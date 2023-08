PayPal è una delle piattaforme più popolari per inviare denaro ed effettuare acquisti online, ma potreste anche essere voi a ricevere dei soldi, magari perché avete venduto qualcosa su eBay o per un rimborso per un regalo fatto tra amici. Qualunque sia il motivo, ora volete sapere non solo come trasferire soldi da PayPal al conto, ma anche quanto costa. Si tratta di un'operazione semplicissima da completare, mentre se volete sapere come farlo sul conto di un'altra persona la procedura è un po' diversa. Andiamo a scoprire come fare, accennando anche a come effettuare la stessa operazione ma su una carta, oltre a ricordarvi come ricaricare un account PayPal.

Indice

Come trasferire soldi da PayPal a conto bancario

Avete aperto un conto su PayPal e avete ricevuto del denaro. A questo punto si pone il problema di come trasferire i soldi da PayPal al conto. A disposizione avete due alternative, ovvero il trasferimento diretto o il bonifico, operazione che in questo secondo caso vi permette di inviare il denaro a chi volete voi. Sul proprio conto Una volta aperto un conto su PayPal avrete sicuramente aggiunto una carta o un conto corrente per effettuare gli acquisti su Internet. In caso non abbiate ancora aggiunto un conto corrente e vogliate sapere come fare, avviate un browser di vostra scelta e andate sulla pagina principale di PayPal. Qui cliccate in alto a destra su Accedi e nei campi appositi inserite i vostri dati di accesso, email e password. Cliccate sul pulsante Accedi e se avete impostato un'autenticazione a due fattori date l'autorizzazione a seconda del metodo che avete scelto tra codice OTP, da SMS, WhatsApp o app di Autenticazione, conferma sull'app o una chiamata. Cliccate su Avanti e sarete nella Home del vostro conto PayPal. A questo punto per aggiungere un conto corrente dovrete cliccare sul pulsante Wallet in alto. Ora, sempre in alto, cliccate su Collega un conto bancario. Si aprirà una finestra in cui vi si ricordano i vantaggi che otterrete associando un conto bancario, come trasferire denaro, inviare denaro ad amici e parenti o effettuare pagamenti in sicurezza. Nel campo Codice IBAN inserite l'IBAN (sotto sono indicati i Paesi i cui IBAN sono supportati), poi cliccate sul pulsante Accetta e collega. Da app per dispositivi mobili, la procedura è in tutto e per tutto simile. Installate l'app da Google Play o App Store, effettuate l'accesso inserendo la vostra email e password ed eventualmente autorizzando l'operazione tramite autenticazione a due fattori. Nella schermata principale, toccate in basso a destra Wallet e nella pagina che si apre toccate il pulsante "+". Dal basso spunterà una finestra, selezionate Conti bancari e nella pagina successiva inserite il vostro IBAN nel campo apposito, dopodiché toccate il pulsante in basso Collega il conto bancario. Il conto però non sarà immediatamente attivo, perché entro tre giorni dalla richiesta PayPal depositerà una piccola somma di denaro (0,01 euro) sul vostro conto. Associato a questo pagamento, troverete un codice a quattro cifre. Quando riceverete questa somma di denaro, dovrete tornare sul sito, cliccare su Wallet e poi cliccare sulla voce Non confermato accanto al conto da confermare. Si aprirà una finestra dove potrete immettere il codice di quattro cifre ricevuto. Cliccate su Conferma e il conto sarà confermato (avete tre tentativi a disposizione, dopodiché non potrete aggiungere il conto). A questo punto, siete pronti per trasferire il denaro da PayPal al vostro conto bancario. Per farlo, cliccate su Wallet e poi cliccate sul pulsante Trasferisci denaro sulla destra. Nella schermata successiva cliccate su Trasferimento sul conto bancario e potete scegliere tra due possibilità: Immediato, per avere un passaggio immediato del denaro (sulla carta), a cui si applica una tariffa dell'1%, con un minimo di 0,25 euro e un massimo di 10 euro. Standard, è invece il trasferimento non immediato, che potrebbe richiedere fino a cinque giorni lavorativi ed è sempre gratuito.

