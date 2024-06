Anche se non volete pagare l'abbonamento a ChatGPT Plus, ci sono diverse alternative per usare il modello più potente di OpenAI: andiamo a scoprirle

Generazione dopo generazione, ChatGPT continua a migliorare e fornire agli utenti risposte più precise e circostanziate, ma c'è un problema: per accedere alla versione più potente, che nel momento in cui stiamo scrivendo è GPT-4o, è necessario abbonarsi al piano ChatGPT Plus da 20 dollari al mese. Non disperate però, perché c'è una scappatoia, anzi più di una. Ci sono infatti soluzioni che vi consentono di usare l'ultimo e più grande modello di OpenAI senza dover pagare: scopriamo quindi come usare ChatGPT 4 gratis, ovvero ChatGPT alimentato dai modelli GPT-4, GPT-4 Turbo o GPT-4o. Che sia infatti Microsoft Copilot, Perplexity, lo stesso ChatGPT o altro, sono diversi i servizi che vi permetteranno di sfruttare gratuitamente la potenza del modello più avanzato di OpenAI, anche se con alcune limitazioni. Scopriamo quali sono e come usarli.

Indice

Cos'è ChatGPT 4

Giusto per chiarezza, vi ricordiamo che ChatGPT è un chatbot di intelligenza artificiale (IA) che utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale per creare dialoghi conversazionali simili a quelli umani. Questo strumento si appoggia su una famiglia di modelli IA chiamati GPT, che forniscono alle applicazioni di intelligenza artificiale (AI) la capacità di generare testo e, nell'ultima versione GPT-4o, anche immagini o audio. I modelli GPT sono i componenti che rendono ChatGPT in grado di interagire con gli utenti, e a seconda delle loro potenzialità, più o meno capace. Ed è principalmente questo che consente a OpenAI di convincere gli utenti a pagare un abbonamento: se chi usa la versione gratuita di ChatGPT ha infatti accesso al meno potente modello GPT-3.5, chi sottoscrive l'abbonamento ChatGPT Plus può usare anche il ben più performante modello multimodale GPT-4o. Le differenze sono notevoli. GPT-3.5 non può collegarsi a Internet e i suoi dati sono aggiornati a gennaio 2022, mentre i modelli più recenti possono cercare online e quindi ottenere dati in tempo reale (GPT-4o è allenato su dati aggiornati a ottobre 2023). Detto questo, dal lancio di GPT-4o OpenAI ha aperto il suo utilizzo anche agli utenti non paganti, con alcuni limiti, quindi potete usare l'ultimo modello dell'azienda direttamente tramite app e sito di ChatGPT. Ma questo non è l'unico modo per usare il modello più potente di OpenAI: scopriamo alcune alternative gratuite a vostra disposizione e come utilizzarle

Microsoft Copilot

Microsoft è stata una delle prime aziende a lavorare direttamente con OpenAI, investendo miliardi di dollari nell'azienda e nella sua ricerca sull'IA. Uno dei primi risultati di questa collaborazione è stato Bing Chat, che consentiva di usare GPT-4 gratuitamente da app, web o browser Edge, poi da dicembre 2023, la casa di Redmond ha rinominato lo strumento in Copilot, eliminando il limite di 300 chat al giorno (ma tenendo quello di 30 immagini) e implementando il supporto Copilot in molti altri servizi dell'azienda. Se cercate il modo più semplice e completo per accedere a ChatGPT 4 gratuitamente, il chatbot di Microsoft è probabilmente l'opzione per voi, e anzi a breve supporterà anche l'ultimo modello di OpenAI GPT-4o (al momento Microsoft ha solo annunciato ò'arrivo della novità, ma è probabile che quando leggerete queste righe il passaggio sia già avvenuto). Tramite Copilot potete ottenere risposte dettagliate, anche con la possibilità di connettervi a Internet e con la possibilità di creare immagini. Potete usarlo da app per Android o iPhone, da sito Web, da Edge e, per il momento non ancora in Italia, direttamente da Windows. Una volta avviata l'app o caricata la pagina Web, effettuate se richiesto l'accesso con il vostro account Microsoft e scegliete se ottenere una risposta bilanciata, creativa o precisa. Le risposte creative e precise permetteranno di sfruttare il modello più avanzato di Microsoft, oppure da app potete attivare l'interruttore Usa GPT-4. Volendo, potete anche scegliere di attivare fino a 3 plugin per ottenere risposte più precise per un determinato argomento. A questo punto inserite la vostra domanda, volendo anche caricando un'immagine o scattandola (da telefono) con la fotocamera, oppure sfruttando la possibilità di usare il riconoscimento vocale cliccando sull'icona del microfono, e il chatbot vi risponderà. Per chi vuole di più, ricordiamo che c'è l'abbonamento a Copilot Pro, che costa 22 euro al mese e consente l'accesso prioritario al bot, l'integrazione con le app Microsoft 365 e altri vantaggi come la creazione delle immagini in formato orizzontale.

