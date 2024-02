Perché i canali di WhatsApp sono uno strumento perfetto per essere sempre al corrente delle ultime novità pubblicate da un servizio, e per questo motivo di consigliamo di dare un'occhiata al nostro, di canale WhatsApp . Ma prima non scordatevi di controllare anche il nostro approfondimento su come creare un canale WhatsApp .

Nessuna paura: vediamo come trovare e iscriversi a un canale WhatsApp , da telefono o computer, oltre a vedere come lasciarli in caso volessimo annullare l'iscrizione.

Avete sentito parlare dei canali WhatsApp come strumento per essere sempre aggiornati da parte di un'azienda, un sito o il vostro creatore preferito, ma non sapete come fare a trovarli?

Indice

Cos'è e a cosa serve un canale WhatsApp

Prima di vedere come trovare e iscriversi a un canale WhatsApp, forse potrebbe interessarvi sapere cosa sia e a cosa serva un canale WhatsApp. Per un adeguato approfondimento, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato, ma cerchiamo di dare comunque una breve descrizione.

Annunciati a giugno 2023, e poi lanciati in 150 Paesi (tra cui l'Italia) a settembre dello stesso anno con alcune limitazioni (rimosse definitivamente a novembre 2023) i canali sono una funzione di WhatsApp che consente la comunicazione unidirezionale tra un amministratore e il suo pubblico.

Proprietari e amministratori dei canali possono condividere testo, foto, video, link, sticker e sondaggi come in una chat di WhatsApp, mentre gli iscritti al canale che ricevono gli aggiornamenti possono solo rispondere tramite reazioni o voti ai sondaggi.

Non ci sono risposte o altro, e nessuno può vedere immagine di profilo, nome o numero di telefono dell'altro, il che garantisce la completa privacy.

Visto che i canali sono qualcosa di diverso dalle chat, non si trovano in questa scheda nell'app, ma sono nella scheda Aggiornamenti, dove si possono trovare anche gli aggiornamenti di stato dei contatti.

Come abbiamo anticipato, il vostro nome, immagine di profilo e numero di telefono non sono visibili agli altri iscritti al canale, e neanche le vostre reazioni ai messaggi.

Per quanto riguarda gli amministratori del canale, invece, possono vedere la vostra immagine del profilo accanto alle reazioni con emoji o i voti del sondaggio, a seconda delle impostazioni sulla privacy, ma non possono vedere il vostro numero di telefono completo o il nome del profilo a meno che non vi abbiano salvato tra i contatti.

Andiamo a vedere quindi come trovare un canale, ma non prima di sottolineare alcuni particolari. Prima di tutto, per impostazione predefinita le notifiche sono disattivate, quindi se volete ricevere notifiche dagli aggiornamenti di un canale dovete attivarle.

In secondo luogo, l'iscrizione a un canale non è automatica, ma dovete attivarla voi, procedura non solo non obbligatoria, ma che potete disattivare in qualsiasi momento.

Infine, se vi state chiedendo se i canali siano gratis o a pagamento, sappiate che sia la creazione di un canale che la possibilità di vederli è completamente gratuita, quindi non ci sono abbonamenti per poterli sfruttare, così come i creatori di canali non possono chiedervi un compenso per accedere ai loro aggiornamenti.