Prima di iniziare con i passaggi, vi suggeriamo di leggere il nostro approfondimento su cosa fare se il telecomando Apple non funziona : abbiamo riportato, infatti, alcuni utili accorgimenti da portare a termine per tentare un ripristino prima di rivolgersi all'assistenza Apple. Buona lettura!

Come vedremo meglio appresso, per trovare telecomando Siri Remote è sufficiente utilizzare il proprio iPhone , sfruttando un'interfaccia che strizza l'occhio alla piattaforma Dov'è : occorrono giusto un paio di tap per localizzare il dispositivo e lo smartphone fungerà da vera e propria guida.

Il sistema operativo tvOS 17 ha introdotto una funzionalità davvero utile nell'uso quotidiano: una comoda opzione per trovare telecomando Apple TV smarrito . Gli sviluppatori hanno pensato alle cose pratiche e, in effetti, sarà capitato a moltissimi di smarrire un elemento prezioso per il funzionamento del media center di Apple .

Indice

A questo proposito, vi suggeriamo di dare un'occhiata alle nostre guide in merito per portare a termine le operazioni di cui sopra:

Partiamo, innanzitutto, da un presupposto, necessario per far chiarezza sull'argomento.

Come trovare telecomando Apple TV smarrito con tvOS 17

Seguite le istruzioni a schermo per individuare il telecomando. Infatti, il display dell' iPhone fungerà da vero e proprio localizzatore, con un'interfaccia caratterizzata da un cerchio, le cui dimensioni cresceranno man mano che vi avvicinerete al telecomando. Sarà utile, inoltre, l'indicazione testuale mostrata in bella mostra sullo schermo, con le scritte " Lontano ", " Vicino " e " Qui " ad orientare l'utente.

Come utilizzare iPhone come telecomando per Apple TV

Cosa fare se non si è riusciti a trovare il telecomando Apple TV? In questo caso, è possibile configurare l'Apple TV Remote nel Centro di Controllo, così da utilizzare iPhone come telecomando. Ne abbiamo già parlato in una guida dedicata, ma in questo articolo vogliamo riportare ugualmente i passaggi da seguire per comandare a distanza il media center griffato Apple.

Attenzione, però: Apple TV Remote nel Centro di Controllo è compatibile soltanto con Apple TV 4K, Apple TV HD, Apple TV di terza generazione e le smart TV compatibili con AirPlay 2.

Pertanto, prima di procedere con i passaggi sotto indicati, verificate il modello di Apple TV in vostro possesso.

Vediamo come procedere. Se state utilizzando un "melafonino" con a bordo la release software più recente del sistema operativo Apple, sappi che Apple TV Remote è già presente in automatico nel Centro di Controllo. Viceversa, dovrai aggiungerlo voi stessi seguendo questo percorso:

Aprite l'app Impostazioni ;

; Cliccate su Centro di Controllo ;

; Premete il bottone + (Aggiungi) accanto a Apple TV Remote per aggiungere l'appena citata funzione nel Centro di Controllo dello smartphone.

Questi passaggi valgono anche per iPad e iPod Touch.

Ultimiamo la procedura in base a come segue. Anche in questo caso è opportuno diversificare il tipo di iPhone in possesso:

Su iPhone senza tasto Home: scorrete verso il basso partendo dall'angolo in alto a destra dello schermo;

Su iPhone con tasto Home: scorrete verso l'alto dal bordo inferiore di qualsiasi schermata;

Su iPad: scorrete verso il basso partendo dall'angolo in alto a destra dello schermo.

Una volta entrati nel Centro di Controllo, toccate Apple TV Remote e selezionate la vostra Apple TV o la smart TV compatibile con AirPlay 2 nell'elenco.

Lo schermo del televisore mostrerà in bella mostra un codice a quattro cifre che dovrà essere inserito su iPhone, iPad o iPod Touch per validare l'abbinamento.

Come spiegato nell'apposita pagina del supporto ufficiale di Apple, il funzionamento dell'Apple TV Remote nel Centro di Controllo prevede alcune utili indicazioni di cui tenere conto. Infatti, i pulsanti per alzare e abbassare il volume permettono, al tempo stesso, di controllare il volume dell'Apple TV se è configurata con un HomePod, una soundbar o altri altoparlanti compatibili con AirPlay. In caso contrario, bisognerà utilizzare il telecomando fornito con il televisore.