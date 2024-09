La guida completa all'app di ChatGPT per Android, iOS e macOS

ChatGPT ha avuto un enorme impatto nel 2023, anno durante il quale non solo è arrivato agli utenti sotto forma di sito Web, ma, a distanza di qualche mese l'una dall'altra, anche come app per iPhone e Android. Vediamo quindi come usare l'app di ChatGPT, su Android e iPhone o iPad, perché avere il chatbot IA di OpenAI sul tuo smartphone apre un mondo di possibilità. Che tu stia cercando risposte alle tue domande, ispirazione per un racconto o persino usarlo su WhatsApp, l'app per dispositivi mobili di ChatGPT mette una delle più avanzate IA del mondo a portata di mano. Vediamo quindi come utilizzarla al meglio, anche perché, con il passare del tempo, il chatbot è migliorato enormemente, ottenendo un nuovo modello multimodale, una versione più piccola, e persino offrendo più funzioni agli utenti gratuiti.

ChatGPT è un chatbot, ovvero un sistema di chat automatizzato e addestrato tramite algoritmi di apprendimento automatico per conversare in maniera naturale con gli utenti, rispondendo a domande e creando contenuti originali. è un chatbot, ovvero un sistema di chat automatizzato e addestrato tramite algoritmi diper cnvrsare in maniera naturale con gli utenti, rispondendo a domande e creando contenuti originali. Lanciato in beta pubblica a novembre 2022, ChatGPT è stato subito protagonista di uno enorme boom, che lo ha portato ad avere 100 milioni di utenti attivi settimanali già a gennaio 2023, per superare i 200 milioni ad agosto 2024. Il chatbot è una forma di intelligenza artificiale generativa, uno strumento che consente agli utenti di inserire richieste per ricevere immagini, testi o video simili a quelli umani, ma creati dall'IA. Il modello alla base di ChatGPT è GPT, il cui nome per "Generative Pre-trained Transformer", che si riferisce a come ChatGPT elabora le richieste e formula le risposte. ChatGPT è addestrato tramite l'apprendimento di rinforzo attraverso il feedback umano e modelli di ricompensa che classificano le migliori risposte. Questo feedback aiuta ChatGPT a migliorare le proprie risposte in maniera costante. Quindi si può utilizzare ChatGPT in diversi contesti, ma se a inizio 2023 era accessibile solo da Web, a maggio dello stesso anno è arrivata l'app per iPhone / iPad e alla fine dell'anno quella per Android. Non solo, ma ChatGPT ha continuato a ricevere nuove funzioni. Tra queste i GPT personalizzati, modelli per scrivere, disegnare o fare qualsiasi altra cosa, oltre a ricevere un nuovo modello multimodale, GPT-4o, e una sua variante "mini" più economica e veloce. Infine, OpenAI ha aperto una serie di funzionalità prima riservate agli utenti Plus anche agli utenti gratuiti, consentendo quindi a tutti di toccare con mano le meraviglie della sua IA.

Come installare l'app ChatGPT su Android e iPhone / iPad

Scaricare ChatGPT sul proprio dispositivo mobile è semplicissimo, ma è necessario che il vostro dispositivo soddisfi certi requisiti. Prima di tutto, assicurati di avere una connessione Internet stabile, necessaria non solo per il download dell'app, ma anche per l'utilizzo del chatbot. In secondo luogo, assicurati che il tuo telefono o tablet sia dotato di un sistema operativo supportato. Nel caso di iPhone, deve essere un iPhone 8 o successivi ed eseguire iOS / iPadOS 16.1 o successivi (anche se sull'App Store è indicato iOS e iPadOS 16.4 e successivi). Per quanto riguarda Android, il dispositivo deve essere aggiornato almeno ad Android 6.0 e successivi. Adesso puoi installare l'app ChatGPT sul tuo telefono. Su Android, apri il Play Store (l'icona a forma di triangolo colorato nella schermata iniziale e nel cassetto delle app) e tocca in basso Cerca, poi digita openai chatgpt e tocca il risultato corrispondente (assicurandoti che sia quella sviluppata da OpenAI), infine tocca Installa. In alternativa, segui direttamente questo link per aprire il Play Store sul telefono e tocca Installa. Se vuoi installare ChatGPT su iPhone e iPad, apri l'App Store (l'icona azzurra con la "A" bianca stilizzata nella Home o nella Libreria app) e tocca in basso Cerca. Poi digita openai chatgpt official e tocca l'app ChatGPT, assicurandoti che sia quella sviluppata da OpenAI. In alternativa, puoi andare direttamente a questo link. Tocca Ottieni e autenticati tramite Touch ID o Face ID (o password del tuo ID Apple), seguendo la procedura indicata (dovrai premere due volte il tasto laterale), e l'app sarà installata sul tuo dispositivo.

