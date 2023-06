Come usare ChatGPT per scrivere formule Excel

Vediamo, quindi, come scrivere formule Excel con ChatGPT : la procedura è totalmente gratuita e può essere estesa anche a Fogli Google , l'alter-ego del programma di Microsoft. Prima di iniziare, considerata la stretta affinità con l'argomento, vi suggeriamo di leggere il nostro approfondimento su come usare ChatGPT .

Non è mai semplice scrivere formule Excel , soprattutto per chi ha poca dimestichezza con un programma così complesso (ma al tempo stesso completo, versatile e potente) come quello di Microsoft .

Indice

ChatGPT formule Excel: cosa sapere

Innanzitutto, sarà necessario accedere a ChatGPT e, pertanto, bisognerà creare un account OpenAI.

Per maggiori approfondimenti sul tema, vi rimandiamo alla nostra guida dedicata.

Aprite, dunque, il sito web chat.openai.com tramite un qualsiasi programma per navigare su Internet (ad esempio, Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari, Mozilla Firefox) ed effettuate l'accesso al vostro account OpenAI cliccando sul pulsante verde Log In.

In assenza di registrazione, cliccate, invece, su Sign Up per creare un nuovo account OpenAI. Inserite il vostro indirizzo di posta elettronica (o in alternativa "agganciate" il vostro account Google, Microsoft o Apple per rendere la procedura ancora più immediata e veloce) e fate tap su Continue.

Nella successiva schermata, inserite una nuova password composta da almeno otto caratteri (a proposito, vi suggeriamo di leggere il nostro approfondimento su come creare password sicure e a prova di hacker) e cliccate nuovamente su Continue.

Verificate adesso l'indirizzo di posta elettronica appena inserito. Dovreste, infatti, aver ricevuto una mail da OpenAI: apritela e pigiate su Verify email address per completare la procedura di registrazione e incominciare a utilizzare il vostro account.

A questo punto, siamo ritornati nel punto di partenza. Aprite nuovamente ChatGPT ed effettuate l'accesso, inserendo successivamente alcune informazioni personali come il nome, il cognome, la data di nascita e il vostro numero di telefono.

Dopo aver completato l'inserimento dei dati richiesti dal sistema, verrete indirizzati a una nuova conversazione con ChatGPT.

Aprite, adesso, Microsoft Excel e, nello specifico, il vostro foglio di calcolo (anche tramite Fogli Google). Per scrivere formule Excel con ChatGPT bisognerà, invece, sfruttare quella nuova conversazione di cui abbiamo appena fatto cenno.

Vi diciamo subito che, in questi casi, è importante essere chiari e dare quante più informazioni possibili per ottenere la formula Excel desiderata. Imprecisioni ed errori vanno comunque messi in conto. A inizio conversazione, non fate riferimento genericamente a un "foglio di calcolo", ma chiarite sin da subito che la vostra richiesta afferisce a Excel oppure a un foglio di calcolo in Fogli Google o in Microsoft Excel.

Per evitare fraintendimenti, potete iniziare a formulare la vostra domanda con un "In Excel, che cos'è …", come ad esempio, "In Excel, qual è la differenza tra riferimenti assoluti e relativi?". Non è comunque necessario ribadire che si sta facendo riferimento a Excel nelle domande successive, in quanto ChatGPT ricorderà l'oggetto o il tema principale della conversazione.

Entrando nel concreto, digitate, quindi, la vostra richiesta per una formula Excel nella nuova schermata della chat, in corrispondenza del riquadro Send a messagge …, dopodiché pigiate Invio sulla tastiera per iniziare la conversazione.

Immaginiamo, ad esempio, di voler chiedere come contare con Excel i valori unici presenti in una lista. Nel caso di specie, ChatGPT offrirà una risposta articolata, facendo dapprima riferimento alla funzione "COUNTIF" in combinazione con la funzione "IFERROR" e proponendo all'utente la formula corretta, con tutte le indicazioni del caso.

A questo punto, potete copiare e incollare la formula proposta da ChatGPT nel vostro foglio di calcolo, apportando le modifiche necessarie.

Per farlo vi basterà evidenziare la formula proposta dal chatbot AI e premere CTRL + C sulla tastiera, incollando contestualmente detta formula nel foglio di calcolo Excel. Dovrete, in questo caso, selezionare dapprima la cella nella quale inserire la formula e incollare il suggerimento di ChatGPT nella barra sopra il foglio di calcolo, premendo CTRL + V sulla tastiera.