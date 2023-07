CIE al posto dello SPID: come usare la Carta d'Identità Elettronica per i servizi digitali

Andiamo subito a scoprirlo, sia da smartphone o tablet che da PC, in modo da poter sbrigare quella pratica o inviare quella comunicazione senza perdere tempo, e già che ci siamo vi ricordiamo come cambiare password dello SPID .

A questo punto potreste chiedervi come usare la CIE al posto dello SPID , perché se è vero che questa soluzione è sorprendentemente semplice da utilizzare, è anche una novità e non tutti potrebbero sapere come fare.

Indice

Cos'è la CIE

La Carta d'Identità Elettronica (CIE) è il documento di identità per i cittadini italiani che sostituisce il documento cartaceo e consente l'accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni.

La carta, che può essere usata per richiedere l'identità digitale SPID e nelle intenzioni del Governo vorrebbe sostituirla, si presenta come una tessera dotata di un microprocessore contente i dati del cittadino, primari e secondari, tra cui anche le impronte digitali per il riconoscimento biometrico.

Introdotta sia per ridurre le possibilità di furto di identità o contraffazione, che come chiave di accesso e di autenticazione per accedere ai servizi della pubblica amministrazione, la CIE ha le stesse caratteristiche dello SPID ed è dotata di tutti i livelli di sicurezza previsti ai servizi online aderenti.

Con la CIE si può accedere ai servizi digitali, come ad esempio quelli offerti dal Comune, attraverso un meccanismo riconosciuto a livello europeo, effettuare procedure di registrazione o check-in (in strutture alberghiere, operatori telefonici, istituti e operatori finanziari, etc.), accedere ai mezzi di trasporto sostituendo titoli di viaggio e abbonamenti, accedere a eventi come musei, manifestazioni sportive, concerti e altro, in sostituzione dei biglietti, e accedere ai luoghi di lavoro in alternativa al badge identificativo.

Tutte le amministrazioni centrali, locali, enti pubblici e agenzie devono rendere accessibili i propri servizi online tramite CIE (qui trovate l'elenco completo), che con la realizzazione del nodo eIDAS italiano permette di accedere ai servizi online di altri paesi comunitari (ad esempio per servizi universitari, bancari, servizi delle pubbliche amministrazioni e altri servizi online).

Come lo SPID, la CIE è dotata di tre livelli di autenticazione, che offrono una sicurezza crescente a seconda del tipo di servizio richiesto.

I tre livelli di autenticazione della CIE

Questi sono:

livello 1 , che permette l'accesso mediante una coppia di credenziali (username e password)

, che permette l'accesso mediante una coppia di credenziali (username e password) livello 2 , che permette l'accesso mediante credenziali di livello 1 e un codice temporaneo OTP

, che permette l'accesso mediante credenziali di livello 1 e un codice temporaneo OTP livello 3, che richiede l'utilizzo di lettore di smart card o uno smartphone dotato di tecnologia NFC per la lettura della CIE

La CIE ha sempre consentito l'accesso ai servizi digitali, ma solo tramite autenticazione di terzo livello, ovvero utilizzando un lettore di Smart Card o l'applicazione mobile e smartphone con NFC.

Con le disposizioni di marzo 2023, invece, tutti i cittadini in possesso di una CIE possono attivare le credenziali di livello 1 e 2 seguendo la procedura disponibile sul sito ufficiale della CIE, e quindi accedere ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni tramite username e password e, per il livello 2, con il codice OTP o attraverso la scansione del codice QR.

In questo modo le differenze tra CIE e SPID si assottigliano, in quanto se finora si poteva utilizzare la CIE solo con un sensore RFID/NFC, ora il meccanismo diventa identico a quello dello SPID. Anche la diffusione tra i due sistemi è molto simile, con circa 32 milioni di SPID attivi e 35 milioni di CIE sul nostro territorio.

Restano le differenze per ottenere i due sistemi. Lo SPID si può ottenere online gratuitamente scegliendo tra una decina di Identity Provider, mentre la CIE necessita di un appuntamento in Comune e di un pagamento di una cifra che parte da 16,79 euro più diritti di segreteria che possono variare a seconda del Comune.

Infine anche la validità è diversa. La CIE vale 3 anni dalla data di emissione per i minori che con meno di 3 anni di età, 5 anni dalla data di emissione per i minori con un'età compresa tra i 3 e i 18 anni, 9 anni più i giorni intercorrenti fra la data della richiesta e la data di nascita per tutti gli altri. I contratti stipulati tra l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e gli Identity provider dello SPID sono invece stati rinnovati per due anni ad aprile 2023 (in extremis), dopodiché non si sa che fine farà questo sistema, quindi è sempre più pressante sapere come autenticarsi con la CIE.

In realtà in futuro ci aspetta un sistema chiamato Identità Digitale Nazionale (IDN), che accorperà CIE e SPID, ma visto che l'Europa sta sviluppando un sistema unificato di identità digitale chiamato European Digital Identity Wallet che sarà un portafoglio digitale sotto forma di app per dispositivi mobili al cui interno potremo registrare carta d'identità, patente, IBAN, titoli di studio e altro, la situazione è ancora poco chiara.

Torniamo quindi al presente e vediamo come usare la CIE al posto dello SPID.