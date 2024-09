Come accedere a Disney+ e vedere i suoi contenuti da diversi dispositivi

Scopri come usare Disney+ da TV, telefono, computer e altri dispositivi, per vedere i contenuti da ovunque!

Ti sei abbonato a Disney+ e ora vuoi sapere come vedere i contenuti del servizio di streaming? Sappi che Disney+, come i concorrenti Netflix e Prime Video, supporta un ampio numero di dispositivi: tutto quello che devi fare è scaricare l'app giusta o andare sul sito del servizio e iniziare a guardare i suoi contenuti. Vediamo quindi come usare Disney+ su diversi dispositivi, che sia dalla TV, dal telefono o tablet, dal PC o da altri apparecchi supportati. Grazie al suo catalogo di grande qualità, ai film e serie TV esclusivi e all'attenzione verso i contenuti per bambini, Disney+ è infatti una scelta azzeccata per tutte le necessità della famiglia. E non sei limitato al divano del salotto di casa tua: puoi accedervi in ogni situazione, che sia durante uno spostamento in treno, in autobus o anche durante una veloce pausa pranzo!

Indice

Informazioni preliminari

Ma quali dispositivi supporta Disney+ e su quanti di questi si possono vedere i contenuti della piattaforma? Disney+ supporta una serie di smart TV (Android TV, Samsung, LG e Hisense), e le TV non smart, grazie ai dispositivi di streaming come Apple TV, Fire TV, Chromecast, NOW, set-top-box Sky e TIM. Le smart TV supportate sono: Tutte le smart TV Android TV

Samsung dal 2016 in poi, e tutti i TV dotati di sistema operativo Tizen, come: Innohit Graetz Seleco Sunny

dal 2016 in poi, e tutti i TV dotati di sistema operativo Tizen, come: LG dal 2016 in poi e tutti i TV dotati di sistema operativo WebOS, come: KMC OSCAR

dal 2016 in poi e tutti i TV dotati di sistema operativo WebOS, come: HiSense dal 2017 in poi con i seguenti sistemi operativi: Scegli VIDAA U2.5 (chipset MT5658 e MT5659) Scegli VIDAA U3 (chipset MSD6886) VIDAA 4.0 o versioni successive

dal 2017 in poi con i seguenti sistemi operativi: Panasonic 4K dal 2017 in poi dotati di sistema operativo My Home Screen i cui codici prodotto iniziano con: EZ o EX FZ o FX GZ o GX HZ o HX JZ o JX LZ, LX o LF MZ o MX

4K dal 2017 in poi dotati di sistema operativo My Home Screen i cui codici prodotto iniziano con: Non solo, ma puoi accedere ai contenuti della piattaforma da computer, tramite browser e app dedicata (solo Windows), telefoni e tablet grazie alle app per iPhone e Android (e per tablet Amazon Fire). Infine, puoi vedere film e serie TV di Disney+ anche da console, Xbox (One, Serie X/S) e PlayStation (4 e 5). Ma su quanti dispositivi si possono vedere i contenuti della piattaforma? Il piano Disney+ Premium consente di riprodurre contenuti su un massimo di quattro dispositivi supportati contemporaneamente, mentre il piano Disney+ Standard (anche con pubblicità) consente di farlo su un massimo di due. Il numero massimo di dispositivi invece su cui si possono effettuare i download dei contenuti per la visione offline è di 10 (solo nei piani senza pubblicità). Infine per vedere e gestire i dispositivi associati al tuo account apri un browser e vai sul sito di Disney+, poi effettua l'accesso. Seleziona in alto il tuo Profilo, poi clicca su Account. In Accesso e sicurezza, seleziona Gestisci dispositivi, e vedrai i dispositivi associati. Seleziona Esci in corrispondenza del dispositivo o dei dispositivi che desideri disconnettere. Se vuoi disconnetterli tutti, vai su Accesso e sicurezza e clicca su Scollega tutti i dispositivi.

Come guardare Disney+ sulla TV

Vuoi sapere come guardare Disney+ sulla TV? Hai due possibilità: guardare direttamente i contenuti della piattaforma, nel caso tu stia utilizzando una smart TV supportata, oppure usare un altro dispositivo, come un dispositivo di streaming, oppure un computer o un telefono / tablet, e connetterlo alla TV. Come guardare Disney+ da smart TV In caso tu abbia una smart TV supportata da Disney+, la procedura per installare l'app Disney+ può essere diversa a seconda del marchio. In generale, ti basta andare nella Home del televisore (in genere il tasto a forma di casa sul telecomando), poi clicca sulla voce App o su un'icona con quattro quadrati. Infine, clicca sulla voce Installa altre app, Ottieni altre app o Store, poi clicca sull'icona a forma di lente d'ingrandimento e digita Disney+, infine installala. Adesso avvia l'app Disney+ sulla smart TV e clicca su Accedi: adesso vedrai un codice. Prendi un computer o un telefono e vai su DisneyPlus.com/begin dal browser. Successivamente effettua l'accesso con i tuoi dati, email e password, e inserisci il codice a 8 cifre che è apparso sul televisore. Segui le istruzioni a schermo e il TV sarà aggiunto al tuo account. A questo punto non dovrai fare altro che selezionare i contenuti di tuo interesse per iniziare la visione. Come guardare Disney+ su TV attraverso un altro dispositivo Possiedi una TV non smart? In questo caso puoi comunque vedere i contenuti di Disney+ grazie a un dispositivo di streaming come Chromecast, Fire TV, Apple TV o altro. Collega il dispositivo di streaming alla TV e all'alimentazione, poi connettilo a Internet e configuralo con il tuo account. Adesso, nel caso tu possieda un Chromecast con Google TV, installa l'app Disney+ dal Play Store. Nel caso di Fire TV Stick dovrai invece installare l'app dall'app store di Amazon, mentre per Apple TV dovrai installarla dall'App Store. Avvia l'app ed effettua l'accesso: la procedura è la stessa che abbiamo visto da smart TV, in quanto dovrai usare un computer o un telefono per accedere da browser e poi confermare il nuovo dispositivo. In alternativa, puoi usare una console, come vedremo nel capitolo dedicato. Un'altra possibilità è trasmettere i contenuti da un telefono, tablet o computer al TV tramite AirPlay o Chromecast. Nel caso di un Chromecast, dopo averlo configurato apri l'app Disney+ sul telefono o tablet, seleziona il contenuto che vuoi vedere e clicca su Play, poi seleziona l'icona Chromecast in alto. Seleziona il dispositivo e potrai vedere i contenuti sul TV. Se invece vuoi usare AirPlay, da iPhone o iPad apri l'app Disney+, tocca il contenuto che desideri guardare e avvia la riproduzione. Tocca l'icona Airplay che si trova nella parte superiore dello schermo, scegli la TV connessa e la riproduzione verrà trasmessa. In alternativa, puoi collegare il telefono, il tablet o il computer al TV tramite cavo HDMI (usando eventualmente un adattatore) e avvia la riproduzione da questi.

