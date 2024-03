Come usare DALL-E in ChatGPT per creare immagini spettacolari

Andiamo quindi a vedere come usare DALL-E in ChatGPT per generare immagini, oltre a spiegare cosa sia e a cosa serva DALL-E. Ma attenzione: per utilizzare questo strumento dovete sottoscrivere un piano e accettare certi limiti.

Indice

Cos'è DALL-E e cosa può fare

Tutto questo significa che DALL-E può servire per creare, ma anche per ispirare, sia gli artisti che gli operatori del marketing. Anche i professionisti dell'intrattenimento ne possono trarre vantaggio, così come gli insegnanti i product designer o gli stilisti.

Altre funzioni di DALL-E sono di modificare un'immagine usata come input, creando delle variazioni. Per esempio può introdurre un nuovo soggetto al suo interno (inpainting) o espanderla al di là dei suoi confini originali (outpainting). Infine, DALL-E è in grado di comprendere le recenti tendenze visive e progettuali.

Inoltre non solo è in grado di posizionare correttamente gli oggetti nelle immagini, ma può anche manipolarli e riorganizzarli.

Ma a cosa serve DALL-E ? Numerose sono le sue funzioni e casi d'uso, come la generazione di immagini, in più stili a partire da testo. Questi "disegni" possono essere fotorealistici, ma anche creati con determinati stili pittorici o anche a fumetto.

Non solo, ma a ottobre 2023 lo stesso modello è stato integrato in ChatGPT per gli abbonati a ChatGPT. Questo consente, come vedremo, di creare immagini direttamente nella chat, attivando un plug-in.

Cosa serve per usare DALL-E in ChatGPT

Inoltre con ChatGPT Plus avete l'accesso prioritario durante le ore di maggiore utilizzo e l'integrazione con i plug-in. Tra questi, c'è appunto DALL-E , vediamo come usarlo.

L'abbonamento consente di accedere all'ultimo modello di OpenAI (al momento GPT-4 Turbo), oltre all'accesso prioritario alle nuove funzionalità. Non solo, ma ChatGPT Plus offre risposte più accurate e rapide, più funzioni, come l'accesso a Internet in tempo reale.

Purtroppo questa funzione non è disponibile a tutti gli utenti, ma solo agli abbonati a ChatGPT Plus . Questo è il servizio a pagamento di ChatGPT, che costa 20 dollari al mese.

Come usare DALL-E in ChatGPT per creare immagini

Come abbiamo anticipato nel precedente capitolo, per usare DALL-E in ChatGPT dovrete essere abbonati a ChatGPT Plus (o Enterprise). Questo perché DALL-E 3 (l'ultimo modello per la generazione di immagini dell'azienda) è disponibile solo all'interno di GPT-4.

Come attivare DALL-E in ChatGPT

Soddisfatti questi requisiti, andate sul sito di ChatGPT e cliccate su Log in per effettuare l'accesso. In caso non lo siate già, registratevi, poi in basso a sinistra cliccate su Upgrade plan per passare a ChatGPT Plus

Adesso dovete attivare il plug-in DALL-E.

Per farlo, cliccate sul menu a discesa che vedete in alto a sinistra, con la scritta GPT-4, e selezionate Plugins. In caso sia selezionato GPT-3.5, selezionate GPT-4.

Se non vedete Plugins, cliccate sul vostro nome in basso a sinistra e selezionate Settings. Poi cliccate su Beta features e attivate il pulsante di fianco a Plugins. Infine cliccate sulla "X" in alto a destra per chiudere la finestra.

Adesso cliccate nuovamente sul menu a tendina con la scritta GPT-4 in alto a sinistra e vedrete la scritta No plugins enabled. In alternativa, se avete già dei plug-in abilitati, vedrete l'elenco di quelli attivi.

Cliccate sul menu a tendina e selezionate DALL-E 3, in modo da attivarlo.

Come usare ChatGPT per creare un'immagine