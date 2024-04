Come usare l'app Oral-B con lo spazzolino elettrico

In questa guida, scopriremo come utilizzare l' app Oral-B con lo spazzolino elettrico .

Indice

Come funziona l'app Oral-B?

L'app Oral-B, disponibile gratuitamente su iOS e Android, è progettata per migliorare le abitudini di spazzolamento. Attraverso la connessione Bluetooth dello spazzolino elettrico, l'applicazione segue i progressi e supporta nella definizione di un piano di spazzolamento mirato.

Feedback in tempo reale : l'applicazione fornisce istruzioni personalizzate, consigli e incoraggiamenti. La tecnologia di rilevamento della posizione permette di spazzolare anche le aree difficili.

: l'applicazione fornisce istruzioni personalizzate, consigli e incoraggiamenti. La tecnologia di rilevamento della posizione permette di spazzolare anche le aree difficili. Valutare le abitudini di spazzolamento : per analizzare e perfezionare gli schemi di spazzolamento.

: per analizzare e perfezionare gli schemi di spazzolamento. Guida personalizzata : per migliorare lo schema di spazzolamento.

: per migliorare lo schema di spazzolamento. Rendere più facile il raggiungimento degli obiettivi : con l'applicazione, gli utenti possono lavorare per raggiungere i loro obiettivi.

: con l'applicazione, gli utenti possono lavorare per raggiungere i loro obiettivi. Tracciare il sanguinamento gengivale: "Protezione Gengive" aiuta a tenere traccia dei sanguinamenti.

Oral-B, fondato nel 1950 negli Stati Uniti d'America, è un marchio noto per la produzione di prodotti per l'igiene orale, come spazzolini da denti manuali ed elettrici, filo interdentale, collutori e dentifrici.

Nel corso degli anni, Oral-B ha espanso la sua gamma di prodotti e ha incorporato diverse tecnologie nei suoi spazzolini elettrici, tra cui timer, sensori di pressione e diverse modalità di spazzolatura.