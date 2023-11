Come trasferire foto da Android a PC, iPhone, Android e Mac

Grazie a telefoni con fotocamere sempre migliori, siamo in grado di immortalare i momenti più importanti e proprio per questo potremmo poi voler trasferire questi scatti su altri dispositivi per vederli meglio e condividerli con le persone che amiamo. Ma come fare? Nessuna paura: vediamo come trasferire foto da Android, a PC Windows, Mac, iPhone o un altro telefono del robottino verde, con cavo, Bluetooth o altro metodo. Andiamo a scoprire i diversi metodi, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come trasferire file da Android a iPhone.

Come trasferire foto da Android

Come trasferire sul computer o sul tablet la foto del piatto di bagna cauda che avete mangiato l'altra sera in modo da poterla rivedere su uno schermo più grande? A disposizione avete diversi sistemi, sia senza fili che con il cavo o anche con Bluetooth. A PC Se volete sapere come trasferire le vostre foto da Android a un PC Windows, avete diverse possibilità a vostra disposizione, con cavo e senza cavo, con Bluetooth o altri sistemi. Senza cavo Il modo più semplice per trasferire le foto tra telefono Android e un PC Windows è probabilmente con Collegamento al telefono. L'app consente di ricevere notifiche sul PC, oltre a poter inviare messaggi ed effettuare chiamate direttamente dal vostro computer. Ma non solo, nell'app c'è una comoda sezione Foto che permette di trasferire velocemente le immagini dal telefono del robottino al vostro portatile. Usare Collegamento al telefono è semplicissimo. Per quanto riguarda Windows è già preinstallata, e per avviarla non dovete fare altro che premere il tasto Windows, scrivere collegamento e cliccare sul risultato Collegamento al telefono. Qui cliccate su Android e apparirà un codice QR, poi andate sul telefono Android e scaricate Collegamento a Windows dal Play Store, poi avviatela e scansionate il codice QR sul computer. Successivamente, toccate Consenti per consentire l'accesso all'app, alle notifiche e alla memoria. Ora andate sul computer e in alto cliccate sulla voce Foto: sotto vedrete le foto sincronizzarsi e se volete trasferirne una cliccateci sopra con il tasto destro del mouse e dal menu che si viene ad aprire cliccate su Salva con nome.

In alternativa, potete usare l'app Intel Unison, che però dovrete installare sia sul telefono da Play Store che sul computer da Microsoft Store. L'app funziona molto bene, ma funziona solo con Windows 11 aggiornato almeno a 22H2. Aprite l'app Windows e vedrete un codice QR, poi avviate l'app mobile, concedete i permessi che ritenete opportuni e scansionate il codice. A questo punto i dispositivi saranno connessi e vedrete una schermata iniziale. Cliccate su Foto e per impostazione predefinita tutte le foto recenti memorizzate sul telefono dovrebbero apparire automaticamente nell'app sul computer. Per inviare foto specifiche al PC, toccate la scheda Invia nell'app mobile, quindi toccate l'icona della freccia in basso. Scegliete Galleria, quindi selezionate le foto che desiderare trasferire e toccate Aggiungi. Nella sezione Inviata vedrete i nomi e le miniature delle foto trasferite, mentre sul PC vedrete i nomi dei file trasferiti e le foto. È quindi possibile cliccare con il pulsante destro del mouse su qualsiasi foto trasferita o sincronizzata nell'app Unison per scaricare, salvare, eliminare, copiare o aprire l'immagine. Infine, tra i trasferimenti diretti in modalità wireless, non possiamo non citare Condivisione nelle vicinanze. Google ha rilasciato l'app per Windows che (sebbene al momento sia in beta) funziona benissimo e vi consente di ricevere e inviare una o più immagini (o anche un file o un link) da un telefono Android in men che non si dica. Per usarla, dovete scaricare l'app dalla pagina di Google cliccando su Inizia, poi premete i tasti Windows + E, cliccate a sinistra su Download e cliccate due volte sul file BetterTogetherSetup.exe. Cliccate su Sì e attendete l'installazione dello strumento. Dopo qualche istante, Nearby Share (Condivisione nelle vicinanze) sarà installato. Premete il tasto Windows e scrivete condivisione, poi cliccate su Condivisione nelle vicinanze.

