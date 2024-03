Quante volte avete sentito una canzone, magari in un bar o mentre guardavate un film, e avreste poi voluto riascoltarla? Oppure vi sarà capitato di non riuscire a togliervi dalla mente una melodia, ma non potete ascoltarla perché non siete in grado di ricordarne il titolo?

Che fare in questi casi? Per fortuna la tecnologia corre in nostro aiuto: andiamo a vedere come trovare una canzone senza sapere il titolo. Perché ci sono diversi strumenti, come assistenti vocali, app o siti Web, in grado di identificare una musica.

Non solo, ma in mancanza di meglio potete persino canticchiare o fischiettare un motivo: anche in questo caso potrete risalire al titolo. Scopriamo quali sono i metodi più efficaci, anche integrati nel vostro telefono o computer.