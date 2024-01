Come trovare un iPhone spento o guasto

Trovare un iPhone spento è possibile grazie ai servizi compresi nell' ecosistema Apple . E non si tratta di un mero caso di scuola. Se il suono non è di aiuto (perché dopo aver fatto il numero, la voce pre-registrata dall'operatore ci dice, purtroppo, che "il telefono potrebbe essere spento o irraggiungibile"), ecco che un'app assume, in queste circostanze, un'importanza a dir poco cruciale: parliamo di Dov'è , vale a dire uno dei servizi sui quali l'azienda di Cupertino ha insistito molto nel corso degli ultimi anni. Vediamo, quindi, come trovare iPhone spento o guasto .

Indice

Come trovare iPhone spento o guasto

L'aggiornamento ad iOS 15 ha potenziato ulteriormente il servizio Dov'è di Apple. Se prima, infatti, era necessario che l'iPhone fosse acceso, con i servizi di localizzazione e di connessione dati attivi, le ultime versioni del sistema operativo della "mela" hanno affinato il funzionamento della piattaforma. Certo, bisogna sempre contestualizzare il discorso e tenere in considerazione le molteplicità di varianti che potrebbero entrare in gioco, soprattutto se l'iPhone si trova in mani sbagliate.

In ogni caso, per localizzare un iPhone spento, è sufficiente soddisfare due requisiti: uno software e uno hardware. Se del primo abbiamo fatto poc'anzi menzione, per il secondo è necessario ricordare che, affinché tale sistema funzioni, il "melafonino" deve essere dotato del chip U1 (ossia quella tecnologia che è alla base dei famosissimi AirTag). Detto altrimenti, questo metodo è compatibile con iPhone 11 e modelli successivi.

Ci sono, poi, ulteriori requisiti da rispettare, ma se non avete "smanettato" tra le impostazioni dell'app Dov'è e variato, quindi, il funzionamento di alcuni servizi (impostati di default in maniera attiva), non avrete nulla di cui preoccuparvi. Infatti, per rintracciare un iPhone guasto o spento è necessario che Trova il mio iPhone, Rete Dov'è e Invia ultima posizione, vale a dire specifiche opzioni disponibili nelle impostazioni di Dov'è, una volta cliccato sul proprio nome in alto, siano attive.

Fatte queste opportune premesse, vediamo cosa fare per trovare un iPhone spento o guasto.

Per prima cosa, bisogna collegarsi, utilizzando un qualsiasi browser per navigare su Internet (ad esempio, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge) di altro dispositivo (come un tablet, un altro smartphone o un computer) a questa pagina web di iCloud, cliccare sul tasto Accedi ed eseguire l'accesso con il vostro ID Apple (a proposito, sapete come modificarlo?): non preoccupatevi, perché non vi verrà richiesta l'autenticazione a due fattori.

A questo punto, fate clic sulla voce "Tutti i dispositivi" che si trova in alto e, dal menu a tendina, selezionate l'iPhone da localizzare. Il sistema provvederà a caricare una mappa relativa all'ultima posizione rilevata dal dispositivo. Tramite la modalità smarrito, potete bloccare il terminale inserendo il vostro numero di telefono (impostazione facoltativa) e un messaggio di testo da visualizzare sull'iPhone.

Dalle impostazioni potete fare squillare il dispositivo (utile se si trova in casa ed è acceso), oppure inizializzarlo.

I passaggi che abbiamo appena menzionato sono validi sia per trovare iPhone spento di un amico (basterà, in questo caso, utilizzare l'ID Apple dell'amico, sfruttando un qualsiasi browser per navigare su Internet), sia per trovare un iPhone perso: in quest'ultimo caso, vi suggeriamo, comunque, di dare un'occhiata alla nostra guida dedicata per maggiori approfondimenti.

Tenete, infine, presente che, se possedete un iPhone o un Mac, condividete la vostra posizione con un gruppo di condivisione familiare e avete accesso a un iPhone, iPad o Mac appartenente a un membro del gruppo, è possibile utilizzare uno di questi dispositivi per localizzare iPhone, anche offline o scarico (in quest'ultimo caso, verrà visualizzata l'ultima posizione prima che la batteria si scaricasse). Per farlo è sufficiente aprire l'app Dov'è e toccare la scheda Dispositivi, avendo cura di individuare l'iPhone abilitato al servizio.