Potete scegliere se ricevere immagini e file solo dai contatti, da tutti, solo dai vostri dispositivi o nascondere il dispositivo. Ora andate sul vostro telefono Android, aprite la galleria e selezionate una o più foto. Toccate il pulsante di condivisione ("<") per poi selezionare la voce Condivisione nelle vicinanze. Toccate il vostro computer e le immagini saranno trasferite in un attimo. Un'altra alternativa sono i servizi di archiviazione online. Google Foto è semplicissimo, visto che è già preinstallato sul telefono e carica automaticamente le immagini dal telefono sul cloud, da cui poi potete scaricarle sul computer. Per prima cosa, assicuratevi che sul telefono Google Foto carichi automaticamente le immagini sul cloud. Per farlo, avviate l'app Google Foto, toccate in alto a destra la vostra immagine di profilo e verificate che sotto Backup ci sia la scritta Backup completato, In corso o In attesa di rete Wi-Fi.

In caso vediate la voce Attiva backup, toccatela e poi toccate Conferma. Le foto verranno caricate sul vostro spazio di archiviazione di Google Foto. Adesso andate sul computer, avviate un browser e andate sul sito Google Foto. Effettuate l'accesso con il vostro account Google (lo stesso utilizzato sul telefono Android) e selezionate le foto da scaricare. Potete cliccare sul segno di spunta di fianco al mese o al giorno per selezionare tutte quelle di quel mese o quel giorno, oppure cliccare sul segno di spunta che appare in alto a destra di una foto quando ci passate sopra con il mouse. Cliccate sul menu con tre puntini in alto a destra e selezionate Scarica. Le foto verranno inserite in un archivio .zip e poi scaricate sul computer. In alternativa, potete utilizzare un servizio di archiviazione come OneDrive o Dropbox. OneDrive è forse più comodo perché già installato sul computer Windows. Installate l'app sul telefono, che sia OneDrive o Dropbox, ed effettuate l'accesso con il vostro account. Caricate le foto che volete trasferire in una cartella, poi andate sul computer e da lì le salvate dove volete, o direttamente dal client installato sul computer (se avete sincronizzato anche la cartella appena creata) o andando sul sito Internet del servizio. Oppure, potete anche trasferire le foto da Android a Windows utilizzando un'app di messaggistica come WhatsApp o Signal, inviandovi le foto a voi stessi dopo aver installato la versione desktop dell'app. L'ultima opzione per trasferire le foto da Android a PC Windows senza cavo è tramite Bluetooth. Il Bluetooth non è molto veloce, quindi non è il metodo più appropriato per inviare più di qualche foto, ma è molto semplice da usare e per una o due immagini può essere un'opzione. Per prima cosa, dovete attivare la condivisione di documenti tramite Bluetooth sul computer. Andate sul PC e premete i tasti Windows + I. Qui a sinistra cliccate su Bluetooth e dispositivi e a destra selezionate Dispositivi. Ora scorrete verso il basso e cliccate su Invia o ricevi file tramite Bluetooth, poi cliccate su Ricevi file. Adesso andate sul telefono Android, aprite la Galleria o l'app Foto e toccate una foto, oppure toccate e tenete premuta una foto se volete inviarne più di una, poi toccate le altre. Toccate il pulsante di Condivisione (quello che sembra una "<") e nella finestra che appare toccate Bluetooth, poi toccate il nome del vostro computer per avviare il trasferimento. Sia sul telefono che sul computer potreste ricevere una richiesta di connessione, se non li avete mai abbinati: accettatela e sul computer potrebbe esservi chiesto di accettare il trasferimento in entrata. A trasferimento completato, sul computer troverete le immagini generalmente nella