Come usare l'app ChatGPT su Android

Una volta installata, apri l'app ChatGPT toccando il pulsante Apri direttamente dal Play Store o l'icona nella schermata iniziale o nel cassetto delle app del tuo dispositivo. Come effettuare l'accesso

All'avvio, l'app ti avvertirà che le app potrebbero essere imprecise e di non condividere dati sensibili. L'app potrà essere utilizzata anche senza registrazione, ma non potrai salvare la cronologia delle chat, i GPT customizzati o il modello GPT-4o, così come non potrai creare immagini, usare immagini per la ricerca o utilizzare i comandi vocali. Potrai comunque fare domande al chatbot e utilizzarlo per conversare o esplorare le sue funzioni: troverai un campo di testo in cui digitare le domande e sopra una serie di esempi che ti aiuteranno a iniziare. Poni una domanda e conversare con ChatGPT, o anche metterti alla prova con dei veri e propri quiz: il chatbot ti farà le domande e tu potrai rispondere, al che ti dirà se sono corrette o meno. Se vuoi accedere alle funzioni più avanzati, dovrai accedere o registrarti. Per farlo, tocca Registrati in alto a destra o tocca l'icona con tre lineette in alto a sinistra e poi Accedi o registrati in basso a sinistra. Se hai già un account per la piattaforma, dovrai solo toccare Accedi, al che si aprirà una finestra e potrai inserire i tuoi dati di accesso (email, poi tocca Continua e digita la password, per toccare infine Accedi), oppure effettuare l'accesso con il tuo account Google, Apple o Microsoft. Se vuoi accedere con il tuo account Google, ti basta toccare Continua con Google, selezionare l'account e avrai effettuato l'accesso. Se invece non ti sei mai registrato a ChatGPT, potrai registrarti usando il tuo account Google , oppure l'email e la password toccando Registrati con l'indirizzo e-mail. oppuree latoccando Quando ti iscrivi per la prima volta, dovrai inserire il tuo nome e cognome, la data di nascita e un numero di cellulare a cui può essere inviato un messaggio di testo SMS per verificare il tuo account. Anche se è più facile usare il numero del tuo telefono, puoi usarne uno qualsiasi: basta che sia in grado di ricevere messaggi SMS, e che non sia un numero virtuale, VoIP o di telefonia fissa. In caso di problemi, potrai usare il numero di telefono di un amico o anche un'app di terze parti, che vedremo nell'ultimo capitolo di questa guida. Come usare ChatGPT Una volta confermato il tuo numero di cellulare, verrai riportato alla schermata di chat principale. Tocca in basso il campo Messaggio per visualizzare la tastiera e puoi iniziare a digitare un messaggio o una domanda. All'accesso, ChatGPT ti avrà avvertito che potrai attivare l'accesso alla memoria e in alto nella schermata della chat vedrai la scritta Memoria disattivata. Questa funzione consente a ChatGPT di imparare a conoscerti dalle chat con te e diventare sempre più bravo a sapere quali sono le tue preferenze. In questo modo potrai chiedergli anche qualcosa del tipo: "Dove eravamo rimasti con il mio ultimo progetto?" o "Cosa ti ricordi di me?". Puoi attivare la funzione al primo avvio o in un secondo momento toccando Memoria disattivata nella schermata iniziale, poi attiva l'interruttore di fianco a Impara dalle chat. Da qui puoi anche gestire le personalizzazioni, che consentono di fornire linee guida e migliorare i modelli di OpenAI.

