per creare una cartella. Datele un nome. Adesso selezionate le foto nella cartella DCIM e trascinatele nella cartella appena creata. Oppure potete selezionarle e copiarle con Ctrl+C, per poi incollarle con il comando Ctrl+V. Una volta finito, espellete il telefono cliccando sul pulsante Rimozione sicura dell'hardware (un dischetto con una "v") nella Barra delle applicazioni, sulla destra (potrebbe essere necessario cliccare sulla freccia verso l'alto) e scollegate il telefono. Qui potete trovare altri modi per compiere la stessa operazione.

Trasferire le foto da Android al Mac con un cavo in modo semplice

Se invece avete un Mac, non riconoscerà il telefono Android come dispositivo di archiviazione. Per trasferire le foto, avrete bisogno di un programma di terze parti come OpenMTP, un'app gratuita e open source. Dopo averla scaricata, installatela e collegate il telefono Android al Mac con un cavo USB. Sul telefono, abbassate la tendina delle notifiche e selezionate la voce USB. Cliccate su Trasferimento file. Ora andate sul Mac e avviate l'app OpenTMP. A destra troverete le cartelle sul telefono, a sinistra quelle sul Mac. In quest'ultimo andate in una cartella (esempio Desktop, dovete concedere l'accesso). Cliccate con il tasto destro del mouse su un punto vuoto e selezionate New folder. Poi datele un nome. Adesso potete trasferire le foto dalla scheda del telefono Android sulla destra, nella cartella DCIM, verso la nuova cartella appena creata. Completato il processo, scollegate il telefono Android.

Come trasferire le foto da Android a un computer con i servizi cloud

Trasferire le foto da Android al computer con un cavo è una soluzione comoda per grandi quantità di immagini gratis. In alternativa, per trasferire le immagini senza cavo potete usare un servizio di archiviazione su cloud. In questo modo, potrete effettuare un backup delle immagini sul cloud e da lì scaricarle sul computer. Tenete presente che per grandi quantità di immagini (e video) avrete bisogno di molto spazio. Il che significa sottoscrivere un piano a pagamento. Uno degli strumenti più comodi è Google Foto, già installato sui telefoni Android e in grado di fare il backup delle immagini. Google offre gratuitamente ben 15 GB di spazio gratuito, ma questo spazio è condiviso con gli altri servizi come Gmail o Drive. Quindi si fa presto a riempirlo. Per grandi quantità di foto e video, lo spazio sui servizi di archiviazione cloud potrebbe non bastare e dovrete pagare un abbonamento Prima di tutto, aprite l'app Foto sul telefono, poi scegliete se effettuare il backup di tutta la galleria o caricare solo certe immagini. Per effettuare il backup completo, toccate l'icona del vostro profilo in alto a destra, poi se vedete Backup disattivato toccate Attiva il backup. Sotto potete scegliere la qualità delle immagini salvate, se effettuarlo anche con dati mobili e se salvare anche delle cartelle specifiche. Attendete che il backup venga completato. Se invece volete salvare solo delle foto, toccate in basso a destra Foto e selezionate la foto o le foto da salvare. Ora toccate il pulsante Condividi e poi selezionate Foto. Successivamente, toccate Carica su Foto e selezionate il pulsante Carica. Oppure, se volete inviarle a qualcuno, selezionate Invia in Google Foto e poi selezionate il contatto a cui inviarle. A questo punto potete scaricare le foto sul computer. Andate a questo indirizzo e se richiesto inserite i vostri dati di accesso dell'account Google. A questo punto dovrete selezionare la foto (o le foto) che intendete scaricare sul vostro PC. Ora premete i tasti Maisc + D per scaricare i contenuti, oppure cliccate sui tre puntini in alto a destra. Poi cliccate su Scarica e vi verrà chiesto dove salvare le foto. In alternativa, potete usare altri servizi di archiviazione cloud come Google Drive, OneDrive, Dropbox. Il funzionamento è lo stesso per tutti e tre: a parte Google Drive (preinstallato) installate l'app su Android e da lì caricare le immagini in una cartella. Adesso potete scaricare l'app per il computer o andate sul sito del servizio. Se scaricate l'app potete sincronizzare automaticamente le foto senza bisogno di scaricarle manualmente. Se invece andate sul sito del servizio dovrete scaricarle in una cartella sul computer.

