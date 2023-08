Ogni Identity Provider , la società che gestisce la vostra identità digitale e vi permette di usarla per accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate o dell'INPS, per esempio, ha infatti una propria procedura per questa operazione: andiamo a scoprire come usarla per i servizi più popolari, come quello di Aruba, delle Poste e InfoCert, oltre a ricordarvi come usare la CIE al posto dello SPID .

Avete fatto lo SPID e lo usate per interagire con i siti della Pubblica Amministrazione, ma avete cambiato numero di cellulare ? Per questo vi potrebbe interessare sapere come trasferire SPID su un altro telefono .

Come trasferire SPID Aruba su un altro telefono

Ci siamo quasi. A questo punto sarete nella schermata I miei account dove potrete visionare i codici OTP generati automaticamente dall'app ogni 30 secondi. Tornate al computer e cliccate in basso a destra su Prosegui, poi inserite il codice OTP che vedete sull'app. Cliccate su OK per terminare la procedura.

Ora, sull'app, se il codice di attivazione è stato inserito mediante scansione del codice QR, il campo Descrizione sarà precompilato in automatico con il vostro nome utente , quindi sarà sufficiente toccare Attiva.​ In alternativa, se avete inserito il codice manualmente, dovrete inserire nel campo Descrizione il vostro nome utente e poi toccare Attiva.

Inseritelo nel campo apposito o in alternativa scansionate il codice QR toccando l'icona del codice QR sulla destra. Potreste dover disattivare il Wi-Fi e utilizzare la connessione dati del telefono, in caso riceviate il messaggio di errore Codice di attivazione errato .

A questo punto riceverete un codice di verifica via SMS al nuovo numero di cellulare appena indicato: inseritelo nel campo vuoto di fianco a Codice di verifica e cliccate in basso a destra su Conferma.

Ora vi troverete nella pagina Modifica cellulare. Digitate il nuovo numero di cellulare nel campo vuoto di fianco a Il tuo cellulare . In caso vogliate cambiare prefisso internazionale, cliccate prima sull'icona a forma di mappamondo, sulla sinistra. Successivamente, cliccate su Modifica, in basso a destra.

A questo punto, inserite nei campi appositi il vostro nome utente e il codice di emergenza ricevuto in fase di attivazione, poi cliccate su Procedi. Il codice di emergenza è nella email che avete ricevuto all'attivazione del vostro SPID, ma se per qualche motivo non riusciste a trovarlo potete seguire la procedura cliccando su Hai dimenticato il codice di emergenza? .

In alternativa, se per esempio non avete più a disposizione il vecchio telefono, cliccate sulla voce Non puoi generare il codice? .

Ma cosa fare in caso di cambio telefono ? Per quanto riguarda Aruba, potete riconfigurare facilmente l'app Aruba OTP utilizzando quest'ultima e il sito selfcare SPID , e per questo il Provider consiglia di utilizzare due dispositivi diversi per l'operazione: il dispositivo mobile su cui impostare l'app e un PC (Windows o Mac) da cui consultare la schermata del browser. Ecco come procedere.

Come trasferire SPID Poste su un altro telefono

Nel primo caso, riceverete una notifica sul telefono, dovrete toccarla e poi effettuare l'accesso tramite codice PosteID o cliccare su Prosegui per effettuare autenticazione biometrica, poi potete tornare sul computer. Nel secondo caso, cliccate su Prosegui con SMS e riceverete un codice via SMS. Inseritelo nel campo apposito e potrete accedere al servizio richiesto.

Inserite la vostra email e password per effettuare l'accesso e cliccate su Accedi, poi dovrete verificare la vostra identità tramite app PosteID. Qui cliccate sulla voce Voglio ricevere una notifica sull'App PosteID oppure in basso su Accedi tramite codice SMS , in caso non possiate utilizzare l'app PosteID.

Se invece siete in possesso del vecchio numero o comunque potete utilizzare l'app PosteID sul vecchio telefono, vediamo come effettuare il trasferimento al nuovo numero.

In caso non sia così, perché per esempio avete perso il telefono o vi è stato rubato, dovrete contattare il servizio clienti al numero 06.977.977.77 , attivo dal lunedì al sabato esclusi i festivi, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 al costo di una normale chiamata da cellulare o da linea fissa.

Questa è una condizione necessaria per la verifica della vostra identità ed entrare nel sito PosteID in modo da poter utilizzare il servizio di variazione.

Ma come cambiare il numero di telefono per lo SPID Poste? Per farlo, tenete però presente che dovete poter utilizzare il numero di telefono precedente o quantomeno avere accesso al dispositivo in questione per usare l'app PosteID .

Nella homepage del sito PosteID, cliccate sulla scheda in alto I tuoi dati e poi sul pulsante in basso Modifica . Ora scorrete verso il basso e cliccate sulla voce I tuoi dati . Si aprirà il menu relativo e alla voce Numero di cellulare certificato cliccate sul numero attualmente attivo.

Come trasferire SPID InfoCert su un altro telefono

InfoCert è un altro popolare Provider per la gestione della propria identità elettronica, e come Poste non consente di effettuare la modifica del numero di telefono associato in caso non siate in possesso del numero di cellulare associato al vostro account sul quale ricevere i codici OTP.

Se questo fosse il caso, dovrete chiedere una revoca del vostro account SPID compilando questo modulo e inviandolo via PEC all'indirizzo revoca.spid@legalmail.it. In questo modo potrete utilizzare nuovamente l'email registrata in precedenza e richiedere un nuovo SPID InfoCert ID.

Se invece avete accesso al numero di cellulare da cambiare, vediamo come procedere. Per prima cosa, andate alla pagina del servizio My InfoCert per accedere al SelfCare. Qui inserite il vostro nome utente (indirizzo email) e password InfoCert e cliccate su Accedi. Nella pagina successiva, andate su Informazioni personali e scorrete in basso fino a Dati di contatto.

Qui, accanto al vostro numero di cellulare da cambiare, cliccate sulla scritta in azzurro Modifica.

Inserite il nuovo numero di cellulare nel campo apposito e cliccate sulla scritta in blu Richiedi codice di conferma. Riceverete un SMS con un codice da inserire nel campo apposito e cliccate su Verifica per verificarlo.

A questo punto, InfoCert, per convalidare il nuovo numero e garantire la sicurezza del vostro account InfoCert ID, invierà un codice OTP anche al vecchio numero di cellulare. Inseritelo nel campo richiesto e cliccate su Avanti. A questo punto, potrete utilizzare l'app MyInfoCert con il nuovo numero.