Dalla schermata iniziale, in basso, troverai altre opzioni per conversare con ChatGPT. Se tocchi l'icona a forma di fotocamera, puoi scattare una foto, oppure puoi toccare l'icona della galleria per caricare una foto da l telefono. Se tocchi l'icona a forma di cartella, puoi caricare un file come un PDF. Volendo, puoi chiedere al chatbot di creare un'immagine: digita un prompt del tipo "Crea un'immagine di... ", descrivendo cosa vuoi e in che stile, e ChatGPT seguirà le tue indicazioni. Con la versione gratuita, puoi creare due immagini al giorno. Se vuoi scaricare l'immagine, toccala e poi tocca l'icona con la freccia verso il basso, in basso a sinistra, mentre se vuoi condividerla tocca l'icona di condivisione in basso a destra, sempre dopo aver toccato l'immagine. Poi toccare e tenere premuta ogni risposta e apparirà un menu che consentirà di copiarla, selezionare il testo, indicare se è sbagliata, generare una nuova risposta o leggerla ad alta voce. Toccando GPT-4o, potrai scegliere se utilizzare un altro modello invece di quello più avanzato (disponibile per un numero limitato di domande). Volendo, puoi anche usare il microfono per parlare con il chatbot: tocca l'icona a forma di microfono e consenti l'accesso al microfono. Al che verrà avviata una registrazione e potrai inviarla. Toccando l'icona a forma di cuffie, invece, potrai scegliere una voce per ChatGPT per conversare in modo naturale tramite voce. Tocca Conferma e la conversazione sarà avviata. Potrai metterla in pausa toccando il pulsante Pausa in basso a sinistra o interromperla toccando il pulsante rosso in basso a destra. Per avviare una nuova chat tocca l'icona con la matita in alto a destra, mentre se vuoi usare i GPT personalizzati tocca l'icona con tre linee in alto a sinistra e seleziona Esplora GPT. Qui puoi accedere a GPT specifici per programmare, scrivere, disegnare, fare ricerche scientifiche e tantissimo altro. Toccando l'icona con tre linee orizzontali potrai anche accedere alla cronologia delle chat, mentre in basso a sinistra potrai toccare il tuo nome e scegliere le impostazioni del tuo account, come la lingua, i colori, le chat archiviate e altro. Se vuoi passare a ChatGPT Plus, infine, nella schermata iniziale tocca Acquista Plus e tocca in basso Abbonati. L'abbonamento costa su Android 21,99 euro al mese e sarà gestito da Google.

Come usare l'app ChatGPT su iPhone / iPad

Vuoi usare ChatGPT su iPhone o iPad In questo caso l'esperienza è molto simile a quanto descritto nel capitolo precedente, con la differenza che non potrai utilizzare l'app se non effettui l'accesso o la registrazione. Avvia ChatGPT toccando Avvia sulla pagina dell'App Store o toccando l'icona dell'app nella Home o nella Libreria app e potrai effettuare l'accesso o registrarti. Se hai già un account ChatGPT registrato tramite account Apple o Google o vuoi registrarti utilizzando uno di questi account, ti basta toccare Continua con Apple o Continua con Google. Nel caso tu abbia un account registrato tramite email o Microsoft, tocca Accedi in basso e poi Continua. Nella pagina che si apre inserisci il tuo indirizzo email, tocca Continua, digita la password e seleziona Accedi, oppure tocca Continua con Microsoft Account. Da qui puoi anche accedere con i tuoi account Google o Apple. Se non hai ancora un account e vuoi registrarti tramite email, tocca Registrati con l'indirizzo e-mail e segui le istruzioni a schermo. Come abbiamo anticipato per Android, in caso di registrazione ti verranno chiesti il tuo nome, cognome, data di nascita e numero di telefono, poi riceverai un SMS per confermare la tua identità. Una volta effettuato l'accesso nell'app, l'interfaccia è esattamente la stessa che abbiamo visto nel capitolo precedente, e anche le opzioni per la memorizzazione delle chat e la personalizzazione del chatbot.

Anche su iPad la procedura è esattamente la stessa. L'interfaccia è leggermente diversa, in quanto è ottimizzata per lo schermo più ampio e consente di avere un pannello a sinistra sempre aperto per accedere più agevolmente alla cronologia, ai GPT personalizzati e alle impostazioni. A differenza di Android, se ti abboni a ChatGPT Plus da iPhone o iPad, il costo è di 22,99 euro al mese.

Come installare e usare l'app ChatGPT per macOS

Nel momento in cui scriviamo, per accedere a ChatGPT da Windows devi necessariamente passare dal browser, ma da fine giugno 2024 è stata lanciata l'app per Mac. Per poterla usare, devi avere un Mac con Apple Silicon (M1 o superiore) aggiornato a macOS 14 o successivi. Puoi installare l'app andando a questo indirizzo e cliccando su Download. Verrà scaricato un file .dmg: clicca sul Finder (l'icona con la faccina sorridente nel Dock) e clicca su Download, poi clicca due volte su ChatGPT_Desktop_pulibc_latest.dmg. Trascina l'icona ChatGPT nella cartella Applicazioni per installarla, poi torna al Finder e clicca sulla cartella Applicazioni (a sinistra, sempre nel Finder) e cerca ChatGPT, poi cliccaci sopra due volte. Clicca su Apri e l'app si aprirà, poi effettua l'accesso o registrati seguendo le istruzioni che abbiamo visto per Android e iPhone. La schermata è po' diversa da quella dell'app per iPhone e Android. Cliccando in alto a sinistra sull'icona del pannello potrai mostrare la cronologia delle chat e in basso le impostazioni. In alto, cliccando su ChatGPT, potrai accedere ai GPT personalizzati e iscriverti a ChatGPT Plus. In basso c'è il campo per digitare le domande, con a sinistra l'icona a forma di graffetta per caricare foto, screenshot e file, e a destra l'icona per fare domande a voce e per attivare la conversazione con il chatbot. In alto a destra puoi cliccare sull'icona con due schermi sovrapposti per attivare una finestra flottante più piccola.