ChatGPT

Dal 2024, con il lancio del modello GPT-4o OpenAI consente anche agli utenti gratuiti di conversare con il suo modello avanzato, pur con delle limitazioni nel numero di messaggi a seconda dell'utilizzo e della domanda. ChatGPT passa a GPT-3.5 quando gli utenti gratuiti raggiungono il limite, ma OpenAI non ha specificato quale sia questo limite. Visto che gli abbonati ChatGPT Plus hanno fino a cinque volte la capacità del livello gratuito e possono inviare fino a 80 messaggi a GPT-4o ogni tre ore (prima di passare a GPT-4), è possibile che gli utenti gratuiti abbiano fino a 15-16 prompt ogni tre ore, ma si tratta di una supposizione. In ogni caso, mentre state usando ChatGPT cliccate sull'icona sotto alla domanda e vedrete dal menu a tendina il modello che state utilizzando Per accedere a ChatGPT e usarlo, potete andare alle nostre guide dedicate, ma sostanzialmente si tratta di scaricare l'app per Android o iPhone, oppure da sito Web, per poi registrarsi al servizio seguendo le indicazioni.

Perplexity

Perplexity è uno strumento di intelligenza artificiale molto promettente che offre la possibilità di utilizzare GPT-4 gratuitamente con un limite di 5 domande ogni quattro ore. Lo strumento è particolarmente efficace per la ricerca su Internet, come se fosse un motore di ricerca, ma ovviamente potete chiedergli quello che volete. Per usare GPT-4, basta andare su sito di Perplexity o scaricare l'app per Android o iPhone e registrarsi. Una volta arrivati alla schermata iniziale, nel campo di ricerca attivate l'interruttore di fianco alla scritta Pro per attivare il modello GPT-4. Scrivete la vostra domanda e poi in basso a sinistra nel campo di ricerca scegliete se focalizzare la domanda maggiormente su un certo argomento, come video, accademico, scrittura o altro, e se volete allegate un'immagine dal computer. Usando lo strumento Pro potrebbero esservi chieste maggiori informazioni, scegliendo tra varie opzioni, poi vi verrà data la risposta richiesta. L'aggiornamento al livello a pagamento di Perplexity.ai costa 20 dollari al mese, ma consente di porre più di 300 domande, utilizzare il modello Claude 3 di Anthropic o LLaMa 3 e caricare tutti i file che volete per l'analisi dell'IA.

Poe

Poe è un servizio sviluppato da Quora che consente agli utenti di accedere a più modelli di intelligenza artificiale da un'unica interfaccia, tra cui GPT-4o e tutte le sue funzionalità. Il livello gratuito di Poe consente agli utenti di interagire con GPT-4o con un limite di una sola conversazione al giorno, ma può variare a seconda del numero di richieste. Il servizio consente anche di lavorare con altri modelli come Llama di Meta e Claude di Anthropic, che comunque vale la pena provare come alternative a ChatGPT per la scrittura o il supporto alla programmazione. Per usare Poe, andate sul sito del servizio o scaricate l'app per Android o iPhone, poi registratevi usando l'email, il vostro account Google o quello di Apple. Adesso nella schermata principale cliccate su GPT-4o (vedrete la scritta 1 messaggio rimanente) e digitate la domanda, che potete anche enunciare a voce usando l'icona a forma di microfono e integrare con un'immagine anche scattata dal telefono.

Merlin

Merlin è una pratica estensione per Chrome che fornisce l'accesso a GPT-4 gratuitamente, anche se limitata a un numero specifico di domande giornaliere. Come utenti gratuiti, avete a disposizione 102 query al giorno, ma tenete presente che ogni domanda a GPT-4 ne consuma 30 alla volta, quindi avete a disposizione 3 domande al giorno. Merlin offre anche la possibilità di accedere al web, anche se questo aggiunge un moltiplicatore 2x, quindi diventano 60 query invece di 30 per domanda. Le domande con GPT-3.5 sono invece molto più economiche e costano una query per domanda, inoltre potete anche integrare Merlin nei vostri account di social media (Facebook, YouTube, LinkedIn o X), se necessario. Per usare Merlin, andate a questo indirizzo da Chrome o browser basato su Chromium e cliccate su Aggiungi estensione in alto a destra, poi confermate la vostra intenzione e una volta installata l'estensione dovrete creare un account Merlin. Potete farlo usando il vostro account Google o inserite il vostro indirizzo email, il nome e digitate una password, poi cliccate su Register. Adesso per usare Merlin con GPT-4 cliccate sull'icona dell'estensione (se non la vedete cliccate prima sull'icona a forma di puzzle in alto a destra, poi cliccate sull'icona a forma di puntina in modo da averla sempre a disposizione) o richiamate Merlin anche tramite scorciatoia da tastiera. Ora cliccate sul menu a discesa in alto a destra e selezionate GPT-4, poi fate le vostre domande al chatbot.

Quanto costa usare ChatGPT Plus

Come abbiamo anticipato nel primo capitolo, se volete sfruttare ChatGPT con GPT-4 (o GPT-4o) in maniera completa, con l'accesso a tutte le funzioni, plugin e novità di OpenAI, forse vi conviene sottoscrivere il piano ChatGPT Plus di OpenAI. ChatGPT Plus costa 20 dollari al mese, che non è una cifra bassissima, ma ovviamente dipende dalla vostre necessità e da quanto o come usate il chatbot IA. Per sottoscrivere l'abbonamento, da sito ChatGPT (dovete aver già effettuato l'accesso) cliccate in basso a sinistra sulla voce Fai l'upgrade del piano e nella finestra che si apre cliccate sul pulsante verde Fai l'upgrade a Plus. Dopodiché inserite la modalità di pagamento e potete iniziare subito a usare le funzioni del chatbot IA. Da app, basta toccare il pulsante in alto Aggiorna Plus e poi in basso su Abbonati. Tenete presente che da app l'abbonamento sarà gestito da Google o Apple, e quindi costerà un po' di più, 21,99 euro al mese.