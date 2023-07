Se volete cambiare gestore telefonico oppure vi siete appena trasferiti e state spulciando le varie offerte per la connessione casalinga, sicuramente vi interesserà sapere come trovare il miglior operatore Internet casa nella mia zona. Perché è vero che il Governo ha avviato il piano Banda Ultralarga per portare la connessione ad alta velocità su tutto il territorio italiano, ma il processo, per quanto spedito, non è ancora completato, e in ogni caso potrebbero esserci notevoli differenze tra operatori per quanto riguarda il tipo di rete e quindi la velocità di connessione. Come confrontarli? Grazie ai vari comparatori online, che vi consentono di vedere in un comodo elenco le varie proposte dei gestori di telefonia, con il prezzo dell'offerta, il tipo di rete proposta e le velocità promesse. Andiamo a scoprire i più popolari e facili da usare, oltre a ricordarvi come verificare la copertura fibra.

Come scegliere operatore Internet casa

Prima di iniziare a confrontare le varie offerte degli operatori per la linea casa, è opportuno cercare di capire cosa andremo a vedere, in modo da fare una scelta ragionata. Il primo punto riguarda i diversi tipi di connessione. Se non abitate in una cosiddetta area bianca, molto probabilmente vi verrà offerta una connessione in fibra ottica. Ma le connessioni con questa tecnologia non sono tutte uguali, e rischiate di abbonarvi a un servizio senza sapere esattamente che cosa vi viene offerto. Per questo motivo, dal 2019 l'AGCOM ha reso obbligatorio l'uso di bollini colorati per riconoscere le varie tipologie: FTTH (Fiber to the Home) sono composte al 100% di fibra ottica e offrono velocità che possono arrivare anche a 10 Giga al secondo (in casi particolari), con una media velocità promessa che si assesta su 1 Giga al secondo. Le riconoscete dal bollino verde con la F bianca

(Fiber to the Home) sono composte al 100% di fibra ottica e offrono velocità che possono arrivare anche a 10 Giga al secondo (in casi particolari), con una media velocità promessa che si assesta su 1 Giga al secondo. Le riconoscete dal bollino verde con la F bianca FTTC (Fiber to the Cabinet) è invece una fibra mista, in cui la fibra arriva alla centralina, ma poi si avvale del rame per la connessione a casa, comportando gli svantaggi della connettività ADSL. Le velocità in questo caso arrivano a 200 Mega al secondo e le riconoscete dal bollino giallo con le lettere FR (misto Fibra Rame)

(Fiber to the Cabinet) è invece una fibra mista, in cui la fibra arriva alla centralina, ma poi si avvale del rame per la connessione a casa, comportando gli svantaggi della connettività ADSL. Le velocità in questo caso arrivano a 200 Mega al secondo e le riconoscete dal bollino giallo con le lettere FR (misto Fibra Rame) FTTB (Fiber to the building), una via di mezzo tra FTTC e FTTH in quanto prevede un piccolo tratto in rame e ha velocità poco inferiori alla FTTH. In alcuni casi può avere un bollino verde

(Fiber to the building), una via di mezzo tra FTTC e FTTH in quanto prevede un piccolo tratto in rame e ha velocità poco inferiori alla FTTH. In alcuni casi può avere un bollino verde FWA+ (Fixed Wireless Access) sono invece connessioni che abbinano la rete in fibra ottica alle frequenze radio, utilizzando antenne da collocare nelle abitazioni (utile nelle zone rurali, le cosiddette aree bianchissime). Anche in questo caso il bollino è giallo con le lettere FR (misto Fibra Radio)

(Fixed Wireless Access) sono invece connessioni che abbinano la rete in fibra ottica alle frequenze radio, utilizzando antenne da collocare nelle abitazioni (utile nelle zone rurali, le cosiddette aree bianchissime). Anche in questo caso il bollino è giallo con le lettere FR (misto Fibra Radio) In assenza di Fibra, ovvero ADSL o solo Radio, vedrete un bollino rosso con una R bianca

