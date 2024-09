Come sostituire Google Assistant con Gemini su Android

Incuriosito dalle possibilità del nuovo chatbot IA di Google, Gemini, hai deciso di installarlo sul tuo telefono Android, ma ti sei accorto che ha sostituito Google Assistant?

Possibile? Esatto, perché installando l'app Google Gemini su Android questo diventa il tuo nuovo assistente vocale. Ma come usare Gemini al posto di Google Assistant?

La risposta potrebbe non essere così immediata, perché se è vero che lo strumento di IA generativa consente di fare domande in modo naturale e ricevere risposte prima impensabili, è anche vero che richiede ancora Assistant per alcune funzioni. Non solo, ma visto che il suo sviluppo è ancora all'inizio, potresti non poterlo usare per alcune operazioni.

Scopriamo tutti questi aspetti, ed eventualmente come tornare a Google Assistant in caso non dovesse piacerci il nostro nuovo compagno.