Vediamo come fare, rimandandovi innanzitutto alle nostre guide su come registrarsi su ChatGPT .

Non è certo questo il suo ambiente primario, ma l'interfaccia conversazionale e la flessibilità del chatbot AI ben si presta in una piattaforma che per vocazione punta tutto sulla messaggistica istantanea.

L'Intelligenza Artificiale ha dimostrato di essere versatile e lo stesso ChatGPT , di cui abbiamo più volte parlato in queste pagine, costituisce nella pratica uno strumento assai duttile in moltissimi campi (soltanto a titolo esemplificativo, abbiamo visto tempo addietro che ChatGPT può aiutarci a correggere un testo ). E se volessimo usare ChatGPT su WhatsApp ?

Indice

Come usare ChatGPT su WhatsApp (e su Telegram)

Un elemento apprezzabile di BuddyGPT è la possibilità di usare ChatGPT su Telegram . La procedura è la stessa descritta in queste righe: anziché cliccare su " Try for me on WhatsApp ", bisognerà pigiare sul pulsante corrispondente all'altra app di messaggistica istantanea.

Una precisazione appare doverosa: bisogna utilizzare un dispositivo su cui è installata l'app WhatsApp . Pertanto, se state utilizzando un tablet, non sarà possibile sfruttare il chatbot in assenza dell'app ufficiale di Meta.

Il chatbot di WhatsApp utilizza il modello DaVinci e la configurazione prevede innanzitutto l'accesso al sito ufficiale di BuddyGPT . Una volta effettuato l'accesso, basterà cliccare sul pulsante verde in alto " Try for me on WhatsApp " e, nella schermata successiva, pigiare sul pulsante " Continua e vai alla chat ".

WizAI

Un altro servizio molto interessante per usare ChatGPT su WhatsApp è WizAI, basato su GPT-3.5 LLM. Come per BuddyGPT, non occorre alcuna registrazione, a patto di rispettare alcuni limiti derivanti dal suo uso gratuito, che nel caso di specie sono quantificati in appena cinque messaggi gratuiti mensili (per sbloccare l'invio illimitato bisognerà versare un corrispettivo di 4,99 euro al mese).

Come prima, entrate sul sito ufficiale di WizAI e cliccate sul pulsante "Get Started". Anche in questo caso, bisognerà procedere dal dispositivo sul quale è installata l'app WhatsApp. La schermata chiederà, a questo punto, di aprire l'app di messaggistica per trasferire il chatbot AI all'interno di una chat dedicata di WhatsApp.