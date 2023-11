Come trasformare lo smartphone in uno scanner digitale

Con l'evoluzione delle tecnologie, le fotocamere integrate nei dispositivi smartphone hanno assunto rilevanza, spingendo i produttori a perfezionarle non solo per ottenere immagini di alta qualità, ma anche per renderle adatte a svariate applicazioni. L'introduzione di app specializzate ha potenziato la versatilità dei moderni smartphone, consentendo di fungere efficacemente da scanner digitale per documenti, testi e foto. Questo avanzamento, in particolare, consente di trasformare uno smartphone con fotocamera di qualità in una valida alternativa agli scanner tradizionali.

Nel contesto di questa evoluzione, esploreremo due delle migliori applicazioni gratuite dedicate a questo scopo. La prima di esse è Google FotoScan, un'app progettata per la scansione e la digitalizzazione di fotografie stampate utilizzando la fotocamera del telefono. Oltre alla semplice acquisizione di un'immagine della foto cartacea, l'app offre opzioni avanzate per creare scansioni digitali migliorate. FotoScan è accessibile sia su piattaforma iOS sia Android. Se invece si è alla ricerca di un'app più orientata alla scansione di documenti, Microsoft Lens: PDF Scanner è una delle migliori soluzioni gratuite in questo ambito.

Ideale per la scansione di documenti, lavagne d'ufficio e altro ancora, questa applicazione consente anche la conversione delle immagini in formati PDF e file di Word, Excel e PowerPoint. Anche in questo caso, l'app è disponibile gratuitamente per entrambe le piattaforme, iOS e Android.