C'è un'altra questione da considerare. Prima abbiamo parlato di aree bianche, ma cosa sono? Quando la Commissione Europea ha imposto a tutti i Paesi membri un'agenda digitale per ridurre il divario di accesso alla rete all'interno dei vari Stati, il Governo ha diviso il nostro territorio in tre zone: aree nere, dove sono presenti almeno due reti a banda ultralarga, aree grige, dove è presente una sola rete, e aree bianche, dove non ci sono reti a banda ultralarga. Per banda ultralarga si intende una connessione che ha una velocità minima in download di 30 Mbps, e quindi comprende tutte le tipologie di fibra. Il Governo ha, come abbiamo anticipato nell'introduzione, avviato il Piano strategico per la Banda Ultralarga con i fondi del Pnrr, in modo da creare un'infrastruttura che vada a coprire l'intero territorio nazionale. Al momento i lavori sono tutt'ora in corso e potete controllare la copertura nella vostra zona andando sul sito del progetto. Per usare lo strumento, cliccate in alto a destra su Cerca la copertura del tuo indirizzo e nella pagina successiva selezionate Regione, Comune e indirizzo. Il sistema poi vi indicherà il tipo di copertura e la velocità a cui potete arrivare.

Tenete presente che i lavori sono tutt'ora in corso e non è detto che un indirizzo indicato come coperto lo sia effettivamente. Inoltre se vi trovate in un'area bianca potreste dover pagare un sovrapprezzo per l'installazione della fibra, oltre a poter dover attendere tempistiche superiori.

Come trovare il miglior operatore Internet casa nella mia zona

Ma come trovare il miglior operatore Internet casa nella vostra zona? I siti dei singoli gestori infatti non permettono di confrontare i dati tra loro, e per questo è necessario utilizzare i vari comparatori. Vediamo i migliori. Trova Fibra Il primo sito che vi suggeriamo di consultare per confrontare prezzi e servizi delle varie offerte Internet casa è il nostro! Andando a questa pagina, accederete infatti al nostro comparatore di prezzi Trova Fibra. Qui scrivete nel campo apposito l'indirizzo dell'abitazione dove effettuare l'attivazione, inserendo via, numero civico e città. Mentre scrivete, il sistema vi proporrà una serie di indirizzi corrispondenti al testo, e potete cliccare su quello corretto. Dopo qualche istante, vi verrà mostrato un messaggio su fondo verde con la scritta Copertura verificata!, e saranno indicate le tecnologie di connessione disponibile, con i bollini che abbiamo imparato a conoscere nel capitolo precedente.

Subito sotto, sarà mostrata la lista degli operatori in grado di fornirvi il servizio e le velocità di connessione a cui potete ambire, in base alla tecnologia relativa. Per esempio, se la vostra area non è coperta da fibra ma solo da ADSL, potete arrivare a 20 Mbps massimo. A questo punto potrete vedere l'elenco delle varie offerte in ordine di prezzo a partire dal più basso. Per ogni offerta, troverete tecnologia di connessione, logo dell'operatore, nome dell'offerta, servizi inclusi (chiamate e modem), velocità di connessione massima e prezzo dell'offerta. Se siete interessati e volete approfondire, cliccate sul pulsante blu Dettagli, che vi rimanderà al sito dell'operatore. SOS tariffe In alternativa, SOS tariffe è un comparatore di prezzi molto usato per telefonia, fissa e mobile, prestiti, assicurazioni, mutui e altro. Potete accedere al servizio da questa pagina e si aprirà un modulo che dovrete compilare per individuare l'offerta migliore per voi. Inserite l'indirizzo dell'abitazione (via, numero civico e città) per cui volete attivare il piano e selezionate la proposta del sistema. Sotto, selezionate se avete già un'offerta attiva e inserite i vostri dati, nome, cognome, numero di telefono e email. Mettete la spunta, obbligatoriamente, alla prima voce e facoltativamente alla seconda per autorizzare l'utilizzo dei vostri dati e cliccate su Confronta le tariffe. Attendete qualche istante mentre il sistema confronta le tariffe e poi vi verrà mostrato l'elenco delle offerte. In alto vi verrà indicato il tipo di tecnologia della connessione, con il bollino obbligatorio, e sotto i vari operatori che vi propongono le varie soluzioni. Potete scegliere se ordinare le tariffe per Costo in promozione, Costo fuori promozione, Costo primo anno e Velocità effettiva, agendo sul menu a tendina in alto a destra.