Le migliori alternative all'app di ChatGPT

Hai difficoltà a registrarti a ChatGPT, non ti piace l'app o semplicemente vuoi conoscere altri strumenti per accedere al chatbot di OpenAI? Ecco una serie di app che potrebbero interessarti e che consentiranno di usare ChatGPT gratuitamente. Poe (Android, iPhone) Poe è un'app sviluppata da Quora che consente agli utenti di accedere a più modelli di intelligenza artificiale da un'unica interfaccia, tra cui GPT-4o e tutte le sue funzionalità. Il livello gratuito di Poe consente agli utenti di interagire con GPT-4o con un limite di una sola conversazione al giorno, ma può variare a seconda del numero di richieste. Il servizio consente anche di lavorare con altri modelli come Llama di Meta e Claude di Anthropic, che comunque vale la pena provare come alternative a ChatGPT per la scrittura o il supporto alla programmazione. Per usare Poe, scarica l'app per Android o iPhone, poi registrati usando l'email, il tuo account Google o quello di Apple. Adesso nella schermata principale tocca l'icona con tre linee orizzontali in alto a sinistra, tocca I tuoi bot e seleziona GPT-4o (o un delle sue varianti). Copilot (Android, iPhone) Copilot è un'app che consente di usare l'assistente IA di Microsoft, che è basato su ChatGPT. Puoi utilizzarlo gratuitamente con un limite di 30 immagini al giorno. Per farlo, scarica l'app per Android o iPhone e inizia a porre domande usando il microfono, la tastiera o caricando un'immagine, anche dalla fotocamera. Se vuoi avere conversazioni più lunghe o creare immagini, effettua l'accesso con il tuo account Microsoft, toccando in alto a sinistra Accedi. Per ottenere risposte più precise, pooi attivare l'interruttore Usa GPT-4. Un altro modo per accedere a copilot è attraverso l'app Bing, disponibile sia per Android che iPhone. Dopo averla installata, tocca il pulsante Copilot al centro in basso. Perplexity (Android, iPhone) Perplexity è uno strumento di intelligenza artificiale che offre la possibilità di utilizzare GPT-4 gratuitamente con un limite di 5 domande ogni quattro ore. Lo strumento è particolarmente efficace per la ricerca su Internet, come se fosse un motore di ricerca, ma ovviamente puoi chiedergli quello che vuoi. Per usare GPT-4, basta andare su sito di Perplexity o scaricare l'app per Android o iPhone e registrarsi. Una volta arrivati alla schermata iniziale, tocca il campo di ricerca e attiva l'interruttore di fianco alla scritta Pro per attivare il modello GPT-4. Altre app AI Chatbot - Nova (Android): permette di accedere a ChatGPT con un'interfaccia più curata, ma per domande illimitate, accesso al modello GPT-4o e cronologia delle chat è richiesto un abbonamento

(Android): permette di accedere a ChatGPT con un'interfaccia più curata, ma per domande illimitate, accesso al modello GPT-4o e cronologia delle chat è richiesto un abbonamento ChatOn - AI Chat Bot Assistant (iPhone): offre un nuovo livello di interazione, con la possibilità di utilizzare tutte le funzioni di ChatGPT a portata di dito. Per eliminare i limiti della versione gratuita, bisogna sottoscrivere il piano Premium

(iPhone): offre un nuovo livello di interazione, con la possibilità di utilizzare tutte le funzioni di ChatGPT a portata di dito. Per eliminare i limiti della versione gratuita, bisogna sottoscrivere il piano Premium Chatbot IA 4o Italiano - Genie (iPhone): un'altra app che offre un nuovo modo per conversare con ChatGPT grazie alle sue numerose funzionalità. Puoi chiedergli di fare quasi tutto, dall'identificazione delle immagini alla scrittura, e persino di riassumere file PDF o pagine web. Gli utenti gratuiti hanno a disposizione solo cinque domande al giorno, mentre se si vuole di più bisogna pagare un abbonamento