Come vedere Disney+ da telefono e tablet

Vuoi sapere come vedere i film, le serie TV e i documentari di Disney+ sul tuo telefono o tablet? Vediamo come fare. Per prima cosa, installa l'app Disney Plus sul dispositivo: per Android avvia il Play Store, poi tocca l'icona a forma di lente d'ingrandimento in basso a destra e scrivi Disney+. Seleziona Disney+ e tocca Installa, oppure segui il link qui sopra. Per iPhone e iPad, apri l'App Store e tocca l'icona a forma di lente d'ingrandimento in basso a destra, poi digita Disney+. Seleziona la voce relativa e tocca Ottieni, per poi confermare l'intenzione di installare l'app autenticandoti tramite Touch ID o Face ID. Adesso avvia l'app e tocca Accedi per effettuare l'accesso con il tuo account Disney+, inserendo email e password. A questo punto si aprirà la schermata iniziale e potrai selezionare i contenuti da vedere. Da telefono e tablet, se hai un piano supportato (non quello con pubblicità), puoi scaricare i contenuti per la visione offline. Ti basta selezionare un film o una serie e toccare Scarica, a destra del pulsante Riproduci. Per vedere i contenuti scaricati, tocca la scheda Download in basso a destra.

Come vedere Disney+ da PC

Se vuoi sapere come vedere i contenuti di Disney+ da computer, che sia Windows o Mac, non devi fare altro che andare alla pagina iniziale del servizio, poi clicca su Accedi in alto a destra. Nella pagina che si apre, digita il tuo indirizzo email e clicca su Continua, poi digita la tua password e seleziona Accedi. Adesso potrai iniziare a vedere i contenuti della piattaforma, scegliendo quelli che ti interessano e iniziando la visione. Il player è uguale a quello che trovi nell'app per telefono o per smart TV, e ti consentirà di scegliere l'avanzamento, impostare la lingua e sottotitoli e altro. Quando vedi un contenuto dal browser, come da qualsiasi dispositivo associato al tuo account, verrà salvato il punto a cui sei arrivato e verrà sincronizzato con tutti i dispositivi connessi al tuo account. Se invece possiedi un computer Windows 10 o 11, puoi anche scaricare l'app dedicata dal Microsoft Store. Avvia il Microsoft Store dal computer e cerca in alto Disney+, o clicca sul link qui indicato. Poi seleziona il contenuto e clicca su Ottieni. Clicca su Apri per avviare l'app e si aprirà una finestra uguale a quella del browser: clicca su Accedi in alto a destra, inserisci la tua email e clicca su Continua. Poi inserisci la password, clicca su Accedi e potrai iniziare la visione dei contenuti.

Come usare Disney+ su altri dispositivi

Come abbiamo anticipato nel capitolo dedicato alla TV, puoi vedere Disney+ anche da una serie di altri dispositivi. Di Chromecast, Fire TV e Apple TV abbiamo già parlato. Vediamo come guardare Disney+ su console, partendo dal presupposto che hai già collegato il dispositivo al TV o a un monitor, effettuato la connessione a Internet ed effettuato l'accesso con il tuo account. Nel caso tu abbia una PlayStation 4 o 5, apri il PlayStation Store dalla dashboard e dal menu laterale di sinistra seleziona la voce App. Ora clicca su Esplora e scorri la schermata di sinistra, poi seleziona la voce Tutte le app. Adesso seleziona Disney+ e avvia il download. Possiedi una Xbox, One, Series X o Series S? In questo caso apri l'Xbox Store dalla dashboard e clicca su App. Adesso seleziona Tutte le app e cerca Disney+ nella barra di ricerca. In alternativa puoi scorrere l'elenco e cliccare sul nome. Una volta installata Disney+ sulla console avviala e seleziona Accedi. La procedura per effettuare l'accesso è la stessa che abbiamo visto per smart TV: ti verrà mostrato un codice di 8 cifre e non dovrai fare altro che andare all'indirizzo indicato da computer, telefono o tablet. Effettua l'accesso, inserisci il codice e autorizza il nuovo dispositivo. La console sarà aggiunta ai dispositivi associati al tuo account e potrai iniziare la visione dei contenuti di Disney+.