Per ogni offerta, potete cliccare su Maggiori dettagli, dove verranno indicati tutti i dettagli dell'offerta, tra cui, oltre a velocità di connessione (in upload e download), anche il costo di attivazione e altro. Se cliccate su Dettagli (se disponibile), verrete rimandati al sito dell'operatore, mentre se cliccate su Ti chiamiamo noi verrete richiamati per attivare l'offerta. Purtroppo le singole schede non mostrano il bollino che specifica il tipo di connessione. Nelle nostre prove, SOS tariffe non ha mostrato le offerte di Aruba. Facile.it Facile.it è il notissimo comparatore di prezzi che vi permette di ottenere informazioni sulle tariffe di assicurazione, luce e gas, mutui e, ovviamente, tariffe telefoniche. Vediamo come usarlo. Accedete al sito e selezionate se avete già o meno una connessione Internet a casa. Inserite l'indirizzo di attivazione (via, numero civico e città) e selezionate la voce proposta dal sistema. Poi scrivete il vostro nome, cognome, numero di telefono e indirizzo email. Infine accettate l'informativa Privacy e cliccate su Confronta le offerte. Dopo qualche istante, il servizio vi proporrà una serie di tariffe per il vostro indirizzo. Potete scegliere se ordinare per prezzo o velocità agendo sui pulsanti in alto a destra, mentre a sinistra trovate una serie di opzioni per filtrare le offerte, per esempio tra ADSL, fibra o wireless. Qui purtroppo non c'è da nessuna parte il bollino che specifica graficamente il tipo di connessione. Per ogni proposta, trovate una scheda con a sinistra il logo dell'operatore, al centro una serie di dettagli, come nome dell'offerta, velocità, costo di attivazione, presenza del modem e vincolo. A destra, il prezzo dell'offerta e due pulsanti: Vai senza impegno, che aprirà una scheda con maggiori dettagli sull'offerta, e Parla con un esperto, per essere ricontattati dal servizio di Facile.it.

Se dalla pagina Vai senza impegno cliccate sul pulsante verde a destra Procedi online, arriverete sul sito dell'operatore, dove potrete attivare online l'offerta scelta. Purtroppo nei nostri test il comparatore di Facile.it non ha riportato le offerte di Aruba e Iliad. Segugio Segugio.it è un altro sito molto usato per confrontare le tariffe di assicurazioni, luce e gas, mutui, prestiti e offerte telefoniche, casa e mobile. Il funzionamento del servizio è molto simile a quello degli altri visti finora. Andate sulla pagina dedicata alle tariffe Internet casa e selezionate o meno se avete già una connessione attiva. Successivamente, scrivete il vostro nome e iniziate a inserire il vostro indirizzo, con via, numero civico e città. Selezionate la voce relativa tra quelle proposte dal sistema e inserite la vostra email e numero di telefono. Mettete obbligatoriamente la spunta alla prima voce per autorizzare l'utilizzo dei vostri dati, mentre la seconda voce è solo facoltativa, e poi cliccate sul pulsante verde Mostra le offerte. L'interfaccia è molto chiara e non solo in alto trovate il tipo di copertura che avete al vostro indirizzo, ma pure il bollino obbligatorio. In alto a destra, c'è un menu a tendina per scegliere se ordinare le offerte per Costo iniziale, Costo a regime o Velocità download, mentre a sinistra una serie di filtri per mostrare le diverse opzioni, tra cui tecnologia di connessione, presenza o meno di chiamate e se includere altri servizi. Al centro, l'elenco delle offerte. Ogni scheda offre il logo e il nome dell'operatore, il nome dell'offerta, velocità di connessione in download, eventuali costi di attivazione, possibilità di fare chiamate, se c'è o meno modem incluso e il prezzo mensile. Molto apprezzata, la presenza del bollino indicante il tipo di connessione anche nella scheda.

