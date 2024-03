Come trovare indirizzo IP su Mac e cambiarlo

In questa guida vedremo come trovare indirizzo IP Mac

L'indirizzo IP è un po' come l'indirizzo di casa riportato in un elenco telefonico: serve, cioè, ad identificare un dispositivo connesso a Internet, in modo che sia facilmente riconoscibile. A volte conoscere questo dato, che tecnicamente si identifica in una stringa di numeri univoca, è fondamentale per eseguire certe operazioni, tra cui controllare i computer a distanza. Questa funzione è spesso utilizzata nei contesti lavorativi, generalmente quando si ha bisogno di una mano e si contatta l'assistenza: in tali casi, l'operatore chiede, per l'appunto, all'utente di condividere l'indirizzo IP della macchina, dimodoché possa prenderne il controllo attraverso programmi appositi. Ma dove si trova l'indirizzo IP del Mac? Se state utilizzando un computer Apple, sappiate che è molto semplice recuperare questo dato: basta giusto entrare nelle Preferenze di sistema e proseguire nella sezione apposita, come vedremo tra un attimo. Ma ci sono anche altre "strade" ancora più brevi. Se desiderate avere maggiori approfondimenti su cos'è l'indirizzo IP e come vedere la propria sequenza di numeri, specie se siete utenti Windows o utilizzate uno smartphone o un tablet (Android o iOS, sì perché l'indirizzo IP è presente anche su tali device), vi suggeriamo di leggere anche la nostra guida dedicata.

Indice

Come trovare indirizzo IP Mac

Per vedere indirizzo IP Mac è necessario, come anticipato poc'anzi, entrare nelle Preferenze di sistema. Accedete, innanzitutto, al Launchpad e cliccate sulla voce appena menzionata, quindi pigiate sull'icona Rete e selezionate la connessione Wi-Fi o Ethernet in uso dal pannello di sinistra. In alternativa, potete cliccare sull'icona del collegamento a Internet in alto a destra e poi su Preferenze Rete, entrando successivamente nella finestra delle connessioni e selezionando la rete corrente. A questo punto, l'indirizzo IP privato che identifica il vostro Mac è posto al centro, in piccolo, sotto lo stato di connessione. Segnatelo da qualche parte e sfruttatelo in quei programmi in cui è richiesta tale informazione. Per completezza vi diciamo che esiste un altro metodo, forse ancora più rapido, per visualizzare indirizzo IP del Mac. Tutto quello che bisogna fare è tenere premuto il tasto option e cliccare sull'icona delle connessioni in alto a destra: tale comando farà apparire un menu informativo contenente tutte le informazioni sulle connessione attive, tra le quali campeggia, per l'appunto, anche l'indirizzo IP. Comodo, non è vero? Per trovare l'indirizzo IP pubblico viene in soccorso Google. Vi basterà digitare direttamente nel campo di ricerca Google le parole "what is my ip" per far aprire una pagina web che mostrerà, per l'appunto, l'indirizzo IP pubblico. Per informazioni specifiche è comunque possibile utilizzare i siti What Is My IP Address o WhatIsMyIP che mostrano anche dati relativi alla posizione (il nodo di rete a cui siete connessi, non il vostro computer) e molto altro. A questo proposito, è importante spiegare brevemente la differenza tra indirizzo IP pubblico e indirizzo IP privato, visto che siamo nell'argomento, rimandandovi comunque alla guida dedicata che abbiamo richiamato a inizio articolo per ulteriori specificazioni: IP pubblico è quello con cui il computer comunica con Internet ed è l'indirizzo IP del router. Questo è assegnato dal provider di servizi internet (ISP), vale a dire il vostro operatore

Come trovare indirizzo IP iPhone

Dal momento che parliamo di prodotti Apple, può essere utile sapere come trovare indirizzo IP iPhone o iPad. La procedura, in questo caso, è pressoché univoca, considerata la stretta affinità che intercorre tra i sistemi operativi iOS e iPadOS. L'informazione in questione è riportata nelle impostazioni di sistema. Sbloccate, quindi, il vostro dispositivo e aprite l'app Impostazioni, caratterizzata da un'icona grigia con un ingranaggio al centro, quindi entrate nella sezione relativa alla rete Wi-Fi. Collegatevi alla rete e cliccate sull'icona (i) posta di fianco per entrare nel dettaglio: scorrendo verso il basso campeggeranno senz'altro le voci IPv4 e IPv6 (laddove disponibile) ed è proprio lì che troverete i vostri indirizzi IP.

Come cambiare indirizzo IP Mac

Una delle domande più ricorrenti in rete sull'argomento che stiamo approfondendo è relativa alla possibilità di cambiare indirizzo IP. La risposta è affermativa. Vi basterà sapere che è possibile cambiare in automatico l'indirizzo IP connettendovi a una rete VPN (a proposito, sapete come funzionano le VPN e come configurare una VPN su iPhone e iPad?) o a un server proxy, che avranno come conseguenza il cambio del solo indirizzo IP del dispositivo, senza intaccare gli altri connessi alla stessa rete. Come abbiamo già detto nell'articolo dedicato, il vantaggio della VPN è di navigare in modo anonimo. Ma c'è da dire, anche, che la rete VPN aiuta ad aggirare i siti web con restrizioni per favorire l'accesso ai contenuti. All'opposto, però, l'utilizzo della rete VPN ha come conseguenza negativa il rallentamento della normale velocità della connessione Internet, senza dimenticare che, se la VPN non è affidabile, può fare incetta di dati sensibili, compromettendo irrimediabilmente la privacy. Il primo passo, in questi casi, è trovare una VPN affidabile: ci sono vari servizi tra cui scegliere, come ad esempio NordVPN. Attivate il servizio effettuando registrazione e abbonamento e scaricate l'apposita applicazione, quindi configuratela seguendo la procedura indicata dallo stesso servizio. Un altro modo per cambiare indirizzo IP Mac è utilizzare un server proxy, che è simile a una VPN. Anziché connettersi direttamente a un sito web, i server proxy funzionano come dei veri e propri "intermediari" tra voi e Internet, ma a differenza della VPN, un server proxy non crittograferà la vostra connessione, assegnando al dispositivo una sorta di indirizzo IP "mascherato". Effettuate, anche qui, una cerca su Internet per scegliere il server proxy. Per dotarsi di un server proxy è, tuttavia, possibile utilizzare un'apposita estensione del proprio web browser, come ad esempio FoxyProxy, disponibile su Chrome e Firefox. Dopo aver installato l'estensione sul proprio PC, bisogna entrate nelle opzioni dell'estensione e cliccare su Add New Proxy, inserendo tutti i dati richiesti, vale a dire l'indirizzo IP del proxy da utilizzare e la porta tramite la quale dovrà uscire la connessione.