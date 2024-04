Prima di iniziare, considerata anche la stretta affinità con il discorso che stiamo sviluppando, vi suggeriamo di leggere la nostra guida su come condividere lo schermo del telefono sulla TV , che ha, invece, carattere più generale, essendo realizzata anche per gli utenti Apple .

Se avete necessità di trasmettere lo schermo di Android sul televisore di casa, sappiate che il "robottino verde" integra alcune soluzioni utili allo scopo. E non sono, peraltro, poco diffuse, perché le casistiche per cui tali opzioni vengono utilizzate dagli utenti sono davvero molteplici. Immaginate, ad esempio, di trovarvi a casa di amici e di voler far vedere le fotografie delle vacanze appena trascorse: anziché mostrare il display dello smartphone, è possibile proiettare tutto sul "grande schermo". Vediamo come fare.

Indice

Come trasmettere schermo Android su smart TV wireless

Dovete sapere, innanzitutto, che Google ha introdotto, a partire da Android 5 Lollipop, una funzione denominata "Mirror Casting" tramite la quale si può trasmettere schermo Android su smart TV.

Questa opzione si trova su tutti i moderni cellulari, anche quelli con ormai qualche anno di militanza (purché abbiano almeno Android 5 come sistema operativo) e consente di eseguire il mirroring dello schermo del telefono su una TV che supportano il protocollo Miracast, creato appositamente per lo scopo.

Se decidete di trasmettere schermo Android su TV wireless, tenete conto di queste indicazioni:

Mantenete il dispositivo in modalità orizzontale

Mantenete il dispositivo a una distanza non troppo lontana dal TV.

Essendo Android modellato differentemente da ogni produttore, che adotta una propria interfaccia proprietaria con annesse impostazioni dedicate, trovare la funzione Mirror Casting potrebbe richiedere dei passaggi diversi. Peraltro, questa stessa opzione potrebbe chiamarsi in modo diverso a seconda dello smartphone in uso: ad esempio, sui dispositivi Samsung tale funzione prende il nome di "Smart View", mentre sugli Xiaomi si chiama semplicemente "Cast".

Non potendo, quindi, proporvi un percorso univoco, vi suggeriamo qualche dritta per trovare la funzione dedicata, comunque inclusa all'interno delle impostazioni del dispositivo (smartphone o tablet): sfruttate la barra di ricerca integrata nell'appena menzionata app (generalmente si trova in cima all'applicazione Impostazioni) e digitate le parole mirroring, cast, screen cast, condivisione schermo o parole affini, per recuperare il percorso dedicato.

In alternativa, potete andare nelle Impostazioni del telefono e toccate la sezione Dispositivi connessi (o Connessioni, in base al modello). Dopodiché selezionate Trasmissione (o Trasmetti). Se non vedete il TV, toccate in alto a destra i tre puntini e selezionate Attiva display wireless.

Se il vostro televisore supporta il protocollo Miracast, vi basterà pigiare sullo smartphone sull'opzione per trasmettere lo schermo e attendere che la TV appaia nell'elenco di dispositivi vicini a cui il telefono può connettersi. A questo punto, pigiate il nome del televisore per far sì che lo smartphone o il tablet si connetta ad essa entro pochi secondi.

A questo punto, tutto ciò che viene visualizzato sul display del tuo telefono o tablet verrà visualizzato anche sulla TV. Ciò significa che tutti gli avvisi e le notifiche verranno trasmessi affinché tutti possano vederli.

Se il vostro televisore non supporta il protocollo Miracast, è necessario acquistare un dispositivo esterno, come Chromecast, NVIDIA Shield o Fire TV, per condividere lo schermo del cellulare su TV. Vediamo come.

Come trasmettere schermo Android su TV tramite Chromecast

Potete anche trasmettere lo schermo Android su TV utilizzando l'app Google Home, scaricabile dal Play Store tramite il badge riportato qui di seguito. Questa soluzione è molto indicata se avete in casa una Chromecast (il dingle HDMI di Google), oppure uno streaming box.

Scarica da Play Store

In questo caso, vi basterà aprire l'app e selezionare il dispositivo collegato alla porta HDMI del TV, cliccando a lungo l'icona Chromecast e selezionando il pulsante Trasmetti schermo.

Come trasmettere schermo Android su TV tramite Fire TV Stick