Selezionate la voce che preferite, per esempio 1-3 giorni e cliccate su Avanti. Ora potete inserire l'importo da trasferire al vostro conto corrente. Cliccate su Avanti e se tutto è a posto, cliccate su Trasferisci [importo] EUR ora. Entro tre giorni lavorativi l'importo sarà disponibile sul vostro conto. Da app, la procedura è molto simile. Entrate nell'app e toccate il vostro saldo PayPal. Toccate Trasferisci denaro, poi la procedura sarà come da sito. Per evitare problemi, assicuratevi che il nome sul vostro conto PayPal deve corrispondere a quello riportato sul conto bancario, e tenete presente che se il trasferimento non dovesse riuscire, vi sarà addebitata una tariffa per storno bancario. Inoltre, se trasferite denaro da un saldo in valuta estera, sarà applicata una tariffa di conversione e non potete annullare una richiesta di trasferimento di denaro. Su altri conti tramite bonifico Oltre al trasferimento di denaro, PayPal vi consente di inviare denaro a qualunque conto bancario tramite bonifico. Questo sistema utilizza Xoom, un servizio dell'azienda che vi chiederà delle tariffe in base al denaro trasferito, a partire da 0,99 euro. Da sito, effettuate l'accesso e cliccate in alto sulla scheda Invia e richiedi. Ora cliccate su Invia denaro a un conto bancario. Ora vi verrà richiesto di accettare le condizioni d'uso, se non avete mai utilizzato il servizio, poi cliccate su Invia a un nuovo contatto (se non ne avete mai inserito uno) e selezionate il Paese di destinazione, molto probabilmente Italia. Nella pagina successiva, inserite l'importo, che non può essere inferiore a 8,67 euro, e vi verranno mostrate le spese di commissione cliccando su Mostra le tariffe per questa transazione. Cliccate sul pulsante Avanti, poi selezionate Bonifico bancario e cliccate sul pulsante Avanti, infine potete inserire l'IBAN del conto corrente a cui volete trasferire il denaro. Digitate i dati del contatto a cui volete inviare il denaro e, dopo esservi assicurati che tutto sia a posto, confermate il bonifico.

A questo punto dovete scegliere il metodo di pagamento da utilizzare per l'invio del denaro, e dopo aver effettuato la selezione cliccate su Avanti. Infine, vi verranno mostrati tutti i dati relativi alla transazione, compresa la data di accredito sul conto di destinazione e, se tutto è in regola, cliccate sul pulsante Invia.

Come trasferire soldi da PayPal a conto corrente: costo

Trasferire soldi da PayPal su un conto ha dei costi diversi a seconda della procedura che effettuate. Se optate per il trasferimento standard, ovvero che richiede da 1 a 5 giorni lavorativi, senza conversioni di valuta, il trasferimento è sempre gratuito. Se invece scegliete il trasferimento immediato, PayPal applicherà una tariffa dell'1% sulla transazione, da un minimo di 0,25 euro a un massimo di 10 euro. In alternativa, se dovete inviare del denaro ad altri conti, dovrete usare Xoom, il servizio di PayPal che consente di inviare denaro su conti corrente o carte in 130 Paesi del mondo. Questo servizio ha una commissione proporzionale alla cifra da trasferire, che va da un minimo di 0,99 euro a salire. Per esempio, a partire da 150 euro si pagano 1,49 euro, da 225 euro se ne pagano 1,99 e così via. Potete scoprire l'importo in questa pagina (per l'Italia).

Come trasferire soldi da PayPal a carta

Ma cosa fare se volete trasferire i soldi dal conto PayPal alla vostra carta? La procedura non solo è possibile, ma parimenti semplice, anche se tenete presente che ha un prezzo: 1% della transazione, con un minimo di 0,25 euro e un massimo di 10 euro di commissioni. Qui potete trovare la nostra guida dedicata, ma brevemente, per farlo da PC andate sul sito PayPal ed effettuate l'accesso cliccando su Accedi in alto a destra. Poi cliccate su Wallet in alto e nella pagina successiva cliccate su Trasferisci denaro. Nella schermata successiva, cliccate su Trasferisci su conto bancario e scegliete il trasferimento che preferite, Standard o Immediato (le commissioni sono le stesse), con l'elenco delle carte disponibili che avete precedentemente associato all'account PayPal. Cliccate sulla carta alla quale volete trasferire il denaro e cliccate su Avanti, poi inserite l'importo da trasferire e cliccate su Avanti. Confermate l'intenzione di procedere, ed eventualmente PayPal potrebbe chiedere conferma della vostra identità, poi controllate il riepilogo dell'operazione e infine cliccate su Trasferisci [importo] EUR. Questa procedura vale per qualunque tipo di carta, quindi in caso vi stiate chiedendo come trasferire denaro da PayPal a carta PostePay, Hype, Revolut, Visa, MasterCard, di debito o altro, i passi da compiere sono sempre gli stessi.

Domande e risposte

Quanto costa trasferire i soldi da PayPal al conto corrente? Se volete sapere quanto costa trasferire i soldi da PayPal al conto corrente, sappiate che i trasferimenti PayPal verso il conto corrente associato sono sempre gratuiti, al netto di eventuali cambi di valute. Trasferire i soldi su altri conti bancari ha invece una commissione minima di 0,99 euro a salire.

Quanti soldi posso trasferire da PayPal? I limiti preimpostati per PayPal sono 2.500 euro di invio in un anno, 1.000 euro di prelievo massimo l'anno e 750 euro di prelievo massimo in un mese.