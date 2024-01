Come trasferire Whatsapp da Android ad Android senza Google Drive

WhatsApp ha un metodo semplicissimo per trasferire chat, foto e video da un telefono Android a uno nuovo: il backup dei dati su Google Drive. Ma c'è un problema: da inizio 2024 questa soluzione occuperà lo spazio disponibile sul proprio account Google, il che significa che si andrà a sommare allo spazio occupato dalle email di Gmail, dalle foto di Google Foto e ai documenti della suite Google Docs.

E se questi dati sommati dovessero occupare più di 15 GB, WhatsApp non effettuerà più backup su Google Drive, il che significa che in caso doveste cambiare telefono Android non potrete utilizzare questo sistema a meno di non pagare per un piano Google One. Che fare? Non disperate, avete diverse opzioni a vostra disposizione: andiamo a vedere come trasferire WhatsApp da Android a Android senza Google Drive.

La popolare app di messaggistica ha infatti sviluppato una comodissima soluzione di trasferimento chat, ma in caso per qualche motivo preferiate non utilizzarla ci sono delle alternative a vostra disposizione: vediamo quali sono, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come fare il backup di WhatsApp.