Niente paura, se volete sapere come trovare persone su Instagram ci sono un sacco di strumenti a vostra disposizione, che siate in possesso o meno del nome, tramite numero di telefono o città, e persino, con un po' di impegno, attraverso una foto.

Instagram è non solo un ottimo modo per fare nuove amicizie, ma potrebbe essere anche lo strumento ideale per ritrovare una vostra vecchia conoscenza con cui avete perso i rapporti da qualche tempo. Ma come fare se non conoscete il loro nome utente ?

Indice

Come trovare una persona su Instagram senza sapere il nome

Instagram è uno dei social più popolari al mondo, ed è facile che sia usato da qualche vostra vecchia conoscenza che per vostri motivi volete recuperare. La difficoltà però è che se non conoscete il nome utente non potete usare la semplice ricerca (dopo vedremo come fare), vediamo come fare con gli strumenti messi a disposizione dal social e non solo.

Tramite foto

Cosa ci sarebbe di meglio che ritrovare una persona a partire da una semplice foto? Purtroppo Instagram non consente di effettuare una ricerca per foto, ma potete sfruttare la ricerca tramite alcuni strumenti che vi consentono, se siete fortunati, di recuperare il profilo dell'utente.

Il più popolare è la ricerca Google per immagini. Andate alla pagina di Google e cliccate in alto a destra sulla voce Immagini. Poi cliccate sull'icona a forma di macchina fotografica colorata (sulla destra del campo di ricerca) e trascinate una foto nello spazio preposto o cliccate su carica un file. In alternativa, potete incollare una pagina Web che contiene l'immagine dalla persona in questione.