Se cliccate sulla voce Scheda prodotto accederete alle informazioni complete, mentre cliccando sul pulsante verde a destra Scopri offerta verrete reindirizzati sul sito dell'operatore. Cliccando invece sul pulsante arancione Ti chiamiamo gratis, verrete richiamati dal servizio di Segugio.it per completare l'acquisto o avere maggiori informazioni sull'offerta. Purtroppo lo strumento non è completissimo, e per esempio non mostra nei risultati le offerte di Aruba e Iliad. Altroconsumo Chiudiamo con Altroconsumo, l'organizzazione che si batte per la tutela dei diritti dei consumatori e offre servizi come analisi sui prodotti e, non da ultimo, comparazione di tariffe di luce e gas, assicurazioni, mutui e telefonia / Internet casa. Usare la piattaforma è molto semplice. Andate sulla pagina relativa alle offerte Internet e telefono fisso e inserite il vostro indirizzo, con via, numero civico e città. Cliccate sulla voce proposta dal sistema e dopo un secondo vi verrà mostrato un messaggio di conferma verde, Copertura verificata. Subito sotto, troverete la lista degli operatori che propongono offerte per voi, e a destra la velocità di connessione a cui potete ambire. Sia qui che sotto, dove potete iniziare a scorrere le offerte disponibili ordinate per costo crescente, troverete il bollino indicante la tecnologia di connessione, il logo dell'operatore, il nome dell'offerta e alcuni dettagli come la possibilità o meno di effettuare chiamate, la presenza o meno di modem incluso, la velocità di connessione e, a destra, il costo dell'offerta.

Cliccando sul pulsante Dettagli verrete rimandati al sito dell'operatore, dove potrete procedere al pagamento dell'offerta.

Miglior operatore Internet casa senza linea telefonica

In caso vogliate sapere quale sia il miglior operatore Internet casa senza linea telefonica, ci sono diverse proposte sul mercato. Come sempre potete utilizzare i siti dei comparatori sopra elencati, sfruttando le funzioni che consentono di filtrare i risultati. Purtroppo questi servizi non sono perfetti, perché nei nostri test in alcuni casi non hanno mostrato per esempio le offerte di Aruba, quindi è sempre meglio confrontare anche direttamente con il sito dell'operatore. SOS tariffe, per esempio, consente di filtrare per le chiamate. Andate alla pagina del servizio e inserite i vostri dati, con indirizzo, nome, cognome, email e numero di telefono, mettete la spunta per accettare le condizioni di utilizzo e cliccate su Confronta le tariffe. A questo punto, a sinistra selezionate l'icona Solo Internet e il sistema si aggiornerà in tempo reale con le offerte adeguate.

Anche Facile.it consente di filtrare le offerte che non offrono l'opzione telefono. Per trovarle, andate alla pagina del comparatore di tariffe di telefonia fissa e inserite i vostri dati, nome, cognome, indirizzo, email e numero di telefono. Mettete la spunta per accettare le condizioni del servizio e cliccate su Confronta le offerte. Nella pagina seguente, nel pannello di sinistra mettete la spunta nella casella di fianco alla voce A consumo sotto la scheda Chiamate. Il sistema si aggiornerà e vi mostrerà le offerte con chiamate a consumo. Per quanto riguarda Segugio.it, recatevi alla pagina che abbiamo già imparato a conoscere, compilate il modulo come richiesto e controllate le tariffe. Successivamente, dal pannello di sinistra, deselezionate la voce di fianco a Illimitate sotto Come desideri le chiamate?. Cliccate sul pulsante Aggiorna i calcoli e vi verranno mostrati solo i risultati con chiamate a consumo o senza chiamate.

Domande e risposte

Come sapere quale operatore fibra arriva a casa? Per sapere se il vostro indirizzo è coperto dalla fibra, potete utilizzare il servizio del sito bandaultralarga.italia.it . Cliccando all’indirizzo si accede a una griglia dove basta inserire la Regione, il Comune e la via per vedere se e quando sarete raggiunti dalla banda ultralarga. Se volete sapere la copertura dei singoli operatori, potete consultare la nostra guida a proposito.

Qual è la fibra più affidabile? La fibra ottica FTTH è la tipologia di fibra migliore, sia per velocità che affidabilità. Questa tecnologia è disponibile in diverse versioni in Italia, che vanno dalla più diffusa fibra da 1 Giga in download, alla fibra FTTH GPON da 2,5 Gbps in download e 300 Mbps (pari a circa 0,3 Gbps), proposta solo da alcuni gestori, e per arrivare alla fibra FTTH EPON fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload o persino la fibra FTTH XGS-PON con connessioni fino a 10 Gbps in download e 2 Gbps in upload