cartella Documenti. Con cavo Se invece volete trasferire le foto da Android a PC via cavo, collegate il telefono al PC tramite cavo USB, poi sul telefono vedrete una notifica e sotto una scritta del tipo Ricarica questo dispositivo tramite USB. Toccatela e si aprirà un menu con una serie di opzioni. Se state usando un cavo da USB-C a USB-C, cercate la sezione USB controllata da nella parte superiore e selezionate Questo dispositivo. Sotto Usa connessioni USB per, selezionate la voce Trasferimento file o MTP (Media Transfer Protocol) o Android Auto. Potete anche scegliere se impostarla sempre o solo una volta. sotto Usa connessioni USB per, selezionate la voce Trasferimento file o MTP (Media Transfer Protocol) o Android Auto. Potete anche scegliere se impostarla sempre o solo una volta. Passate al PC e si dovrebbe aprire una finestra che mostra il contenuto della memoria del telefono. Se così non fosse, aprite Esplora file (cliccando sull'icona nella Barra delle applicazioni o premendo contemporaneamente i tasti Windows + E) e andate a sinistra su Questo PC, per poi cliccare sull'icona corrispondente al telefono (in genere il nome del produttore) Adesso potete sfogliare i contenuti del telefono e trascinare le foto in una cartella sul PC per copiarle. Per farlo, andate nella cartella delle foto, in genere DCIM, e cercate le immagini da trasferire. Potete selezionarne più di una trascinando il cursore del mouse oppure tenendo premuto il tasto Ctrl e cliccando su quelle da trasferire per selezionarle. Ora trascinatele in una cartella del computer oppure cliccate sui tasti Control+C per copiarle e incollatele dove volete con la combinazione di tasti Control+V. A Mac Avete un Mac? In questo caso le procedure per trasferire le foto dal vostro telefono Android sono leggermente diverse (oltre che un po' più limitate), andiamo a scoprirle! Senza cavo Windows ha aperto Collegamento al telefono agli iPhone (sebbene non per le foto), ma i Mac non sono ancora così generosi verso gli utenti del robottino verde, e allo stesso modo anche Google non ha rilasciato Collegamento al telefono per i Mac. Che fare? C'è un'alternativa a Collegamento al telefono di terze parti, gratuita e open source, che funziona piuttosto bene: NearDrop. Per installarla sul Mac, andate alla pagina GitHub del progetto e cliccate su Neardrop.app.zip per scaricare l'app, poi cliccate su Finder (l'icona a forma di faccia sorridente nel Dock), selezionate Download a sinistra e cliccate sul file scaricato tenendo premuto il tasto control. Selezionate Apri, poi andate nella cartella NearDrop e trasferite l'app nella cartella Applicazioni (trascinandola semplicemente). Cliccate su Applicazioni, a sinistra nel Finder, individuate NearDrop e avviatela cliccandoci sopra tenendo premuto il tasto control e cliccando su Apri. Date conferma cliccando ancora su Apri (l'app non è pericolosa, ma essendo scaricata da Internet macOS vuole assicurarsi che siate sicuri). Autorizzate l'invio di notifiche andando nelle impostazioni come richiesto e cliccate sulla scheda NearDrop. Dopo, attivate il pulsante per consentire l'invio di notifiche. Adesso assicuratevi che smartphone Android e Mac siano collegati alla stessa rete Wi-Fi, poi dal telefono Android aprite la Galleria, scegliete una o più foto e toccate l'icona di condivisione ("<"). Toccate Condivisione nelle vicinanze (se non lo vedete, toccate Altro) e selezionate il Mac (potreste dover aspettare anche qualche decina di secondi prima di vederlo). Sul Mac riceverete una notifica in alto a destra, toccate il menu a tendina Opzioni e selezionate Accept. Dopo qualche istante il file sarà trasferito nella cartella Download.

