Attenzione, però. Come vedremo nell'articolo, non tutte le licenze sono uguali, e non tutte sono trasferibili. Per questo abbiamo specificato "a seconda della vostra situazione". Ma niente paura, vi spiegheremo tutto a breve, non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come fare un'installazione pulita di Windows .

Ma perché comprarne una nuova? A seconda della vostra situazione, potreste essere in grado di trasferirla dal vecchio PC: andiamo a vedere come trasferire la licenza di Windows , da un altro PC, su SSD o su un altro account.

Quando acquistate un computer che non sia un Mac, a parte rare eccezioni troverete una copia di Windows già preinstallata, ma se ve lo assemblate da soli potrebbe non essere così e avrete bisogno di una licenza.

Indice

Come sapere se si può trasferire la licenza di Windows

Forse non ci pensate mai, perché in genere comprate un computer con Windows già preinstallato, ma Microsoft utilizza due soluzioni diverse per distribuire il suo sistema operativo ai consumatori: attraverso le licenze Retail e attraverso i produttori, ovvero le licenze OEM (Original Equipment Manufacturer, dette anche licenze digitali, o diritti digitali).

La differenza non è da poco, in quanto le licenze digitali sono un metodo di attivazione in Windows 10 e Windows 11 che non richiede l'immissione di un codice Product Key, in quanto questo è preinstallato nel PC e associato all'hardware (il codice Product Key si può comunque trovare sulla confezione del dispositivo o sul certificato di autenticità, COA, allegato al dispositivo). In questo caso, Windows è attivato con una licenza digitale collegata al tuo account Microsoft.

Nel caso invece acquistiate una copia di Windows separatamente, avrete invece bisogno di attivare la licenza di Windows attraverso la Product Key che troverete su un'etichetta o su una scheda all'interno della confezione. La Product Key è un codice a 25 cifre (con questo aspetto: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX).

Quindi una licenza OEM, in quanto associata alla scheda madre di un computer, non può essere trasferita a un altro computer (al limite potete associare il computer a un altro account, ma non la licenza stessa).

Se però avete eseguito l'aggiornamento a Windows 10 Pro da Windows 10 Home acquistando l'aggiornamento tramite il Microsoft Store, potete trasferire la licenza a un nuovo computer perché il codice Product Key verrà convertito in una licenza digitale collegata al vostro account Microsoft.

Viceversa, la licenza OEM può essere trasferita su un altro computer e non c'è un limite al numero di volte in cui potete farlo, ma dovete sempre disattivare l'installazione precedente in quanto non potete usare il codice Product Key su più computer. L'unico problema può essere rappresentato da eventuali errori in fase di attivazione, e in quel caso dovete contattare l'assistenza Microsoft.

Quindi in questo articolo spiegheremo come trasferire la licenza digitale, ma prima di tutto vorrete sapere come distinguere le due licenze.

Se non siete sicuri del tipo di licenza di Windows che avete installato sul computer, potete controllarla rapidamente in questo modo.

Premete il tasto Windows, poi scrivete cmd e cliccate con il tasto destro del mouse sulla voce Prompt dei comandi, per poi selezionare la voce Esegui come amministratore (o a destra cliccate direttamente su Esegui come amministratore) e cliccate su Sì.

Ora digitate il seguente comando, per poi premere Invio:

slmgr -dli

Verrà visualizzata una finestra di dialogo di Windows Script Host con le informazioni richieste, ovvero di fianco alla voce Descrizione vedrete la scritta OEM_DM Channel, per le licenze OEM, o Retail per le licenze digitali.