I siti di trasferimento: una comoda soluzione per trasferire le foto sul PC

Per trasferire le foto da Android a computer, indipendentemente dal sistema operativo, potete usare un sito di trasferimento. Questi strumenti vi consentono di trasferire qualunque tipo di file tramite le rete Wi-Fi. Quindi computer e telefono devono essere connessi alla stessa rete. Uno dei più popolari è Snapdrop, ma anche ShareDrop è molto usato. Per usare il primo, sbloccate il telefono Android, aprite un browser come Chrome e andate sul sito di Snapdrop. Fate lo stesso dal computer (non importa che browser state usando). Sia sul telefono che sul computer vedrete in basso il nome del dispositivo e nella schermata quello dell'altro (saranno dei nomi fittizi). Ora su Android toccate il nome del computer e selezionate la cartella in cui sono contenute le foto da inviare. Selezionate le foto tenendo premuto il dito su una e poi toccando le altre, poi toccate Aggiungi. Passate al computer e toccate Save, poi toccate Download. Se non volete che vi venga richiesta conferma a ogni download, deselezionate la voce Ask to save each file before downloading. Una volta salvate le foto, le troverete nella cartella Download del computer (o nella posizione di download predefinita del browser). In alternativa a Snapdrop, potete usare ShareDrop, che funziona allo stesso modo.

Per trasferire poche foto da Android al PC c'è il Bluetooth!

Il Bluetooth è una comoda soluzione per trasferire file da un telefono Android a un computer se non avete un cavo USB. Le velocità di trasferimento non sono rapidissime, quindi usate questo sistema quando trasferite poche foto. O comunque non per video o grandi album di foto. Per farlo, assicuratevi che il Bluetooth sia attivo sia sul telefono che sul computer, che sia Windows o Mac. Su Android, abbassate la tendina delle notifiche e la "B" squadrata deve essere colorata. Adesso sul PC Windows cliccate in basso a destra sull'icona con il Wi-Fi e gli altoparlanti. Assicuratevi che l'icona Bluetooth sia attiva, poi cliccate sull'icona ">" alla sua destra. Cliccate sul nome del telefono e apparirà un numero, sia sul telefono che sul computer. Toccate Connetti e i due dispositivi saranno collegati. Sul Mac, invece, cliccate in alto a destra sul Centro di controllo (l'icona a sinistra della data con due cursori). Ora verificate che il Bluetooth sia attivo. Andate sul telefono Android e aprite la galleria, poi selezionate una o più foto. Toccate il pulsante di condivisione in basso ("<") e selezionate il nome del computer. Adesso sul PC Windows dovrete solo accettare il file. Se state inviando la foto sul Mac apparirà un numero, sia sul telefono che sul computer: cliccate su Accetta su entrambi. Poi sul Mac cliccate su Consenti per consentire al Bluetooth di accedere alla memoria e la foto (o le foto) sarà scaricata. Sul PC Windows la foto sarà salvata nella cartella Documenti, mentre sul Mac viene inviata alla cartella Download.

Altri strumenti: Collegamento al telefono e Neardrop

Altri strumenti per inviare le foto da Android a un PC Windows sono Collegamento al telefono o Condivisione nelle vicinanze. Collegamento a Windows, l'app che dovete installare sul telefono Android per usare Collegamento al telefono è gratuita. Tenete presente che è compatibile con tutti i telefoni con Android 7.0 o versioni successive. Installatela sul telefono, mentre Collegamento al telefono è preinstallato in Windows. Adesso sul computer premete il tasto Windows e scrivete Collegamento, poi cliccate su Collegamento al telefono e cliccate su Android. Aprite Collegamento a Windows sul telefono Android e collegate i dispositivi tramite il codice QR. Consentire le autorizzazioni richieste. Adesso le immagini saranno sincronizzate tra telefono e computer: su Collegamento al telefono nel PC cliccate su Foto in alto. Cliccate su una foto con il tasto destro del mouse e selezionate Salva come. Poi selezionate la cartella in cui salvare l'immagine. In alternativa, sempre per PC Windows, potete usare Nearby Share di Google. Scaricatelo da qui e installatelo sul PC, poi avviatelo. Effettuate l'accesso con il vostro account Google. Inserite il nome del PC e selezionate Ricevi da tutti. Adesso andate sul telefono e avviate la galleria, poi selezionate una o più foto. Toccate l'icona di condivisione "<" e selezionate Quick share, poi selezionate il nome del computer dall'elenco. Le foto saranno salvate sul computer, nella cartella Download. Se avete un Mac, potete usare uno strumento di terze parti chiamato Neardrop. Scaricatelo da qui (è open source) e installatelo, poi avviatelo. Adesso aprite sul telefono Android la galleria, selezionate una o più foto e toccate l'icona di condivisione. Toccate il nome del Mac e sul Mac, in alto a destra, apparirà una notifica con un PIN cliccate su Opzioni per espandere la notifica e cliccate su Conferma. Le foto saranno inviate nella cartella Download.

Inviare le foto tramite email o app di messaggistica