In alternativa, potete trasferire le foto da Android a Mac utilizzando Google Foto e poi scaricandole dal sito, come visto per Windows, oppure i servizi di archiviazione come Dropbox o OneDrive. Sempre come con Windows, potete sempre utilizzare un'app di messaggistica desktop e inviarvi le foto a voi stessi dal telefono. Infine, potete trasferire le foto da Android a Mac tramite Bluetooth. Per farlo, dovete prima attivare la condivisione sul Mac. Andate nelle Impostazioni di sistema cliccando sull'icona a forma di mela morsicata in alto a sinistra e poi selezionando Impostazioni di sistema. Qui cliccate a sinistra su Generali, poi al centro su Condivisione e attivate il pulsante di fianco a Condivisione Bluetooth. Adesso cliccate a sinistra su Bluetooth e assicuratevi che il dispositivo sia rilevabile. Ora andate sul telefono Android, aprite la Galleria o l'app Foto e toccate una foto, oppure toccate e tenete premuta una foto se volete inviarne più di una, poi toccate le altre. Toccate il pulsante di Condivisione (quello che sembra una "<") e nella finestra che appare toccate Bluetooth, poi toccate il nome del vostro computer per avviare il trasferimento. Sia sul telefono che sul computer potreste ricevere una richiesta di connessione, se non li avete mai abbinati: accettatela e sul computer potrebbe esservi chiesto di accettare il trasferimento in entrata. A trasferimento completato, sul computer troverete le immagini generalmente nella cartella Download. Con cavo Trasferire foto da un telefono Android a un Mac non è una soluzione immediata come ci si potrebbe aspettare, in quanto il Mac non supporta il collegamento con Android. Per poterlo aggiungere, dovrete installare un'app piuttosto semplice ma efficace creata da Google, Android File Transfer. Scaricatela da qui cliccando su Download now, poi cliccate sul Finder e cliccate su Download a sinistra. Cliccate due volte su AndroidFileTransfer.dmg e trascinate l'app Android File Transfer nella cartella Applicazioni. Ora collegate il telefono Android al Mac usando il cavo USB in dotazione con lo smartphone. Sul telefono, sbloccatelo e abbassate la barra delle notifiche, per poi toccare la notifica che dice qualcosa a proposito della connessione USB, del tipo Ricarica questo dispositivo tramite USB. Toccatela e si aprirà un menu con una serie di opzioni. Se state usando un cavo da USB-C a USB-C, cercate la sezione USB controllata da nella parte superiore e selezionate Questo dispositivo. Sotto Usa connessioni USB per, selezionate la voce Trasferimento file o MTP (Media Transfer Protocol) o Android Auto. Potete anche scegliere se impostarla sempre o solo una volta. Toccate Consenti e tornate sul computer, dove dovrebbe apparire la finestra di Android File Transfer. In caso non sia così, andate nella cartella Applicazioni e cliccate su Android File Transfer tenendo premuto il tasto control. Cliccate su Apri e date conferma della vostra intenzione di avviare l'app anche se installata da Internet (dovrete farlo solo la prima volta).

