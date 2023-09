Non perdiamo altro tempo e scopriamo come fare, oltre a ricordarvi come trasformare un vecchio PC in un Chromebook .

Avete acquistato un nuovo computer e abbandonato il vecchio, ma perché lasciarlo in un armadio inutilizzato quando potrebbe servire a una serie di scopi? Per esempio potrebbe interessarvi sapere come trasformare un vecchio PC in un media center / NAS ,

Cos'è un media center

E tutto questo è accessibile da un'unica interfaccia, gestibile attraverso una tastiera e mouse come se fosse un computer normale. Pensate possa fare al caso vostro? Allora tutto quello che dovete fare è controllare che il computer soddisfi dei requisiti per garantirvi un'esperienza ottimale, e poi scegliere la piattaforma adatta alle vostre esigenze.

Un media center, centro multimediale in italiano, è un computer dove potete salvare e organizzare i vostri contenuti digitali, tra cui musica , foto e video , e che potete utilizzare per inviarli a un TV o a degli altoparlanti.

Avete deciso di riutilizzare il vostro vecchio PC , ma cosa? Le alternative sono diverse, ma qui analizzeremo le più semplici e comuni, ovvero trasformarlo in un media center o in un NAS. Quello che scegliete ovviamente dipende dalle vostre necessità, quindi vediamo cosa significano queste due espressioni e cosa comportano.

Come trasformare un PC in un media center

Adesso potete installare il programma per trasformare il vostro computer in un media center, ma prima dovete fare alcuni controlli.

Per prima cosa, se quasi tutti i PC capaci di connettività Internet ad alta velocità possono essere trasformati in un media center, è importante assicurarsi che il vostro sia abbastanza potente da svolgere le attività richieste, il che è ancora più vero se volete utilizzarlo per giocare ai videogiochi (in questo caso dovrà avere una GPU abbastanza potente).

Capirete quindi che le specifiche varino a seconda delle attività che vi aspettate dal dispositivo. Se volete usarlo per vedere film e foto senza troppe pretese, per esempio, Plex indica come specifiche minime Windows 10 o Windows Server 2016 (o macOS 10.13 o anche Linux Ubuntu 16.04), una CPU almeno i3 o di potenza comparabile e almeno 2 GB di RAM. Come vedete, non sono richieste eccessivamente esigenti, ma vecchi PC potrebbero avere problemi con la transcodifica. Inoltre è una buona idea pensare di installare una memoria più capiente in modo da poter ospitare la vostra libreria di contenuti. Ma questo si può benissimo fare in un secondo momento.

Plex

Plex è una delle opzioni più popolari, che consente di trasmettere in streaming tutto, dalla TV in diretta ai programmi web preferiti, alla musica e ai podcast da un'unica applicazione. Ha anche diverse funzionalità che consentono di gestire i vostri file multimediali all'interno dell'app, e in più anche una varietà di film e programmi TV gratuiti da trasmettere in streaming. Tuttavia, la configurazione iniziale può essere un po' complicata, inoltre Plex offre Plex Pass, il piano in abbonamento a pagamento che apre una serie di opzioni, tra cui la registrazione dei canali TV, la sincronizzazione con i dispositivi e con i servizi cloud come Dropbox o Google Drive.

Plex è un software di media center con un modello client-server, per cui dovete utilizzare il software Plex Media Server, insieme all'app front-end Plex.

Per installare Plex, andate sul sito del servizio e cliccate su Download di fianco al vostro sistema operativo.

Successivamente in alto cliccate su Apps & Devices e selezionate il vostro dispositivo per scaricare l'app frontend cliccando su Download.

Poi potete installare il Media Server. Se siete su Windows, cliccate su volte su PlexMedia-Server-[numero versione].exe e cliccate in sequenza su Sì, Installa e Sì, per poi cliccare su Lancia per avviare l'app.

Da Mac, cliccate sui pulsanti control e clic sul file PlexMedia-Server-[numero versione].zip e selezionate Apri. Poi trascinate l'app PlexMedia-Server nella cartella Applicazioni. Qui cliccateci sopra premendo il tasto control e selezionate Apri (è necessario solo la prima volta). Date conferma di volerla aprire.

A questo punto, dovrebbe aprirsi automaticamente una finestra del browser e potete creare il vostro account, procedura che potete effettuare cliccando su Continue with email o usando i vostri account Google o Facebook. Se usate l'email, per creare un account cliccate su Sign up with email e inserite i vostri dati di accesso.

In caso non avvenga, cliccate sull'icona ">" in basso a destra nella barra delle applicazioni su Windows, mentre su macOS si trova in alto nella barra dei menu. Cliccate su Apri Plex.