Sfogliate le cartelle e individuate DCIM, dove in genere troverete le foto. Poi trascinate e rilasciate le foto che volete trasferire sul computer. Quando avete finito, effettuate l'espulsione del telefono dal Mac e scollegate il cavo USB. Ad Android Condivisione nelle vicinanze Se volete trasferire delle foto dal vostro telefono Android a un altro, il metodo più semplice è utilizzare Condivisione nelle vicinanze. Prendete il telefono su cui volete trasferire le immagini e andate nelle Impostazioni toccando l'icona a forma di ingranaggio nella Home o cassetto app. Toccate Google e in basso toccate la scheda Condivisione nelle vicinanze. Toccate Visibilità del dispositivo e attivate il pulsante di fianco a Visibile ai dispositivi nelle vicinanze. A seconda della vostra situazione, scegliete se accettare contenuti da Tutti (passerà su contatti automaticamente dopo qualche minuto), solo dai Contatti o solo dai Vostri dispositivi.

Andate sul telefono Android da cui volete trasferire le foto, aprite la Galleria, scegliete una o più foto e toccate l'icona di condivisione ("<"). Toccate Condivisione nelle vicinanze (se non lo vedete, toccate Altro) e selezionate il telefono Android a cui volete trasferire le foto. Sull'altro telefono riceverete una notifica, toccatela e accettate il trasferimento. Bluetooth Un altro semplice modo per trasferire le foto da un telefono Android a un altro è attraverso il Bluetooth. Per usarla, assicuratevi che il Bluetooth sia attivo su entrambi i telefoni, cosa che potete controllare abbassando la tendina delle notifiche e verificando che il pulsante con la "B" sia attivo. In alternativa, andate nelle Impostazioni del telefono toccando l'icona a forma di ingranaggio nella Home o nel cassetto delle app e toccando Dispositivi connessi. Qui toccate Preferenze di connessione e poi Bluetooth. Attivate il pulsante di fianco a Bluetooth, poi toccate su entrambi i telefoni Accoppia nuovo dispositivo ed effettuate l'associazione. A questo punto andate sul telefono Android da cui volete inviare la foto, aprite la Galleria o l'app Foto e toccate una foto, oppure toccate e tenete premuta una foto se volete inviarne più di una, poi toccate le altre. Toccate il pulsante di Condivisione (quello che sembra una "<") e nella finestra che appare toccate Bluetooth, poi toccate il nome del vostro computer per avviare il trasferimento. Sul telefono ricevente vi verrà mostrata una notifica di ricezione. Toccate Accetta per il trasferimento delle immagini. Google Foto In alternativa, potete utilizzare Google Foto. Usarlo è semplicissimo, andate sul telefono da cui volete inviare le foto e aprite l'app Foto. Toccate una foto, oppure toccate e tenete premuta una foto se volete inviarne più di una, poi toccate le altre. Toccate l'icona di condivisione e selezionate, sotto la prima riga, con la scritta Invia in Google Foto, il nome del contatto a cui inviare le foto. Nella schermata successiva, potete aggiungere un messaggio, per poi toccare Invia. Il ricevente potrà aprire l'app Foto e toccare la scheda Condivisione per vedere le immagini condivise dall'altro utente. In caso voglia salvarle, può toccare la voce Salva nelle tue foto, subito sotto alle foto, oppure toccare la foto e in alto toccare Salva o, se vuole salvarle sul dispositivo, toccare i tre puntini in alto a destra e poi in basso toccare la voce Scarica. Altri metodi In alternativa, per trasferire delle foto da un telefono Android a un altro si possono utilizzare le app di messaggistica come WhatsApp, Telegram o Signal (o anche via email). Inviate all'altro utente l'immagine con un messaggio e questa verrà ricevuta immediatamente. Se avete tante foto, il modo più semplice per trasferirle può anche essere passare da un computer. Trasferite le foto dal telefono Android a un computer come descritto qui, magari usando la soluzione via cavo, poi scollegate il telefono (facendo attenzione a disconnetterlo prima dal computer) e collegate l'altro telefono, su cui andrete a copiare le foto. A iPhone Se invece volete sapere come trasferire delle foto da un telefono Android a un iPhone, le alternative a vostra disposizione sono più limitate. Google Foto Una soluzione è utilizzare Google Foto, che dovrete prima installare sull'iPhone da App Store. Avviatela, effettuate l'accesso con il vostro account Google e date il consenso ad accedere alle foto sul dispositivo e di inviare notifiche. Sul telefono Android, aprite l'app Foto, toccate una foto, oppure toccate e tenete premuta una foto se volete inviarne più di una, poi toccate le altre. Toccate l'icona di condivisione e selezionate, sotto la prima riga, con la scritta Invia in Google Foto, il nome del contatto a cui inviare le foto (quello con l'iPhone). Nella schermata successiva, potete aggiungere un messaggio, per poi toccare Invia. Il ricevente potrà aprire l'app Foto e toccare la scheda Condivisione per vedere le immagini condivise dall'altro utente. In caso voglia salvarle, può toccare la voce Salva nelle tue foto, subito sotto alle foto, oppure toccare la foto e in alto toccare Salva o, se vuole salvarle sul dispositivo, toccare i tre puntini in alto a destra e poi in basso toccare la voce Scarica. Altri metodi Come tra dispositivi Android, potete trasferire foto tra un telefono del robottino verde e un iPhone utilizzando un'app di messaggistica, come WhatsApp, Telegram o Signal, oppure, nel caso dobbiate trasferire più foto, potete copiarle prima su un computer e poi dal computer caricarle sul telefono.

Domande e risposte

Come trasferire tutte le foto da Android a PC? Se volete trasferire tutte le foto da un telefono Android a un computer Windows, il modo più semplice è farlo tramite cavo USB. Collegate il telefono o tablet del robottino verde al computer e toccate (sul dispositivo mobile) la notifica con la voce del tipo Ricarica questo dispositivo tramite USB. Sotto Usa connessioni USB per, selezionate la voce Trasferimento file o MTP (Media Transfer Protocol) o Android Auto. Andate sul computer e se non si apre automaticamente la finestra di Esplora file sulla memoria del telefono, cliccate a sinistra su Questo PC e poi selezionate il telefono. Copiate il contenuto della cartella delle foto (in genere DCIM) in una cartella sul computer, poi effettuate l'espulsione del telefono dal computer e scollegatelo.

Come si fa a trasferire le foto da un telefono all'altro? Se volete trasferire delle foto da un telefono a un altro, potete utilizzare Condivisione nelle vicinanze, il Bluetooth o Google Foto. Qui potete trovare le indicazioni su come fare.